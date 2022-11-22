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七大洲中面积最大，人口最多的一个洲。面积4457.9万平方公里，覆盖地球总面积的8.6%（或者总陆地面积的29.4%）；人口总数约为40亿。
亚细亚是一个非常古老的名称，希腊人称呼他们的东方（一说为太阳升起的地方）为亚细亚，可能是来源于亚述人的名称，亚述一词在亚述的语言中也代表东方，原来只指希腊东方的小亚细亚半岛，后来扩展到包括所有东方地区。(维基百科)
印度尼西亚11月21日发生严重地震，目前已造成至少268人丧生，另有上百人失踪、上千人受伤，成千上万的房屋倒塌。印尼总统佐科威访问受灾地区，承诺为受害家庭提供财政援助。
德国正在寻求在亚洲的利益多元化，而越南正在成为一个替代性的制造中心。肖尔茨成为十多年来第一位访问越南的德国总理，他同时表示不赞成与中国“脱钩”。
习近平与拜登在巴厘岛的面对面会谈是否取得了可圈可点的成果？中美双方的对话是否能有助于理解对方的意图？就此，德国之声采访了美国德国马歇尔基金会（GMF）亚洲部专注美中关系的资深研究员马安洲（Andrew Small）。
亞洲七人欖球賽誤播《願榮光歸香港》事件持續延燒，香港特首李家超週一（11月14日）表示，即使主辦單位已致歉，但此案含有「政治目的」，要求港警徹查是否涉及違反《香港國安法》及《國歌法》。
目前正在亚太地区访问的德国总理肖尔茨，希望与该地区国家进行更紧密的经济合作。他在新加坡的一场会议上说，亚太地区“远远不只是中国”，德国将加强其在该地区的参与。
德国总理肖尔茨11月13日抵达越南，与越南总理范明政重点讨论了能源与贸易合作议题。近期，欧美各国不断呼吁降低对中国经济的依赖度，在此背景下，包括德企在内的众多企业都将越南视作产业链多样化的重要环节。
本周一，印度尼西亚巴厘岛举行G20峰会前夕，美国总统拜登将同中国党和国家领导人习近平举行面对面的会谈。专家普遍认为，会谈是为中美紧张关系加筑"防护栏"，以防止局面失控，但双边关系则很难取得实质性的改善。
德国经济部长哈贝克对德国之声表示，德国需要使其在亚洲的商业利益多样化，以减少对中国的依赖。乌克兰战争证明了多元化的必要性。
德国希望摆脱对于单一国家的经济依赖，为了让经济更加「多样化」，德国政府除了与志同道合的友好国家做生意，也开始计画和「非民主国家」建立更紧密的合作关系。
从金边到巴厘岛再到曼谷——近期有三场重要国际峰会在东南亚地区召开，东盟国家也成为美、中等国争相拉拢的对象。在李克强与东盟国家领导人举行会晤之后，拜登周六也在东盟-美国峰会上宣布双方之间的合作“走进了全新时代”，并致力于打造“自由开放的印太地区”。
这是新冠疫情以来首次线下举行东盟系列峰会。中国方面由将在明年卸任的国务院总理李克强参加，美国方面则是拜登亲自出席。外界预计，拜登会试图拉拢东南亚国家，制衡中国在该地区的影响力。此外，俄乌冲突、缅甸危机、朝鲜半岛以及气候变化等话题也都在议事日程上。
莫斯科方面周四确认，俄罗斯总统普京不会前往印尼巴厘岛、参加11月15日至16日举行的G20峰会。此前设想的俄乌首脑同台不会上演。那么这次峰会还有哪些看点？拜登与习近平的互动显然成为焦点。白宫表示，拜登与习近平将于11月14日会面。
《华尔街日报》引述知情人士的消息称，中国国家主席习近平计划年底前访问沙特阿拉伯。此前已有消息报道称，沙特考虑改用人民币为出售给中国的石油计价，而此举将削弱美元在全球石油市场的主导地位，并标志着沙特这个全球第一大原油出口国再次向亚洲靠拢。
朝鲜已经在2022年创下了试射飞弹的历史纪录，迫使美国承认其核武大国地位。美国方面则表示，正在密切观察朝鲜何时进行下一轮核爆试验，并称中俄有劝退朝鲜相关试验的能力。此外，韩国方面周五表示，“发现180多条朝军机航迹”，韩军出动战机应对。
正当中美紧张关系不断加剧之际，有消息人士对路透社表示，美国正计划在澳大利亚北部建立一个可部署至多六架具有核打击能力的B-52轰炸机的空军基地。这令北京不满，指责美方“加剧地区局势紧张”。
在本周召开的欧盟峰会上，对华政策成为了与会各方的焦点议题。欧盟委员会主席冯德莱恩警告说，中国不仅仅在东亚地区追求主导权，还寻求在全球扩张影响力。欧洲理事会主席米歇尔则表示，欧洲必须有自主立场，暗示不能在两强争霸中无条件站在美国一边。
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