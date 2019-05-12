“亚洲文明对话大会”的主张与尴尬

（德国之声中文网）无论是一带一路国际高峰论坛，还是中国国际进口博览会，中国国家主席习近平上任后只要在某个场合提出以后要举办某个"大会"、"论坛"、"峰会"，马上就会变成国家的任务，接下来就是倾国之力，把总书记的设想变为现实。刚刚在北京开幕的"亚洲文明对话大会"，就又一个这种产物。

根据中国媒体的报道，在2014年召开的"亚洲相互协作与信任措施会议"上，习近平首次提出要召开"亚洲文明对话大会"。2015年3月28日，博鳌亚洲论坛年会在海南省博鳌开幕，习近平在发表主旨演讲时再次提及：中方倡议召开亚洲文明对话大会，加强青少年、民间团体、地方、媒体等各界交流，打造智库交流合作网络，"让亚洲人民享受更富内涵的精神生活，让地区发展合作更加活力四射。"

赴会的"多国政要"

历时5年，他的倡议变为了北京的又一场聚集"亚洲和其他国家政要、有关国际组织负责人"的大会。但据中国媒体报道，前来参加大会的亚洲国家元首和政府首脑只有4位，分别来自柬埔寨、新加坡、斯里兰卡和亚美尼亚。此外，希腊总统帕夫洛普洛斯以"欧洲文明古国"的身份，参加大会。

习近平在亚洲文明对话大会的开幕式致辞中提出了加强世界上不同国家、不同民族、不同文化的交流互鉴的4点主张。分别为"坚持相互尊重、平等相待"，"坚持美人之美、美美与共"，"坚持开放包容、互学互鉴"和"坚持与时俱进、创新发展"。

习近平和与会的新加坡总统雅各布

习近平在发出上述主张时强调："认为自己的人种和文明高人一等，执意改造甚至取代其他文明，在认识上是愚蠢的，在做法上是灾难性的！如果人类文明变得只有一个色调、一个模式了，那这个世界就太单调了，也太无趣了！"他呼吁："我们应该秉持平等和尊重，摒弃傲慢和偏见，加深对自身文明和其他文明差异性的认知，推动不同文明交流对话、和谐共生。"

在包括新浪微博在内的中国社交媒体上，5月15日开幕的"亚洲文明对话大会"被手工置顶为热搜榜首大话题。参加讨论人数相对较多的大都是CCTV，中新社等中国官媒的官方博客。在"央视新闻"微博号有关亚洲文明对话大会开幕式的直播报道博文下，基本只能看到"让世界倾听我们的声音"、"加油，伟大的祖国"之类的赞美之词。在该微博号另外一篇"金句来了！9张图速览习近平在#亚洲文明对话#大会开幕式上的讲话金句"的博文中，名为"我叫坑坑大人"的用户评论称："都是考点，马住！"。两篇博文的共同之处是：原本都有数百条评论。但用户只能看到对大会表现出积极赞赏和支持的评论内容。

"亚洲盟主"应者寥寥

而在推特上，则很少能看到这种赞扬的评论。历史学者章立凡通过发推表示："米不多了，上月一带一路峰会，没宣布撒多少币，也没宣布下次开会日期。群鸡一看这样，这次就学聪明了，无米不来……谋亚洲盟主无人响应，当世界盟主为时尚早……"

名为"wanghai001"的推特用户评论称："亚洲最不文明的国家召开文明对话大会，这就是一个冷笑话！！！"。用户"汉奸老崽"表示："一个无赖要主持文明对话，是要推广耍赖的最文明方法。"名为"maggie"的用户说："货易战，川大爷都打到家门口了，还有脸开亚州文明大会，都让老百姓吃草了，还劳民伤财！"

章立凡的用户特别关注了5月15日当天，中国官媒有关习近平和彭丽媛欢迎出席亚洲文明对话大会的外方领导人夫妇及嘉宾的报道，指出"本次主场外交，具体来了哪些元首和高官，莫非官媒自己都不好意思说？发言人称，大会邀请了柬埔寨、希腊、新加坡、斯里兰卡、亚美尼亚、蒙古等国家领导人，联合国教科文组织等国际组织负责人出席大会。照片上认得出来的，有柬埔寨国王和希腊总统……"

署名"金鸣"的推特用户也关注到了中国官媒的上述报道，评论称："报道找不到一个外国嘉宾名字。习氏妇夫欢迎外国嘉宾，中共党媒的报道中全是中方官员的名字。是外国嘉宾不想见人还是来的都是小喽罗，让中共觉得丢脸没面子？"推特上还流传着署名为旅美学者吴祚来对亚洲文明对话大会的评论："世界命运共同体掉链了，退回搞亚洲文明对话会，代表亚洲老大"。