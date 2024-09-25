亚洲实力指数：美国仍居首，中国军力在赶超

澳大利亚洛伊研究所最新公布的亚洲国家综合实力年度评估显示，美国仍是亚洲地区的头号强国，中国的崛起尤其体现在经济和地缘关系上，但赶超的势头有所放缓。

（德国之声中文网）根据独立智库洛伊研究所（Lowy Institute）的《亚洲实力指数》（Asia Power Index）报告，美国依然是亚洲最具影响力的大国。报告同时显示，中国尤其在军事领域正在迎头赶上。

“亚洲实力指数”对亚洲27个国家的影响力进行评估，在军事、经济、国防和外交等方面作排名比较。该报告自2018年起每年发布一次。报告将美国和中国同归为“超级大国”（Superpowers），排名中间的有16个国家，另有9个国家属于“弱势”国家。

今年的报告显示，在八项指数中，美国有六项领先于中国，在国防网络、文化影响力、经济能力、军事能力、未来资源和抗压性方面，美国都领先中国，而中国在整个亚洲拥有更强大的外交和贸易关系。

报告写道，“美国和中国似乎正在进行一场长期较量”。

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亚洲军力快速部署：中国领先

随着北京投入大量资金扩充武装力量，其与华盛顿在军事能力方面的差距继续缩小。报告称，与美国相比，中国现在更有能力在发生冲突的情况下在亚洲持续快速地部署军队，这是中国首次在这一指标上领先于美国。

报告作者之一苏珊娜·帕顿（Susannah Paton）在接受澳大利亚广播公司（ABC）采访时说，尽管中国人民解放军存在“长期的不足”，但中国在军事力量方面的投入及其天然的地理优势正在削弱美国的地位。

不过报告同时指出，美国致力于加强同日本、澳大利和菲律宾等盟国的防务关系，让美国在亚洲的实力地位得到了强化。

中国停滞，印度超日本

在经济关系和外交影响力这两项指标上，中国排名最高。这反映了中国与该地区其他国家之间强大的贸易和投资关系以及广泛的外交接触。在经济能力这一项，美国仍领先于中国。在新冠疫情后，中国仍未完全恢复其在互联互通方面的优势。

作者帕顿认为：“美国的经济表现相对好于中国，而且从未来的资源和人口趋势来看，美国比中国更有优势。”

中国表现相对最弱的一项是国防网络（defence networks），居第七位。但自2018年以来，中国在这一指标上的排名已上升了5位。

报告认为，中国的整体实力处于停滞状态。报告称：“中国的实力既没有提升，也没有被削弱，而是停留在一个低于美国的水平，但仍显著强于其他亚洲竞争对手。”报告作者认为，背后的原因主要是中国的经济增长放缓，以及人口老化等长期的结构性问题。

印度目前在亚洲实力排行榜上超越了日本，名列第三。作者认为，印度的影响力与其拥有的资源和潜力不相符，仍有上升的空间。

排名第四到第八的国家分别是日本、澳大利亚、俄罗斯、韩国和新加坡。台湾排名第14。

(ABC, ChinaTable, Lowyinstitute.org)

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