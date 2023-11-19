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七大洲中面积最大，人口最多的一个洲。面积4457.9万平方公里，覆盖地球总面积的8.6%（或者总陆地面积的29.4%）；人口总数约为40亿。
亚细亚是一个非常古老的名称，希腊人称呼他们的东方（一说为太阳升起的地方）为亚细亚，可能是来源于亚述人的名称，亚述一词在亚述的语言中也代表东方，原来只指希腊东方的小亚细亚半岛，后来扩展到包括所有东方地区。(维基百科)
去年10月在美国上市的德国知名拖鞋品牌勃肯鞋将目光锁定中国、印度等市场，希望提高在亚洲的销售额，并强调产品将继续维持「德国制造」。
极端伊斯兰组织哈马斯10月发动恐袭后，以色列取撤销了多达上万名巴勒斯坦建筑工人的工作许可。印度劳工可能会填补这一空白。不过有人权组织喊话印度应拒绝以色列建筑部门的要求，不要将民众送往危险地区。
不久前取名为Whoosh的印度尼西亚首条高铁开始商业运营。这项铁路工程由中国公司承建、中方融资。有人提问，耗资巨大的此类工程是否造福于发展中国家的人民？
周五晚间，缅甸军政府发表声明称，警方本周在仰光针对网络诈骗团伙进行了突击搜捕行动，查获了一些用于诈骗的电子设备，逮捕了近百名犯罪嫌疑人。作为缅甸的主要盟友，北京要求该国铲除这些通常针对中国公民的诈骗组织。
台灣不是傳統的威士忌生產或消費大國，但近年來台灣生產的威士忌卻在各大國際烈酒競賽中屢獲佳績。尤有甚者，台灣威士忌已經悄悄登陸德國。
地缘政治关系日趋紧张的大背景之下，德国中小型企业在也努力减少对中国市场的依赖。除了增加在中国周边国家的投资外，他们还在尽力加强在华企业的独立运作能力。
作为世界主要经济引擎之一的中国经济萎靡不振，这对整个东亚造成了沉重的压力。但世界银行表示，只要一个行业的改革就可能会带来复苏。
短视频平台TikTok宣布，从周三起将停止在东南亚最大经济体印度尼西亚的电商业务。上周，印度尼西亚政府发布新规定，称为了保护数百万小型企业的利益，今后将不得在社交平台从事直接销售。
十月二日，印度尼西亚总统佐科宣布全长142公里的雅万高铁正式投入使用，这条高铁是印尼和东南亚境内的第一条高铁线路，速度最高可达每小时350公里。
马来西亚计划大幅提高对中国的棕榈油出口，以便抵消欧盟削减进口其棕榈油的影响。这引发人们担心，如果这些棕榈油生产大国开始依赖向中国的出口，欧盟立法的环保初衷可能会被抵消。
为促进旅游业，泰国从9月25日开始对中国游客实施为期五个月的免签政策。最近诈骗题材电影《孤注一掷》吓退了不少中国人去泰国旅游的念头。泰国总理塞塔则亲自到机场迎接首批享受免签的中国游客，并许诺保证其安全。
马来西亚总理安瓦尔表示，中国已作出保证，将继续与东南亚国家就有争议的南海领土主张进行谈判，并避免采取可能导致局势升级的行动。他还表示，马来西亚对台海危机感到担忧。
尽管正在进行着一场对中国"去风险"的政策讨论，一项研究显示，德国对华直接投资仍十分强劲。
就在几天前，美国总统拜登访问越南，两国正式缔结全面战略伙伴关系。这对曾经的冤家能把酒言欢，显然和越南的北方邻居中国有关。中、美、越这组三角关系，将在今后的亚太地区越发凸显其重要性。
深陷債務危機的碧桂園內外交困，中國國內爛尾樓業主停止供款之際，海外樓盤也出現相同情況——焦點落在集團的馬來西亞巨型開發項目「森林城市」。這座「鬼城」為碧桂園帶來什麼潛在的危與機？我們從一位中國業主說起。
東盟峰会开幕式上，东道主印尼总统佐科呼吁不要把東盟变成具有破坏性的竞争舞台，马来西亚总理安瓦尔提醒各国严防大国的分裂行动。而在美中持续在印太扩张影响力之际，中国总理李强会见了印尼工商人士，并将出席中国投资的印尼高铁试运转活动。
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