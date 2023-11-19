七大洲中面积最大，人口最多的一个洲。面积4457.9万平方公里，覆盖地球总面积的8.6%（或者总陆地面积的29.4%）；人口总数约为40亿。

亚细亚是一个非常古老的名称，希腊人称呼他们的东方（一说为太阳升起的地方）为亚细亚，可能是来源于亚述人的名称，亚述一词在亚述的语言中也代表东方，原来只指希腊东方的小亚细亚半岛，后来扩展到包括所有东方地区。(维基百科)