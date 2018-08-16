亚洲社会高龄化 各国订政策「催生」

(德国之声中文网) 过去谈到亚洲国家，大多关注全球人口过剩的议题。如今亚洲许多国家的人口出生率跟不上人口老化速度，高龄化议题也成为区域挑战。

这个事实考验着各国的社会保障体系。在亚洲，除了印度之外，许多工业化国家和新兴国家的妇女拥有平均不到2.1个孩子。这是维持人口必需的比率。各国政府试图推出不同的政策来促进人口增加。

这是中国和印度的人口增减预测。在2015年中国有13亿9千万人，比印度13亿1千万人多。但是到2030年，印度即将超过中国，并在2045与2060拉大差距。

中国放宽一孩政策

中国在毛泽东时代推出一孩政策。到了邓小平时代，为了让中国经济繁荣发展，也继续限制人口增长。中国人口出生率很低，但因为人口基数大，仍是世界上人口最多的国家。

政策制定者发现，继续限制人口增加会带来严重的社会问题，比如说平均每个年轻人需要抚养更多老人。因此，2015年中国正式放宽了一孩政策，开始允许家庭生育2个孩子。中国拟定草案并计划于2020年通过立法，似乎打算放弃家庭子女的数量限制。

但是放宽限制还不够，由于养育孩子带来的巨大成本，在许多中国父母希望孩子接受一流的教育的情况下，多数家庭似乎满足于只生一个孩子。所以，可能还需要更积极地鼓励，妇女才会生育更多的孩子。中国政府目标是让人民更容易平衡工作和家庭生活。

但目前，就算有搬出儿童友好政策，还是有许多公司避免僱用育龄妇女。

中国央视批生育基金荒唐

一胎化政策放鬆一年后，中国出生人数增加。不过并不如中国家庭计划者预期，只诞生了130万名新生儿，与目标300万有很大的差距。

为了提高出生率，南京大学的两位社会科学家提出建议，40岁以下的无子女的僱员要将一定比例的工资支付给新生婴儿作为生育基金。如果有两个孩子，就有权享受父母的福利。如果只有一个孩子，只有在达到法定退休年龄后才有权退还供款。

针对这个建议，中央电视台的评论是「荒唐」。这个官方媒体认为，要鼓励年轻人有更多的孩子，应该是增加他们的选择，而不是增加经济负担。

教育家熊丙奇在《新京报》上鼓励中国效法发达国家的国家儿童监护制度。他以加拿大为例说：「孩子成年之前的教育费用、医疗费用由国家承担。」他认为，「缴纳生育基金，实际上就是对不生二孩的家庭的变相『罚款』」。

此为中国、印度、伊朗和日本四国19岁以下(浅蓝)和65岁以上(深蓝)人口比例。除了印度之外，各国到2060年都面对人口高龄化现象，其中以日本的状况最严重。

伊朗出生率起伏不定

出生率在20世纪中期迅速下降的伊朗，也曾经尝试过用政策主导生育，出生率还是无法提升。

巴勒维 (Shah Mohammad Reza Pahlavi)统治期间，伊朗在美国的支持之下，推行一项生育计划，却没有带来太大的改变: 1979年伊朗革命时期，妇女平均有6个孩子。在20世纪80年代，因为当时伊朗宗教领袖霍梅尼（Ayatollah Ruhollah Khomeini）登高一呼，说要在与伊拉克战争期间建立一支2000万人的军队，爱国心带动生育率，平均每个女人有6.5个孩子。

随着战后经济疲弱、人口日益年轻，伊朗转由改革派总统拉夫桑贾尼(Akbar Hashemi Rafsanjani )和哈塔米( Mohammad Khatami)的统治。在家庭政策的推行之下，一家平均两个孩子成为常态。

2005年，保守强硬派总统艾哈迈迪内贾德(Mahmoud Ahmadinejad )上台时，他认为计划生育是西方削弱伊朗的策略，因此出生率又再次提升。霍梅尼(Khomeini)的继承者哈梅内伊(Ayatollah Ali Khamenei)认为，政府过去的生育政策是一个错误。

伊朗出生率保持稳定

为了促进人口成长，伊朗在2014年前不再提供免费的避孕措施，也禁止结扎；针对人口较多的家庭，还提供经济奖励。伊朗也减少青少年的性教育计划，并且针对女性进入大学特定学科的入学率做出限制。不过这些都无济于事。伊朗妇女平均还是只有2个孩子。

伊朗现在的人口结构应该对于社会发展有利: 人口成长适中，还有大量工作人口。然而，由于美国制裁，伊朗经济受到冲击，而没有办法享受人口红利带来的好处。

日本人力危机

日本的人口相对区域国家高龄化的状况很严重。有4分之1的人年龄超过65岁，而且这个比例正在上升。到2045年，日本目前的1.28亿人口预计将下降至1.12亿。

2005年，日本设立了一个负责提高出生率的内阁职位。 几年前，专家提出了一些想法，帮助消除阻碍人们结婚的障碍，并制定经济激励措施，但这些都没有提高出生率。

与印度和伊朗不同，日本的就业机会多。 许多公司试图通过提供额外津贴来吸引工人， 像是提供休閒娱乐和更灵活的时间运用，到婚姻谘询和生育休假。 然而，这些举措中还是没有产生重大变化。

这让部分公司开始准备全天候使用全自动装配线，甚至计划在未来让机器人和人工智能接管护理等需要人力的工作。

印度的「人口红利」

印度有大量的青年人口。然而，随着经济成长趋缓、生产线自动化以及农业部门的就业机会减少，伊朗面临的问题是国内的就业机会不足。

与中国、伊朗和日本不同，印度的人口成长率十分稳定，不会突然波动， 即使总体趋势自1965年以来逐渐下降，印度的出生率在2040年以前预计都不会低于2.1的标准。

目前，在高举民族主义旗帜的印度总理莫迪领导下，印度未来也不太可能会限制人口增长。