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头条新闻
被害者家属成废死律师 台湾激辩死刑存废
政治
2024年4月24日
2024年4月24日
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每日新闻
2024年4月23日
2024年4月23日
陷入间谍门丑闻 德国各党派呼吁AfD欧洲议员辞职
2024年4月23日
2024年4月23日
网络攻击和盗版仍是德国机械行业防范重点
2024年4月23日
2024年4月23日
访华前夕 布林肯批中侵犯维吾尔人权
2024年4月22日
2024年4月22日
马尔代夫亲中政党赢得压倒性选举胜利
2024年4月22日
2024年4月22日
模拟夺岛：美国和菲律宾启动“肩并肩”军演
2024年4月22日
2024年4月22日
三名德国人涉当华间谍遭捕 中国：停止抹黑
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深度报道
死刑释宪案：台湾人怎么看废死？
死刑释宪案：台湾人怎么看废死？
4月23日，台湾宪法法庭就死刑是否违宪展开言词辩论。法庭上12位大法官的裁决，将成为台湾未来死刑存废的关键。民调显示，将近八成民众不赞成废死，台湾人怎么看这次的死刑释宪？他们认为，没有 死刑的台湾会是什么样子？
政治
2024年4月23日
2024年4月23日
07:33 分钟
美媒：华盛顿拟制裁部分中国银行作为最后手段
美媒：华盛顿拟制裁部分中国银行作为最后手段
美国国务卿布林肯即将访华之际，媒体引述知情人士称，华盛顿正在拟定对部分中国银行制裁的草案，以期对北京施压，停止为俄罗斯军工产业提供支持。美国政府认为，中国的出口使得俄罗斯在西方制裁之下仍能重振国防工业。
政治
2024年4月23日
2024年4月23日
台湾死刑存废释宪 三件你要知道的事实
台湾死刑存废释宪 三件你要知道的事实
台湾宪法法庭23日首次针对死刑是否违宪展开辩论，3到5个月内会宣示结果，可能依循同婚释宪，带来重大司法变革。此案由人权团体及律师为37名待决死囚提出，引起各界高度关注和辩论。台湾准备好废除死刑了吗？
人权
2024年4月23日
2024年4月23日
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中国
一桩被掩盖的中国泳坛兴奋剂丑闻？
德国电视一台一部纪录片显示，2021年中国23名活跃的游泳运动员兴奋剂检测呈阳性的一起事件显然未公之于众。世界反兴奋剂组织受到抨击不作为。
体育
2024年4月22日
2024年4月22日
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台湾
“马习二会”週三下午在北京登场
继2015年的新加坡“马习会”之后，台湾前总统马英九与中国国家主席习近平时隔9年再度会面。之前台媒消息称，有些记者收到通知在10日做2次核酸检测，并于下午在北京人民大会堂集合采訪。
政治
2024年4月10日
2024年4月10日
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焦点话题
专访: 为全中国争自由 香港就不会死
随着国安法案的全面收紧，许多人担心香港的民主运动会遭彻底扼杀。长年为香港自由奔走于各国的美籍港人朱牧民在接受德国之声专访时表示，体验过自由的人永远不会忘记自由。这位遭到港府通缉的民主人士还强调，香港真正自由的前提是中国自由化。
政治
2024年4月20日
2024年4月20日
比亚迪的欧洲攻势
中国电动车巨头比亚迪已经准备好大举进军欧洲市场。 欧盟正在考虑效仿美国，也对中国产电动汽车征收惩罚性关税。 此举能否阻挡中国车企的攻势？
经济
2024年4月18日
2024年4月18日
05:17 分钟
专访：我们的价值也是我们的利益
英国诺丁汉大学教授傅洛达（Andreas Fulda）博士对德国总理肖尔茨的访华之行提出批评，认为总理应当更加直言不讳地表明德国的价值观与利益。屈从专制政权，不能带来可持续的合作，也将损害经济和安全等各方面利益。
政治
2024年4月16日
2024年4月16日
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观点评论
德语媒体：一切为了党国利益
评论
媒体
2024年4月23日
2024年4月23日
墙外文摘：蓝营访陆团与王沪宁对台新策
评论
政治
2024年4月21日
2024年4月21日
客座评论：习近平会邀金正恩访华吗？
邓聿文
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政治
2024年4月21日
2024年4月21日
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新闻广角
只要你过得比我好——韩国粉丝含泪送别大熊猫福宝
大雨没有阻挡韩国民众为大熊猫福宝送别的热情。 这只2020年在韩国出生的雌性熊猫4月3日返回中国。 喜爱福宝的韩国粉丝目送汽车离去，不少人大声痛哭。
旅行
2024年4月3日
2024年4月3日
02:27 分钟
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