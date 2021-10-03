 亚洲国家边境不开 空客生意大受影响 | 经济纵横 | DW | 11.10.2021

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经济纵横

亚洲国家边境不开 空客生意大受影响

许多亚洲国家为了对抗新冠疫情关闭了边境。这意味着航班大幅减少，民航飞机制造商空客的订单也剧减。

Frankreich A350 Airbus

(德国之声中文网）直至新冠疫情爆发前，亚太地区一直是国际航空的增长市场。欧洲飞机制造商空客也从中获益。但这家达克斯上市公司警告，许多亚洲国家事实上仍封闭边界，意味着该地区过去客似云来的航空业如今需要的新空客飞机比预期更少。空客的德国销售主管舍尔（Christian Scherer）对香港《南华早报》表示，这样的情况令人担忧。

以马来西亚廉价航空公司亚洲航空（Air Asia）为例，该公司向空客订购了超过350架A321机型的飞机。由于该地区基本上封闭了边境，亚航如今要求空客将新飞机的交付推迟到2030年代中期。为了不失去价值数十亿美元的合同，空客做出了妥协。

  • Geparkter Airbus A380 von Lufthansa in Teruel / Spanien (ATC Pilot/Sebastian Thoma)

    疫情此起彼伏，航空公司损失有多大？

    汉莎航空公司

    新冠疫情导致汉莎航空公司在上半年损失大约30亿欧元。该航空公司在全球提供22000个全职工作岗位。汉莎总裁施波尔（Carsten Spohr）强调，公司结构从长远来看必须精简。大约760架飞机中至少100架要淘汰。全德国大约11000个工作岗位受到威胁。

  • Deutschland, Düsseldorf: Ryanair Flugzeug am Flughafen Weeze (Reuters/W. Rattay)

    疫情此起彼伏，航空公司损失有多大？

    瑞安航空

    四月到六月之间，领先欧洲市场的瑞安航空公司销售额同期相比减少了95％。这家爱尔兰廉价航空公司有史以来首次净亏损约达1.85亿欧元，尽管与同行相比损失还算是低的。公司的19000名员工中，有3000人被暂时停职。

  • Ausgemusterte Boeing 747 von British Airways in Teruel / Spanien (ATC Pilot/Sebastian Thoma)

    疫情此起彼伏，航空公司损失有多大？

    国际航空集团（IAG）

    新冠疫情导致这家英国-西班牙航空集团的营业额减少了一半，为53亿欧元，亏损13.7亿欧元。再加上飞机淘汰造成的损失，亏损增加至22亿欧元。旗下的英国航空公司将裁减12000个工作岗位，占全部就业岗位的四分之一强。

  • Frankreich Air-France Flugzeuge (AFP/B. Guay)

    疫情此起彼伏，航空公司损失有多大？

    法荷航集团（Air France KLM）

    法荷航集团营业额仅达11.8亿欧元，比去年同期减少83％，亏损高达15.5亿欧元。法国航空及其姐妹航空公司法國霍普航空（Hop！）计划共同裁员7580人。到2022年，旗下的荷兰皇家航空公司（KLM）的33000个全职工作岗位将有多达5000个岗位被裁减。

  • Easyjet (picture alliance/dpa)

    疫情此起彼伏，航空公司损失有多大？

    易捷航空（Easyjet）

    在截至6月底的三个月中，这家英国廉价航空公司亏损了近3.6亿欧元。公司的315架飞机中只有10架在运行，营业额仅700万英镑（去年同期为17.6亿英镑）。五月份易捷航空发出警告，将减少30％的工作岗位，意味着裁减员工4500人。

  • Norwegen Norwegian Air Shuttle | Boeing 737-800 (picture-alliance/dpa/M. Mainka)

    疫情此起彼伏，航空公司损失有多大？

    挪威航空公司

    挪威的这家廉价航空公司早在新冠疫情爆发前就已经在惨淡经营。8月底将公布公司的经营情况。该公司于4月份关闭了瑞典和丹麦的子公司，4700个工作岗位受到威胁。

  • SAS Boeing 737 Flugzeug (picture-alliance/M.Mainka)

    疫情此起彼伏，航空公司损失有多大？

    北欧航空公司（SAS）

    据称，这家瑞典和丹麦合资航空公司的一半就业岗位面临裁减风险。这就意味着多达5000名员工受到失业威胁。丹麦和瑞典两大股东和瓦伦贝谢基金会已经制定出了一个一揽子拯救方案。

  • Flugzeug der Airline Wizz Air (AFP/Getty Images/V. Petrova)

    疫情此起彼伏，航空公司损失有多大？

    威兹航空公司（Wizz）

    匈牙利廉价航空公司威兹早在5月就推出了较多的服务项目，因此从4月到6月甚至获得了近900万欧元的微薄利润，尽管如此公司仍亏损5700万欧元。目前的大约5000名员工中，五分之一的人要为自己的工作岗位担忧。

  • Deutschland Flughafen Frankfurt | Condor Flugzeug mit Thomas Cook Logo (picture-alliance/dpa/C. Schmidt)

    疫情此起彼伏，航空公司损失有多大？

    神鹰航空公司（Condor）

    这家德国假日航空公司去年因母公司托马斯-库克（Thomas Cook）破产而不得不裁减数百名员工。神鹰航空希望在不裁员的情况下渡过新冠危机，通过与工会签订的协议和缩短工时来降低近4200名员工的人工费用。


多个亚太地区国家正试图通过严格的入境限制来降低新冠感染人数，例如中国、日本、韩国、台湾、菲律宾和越南。因此，亚洲的空中交通仍未恢复。

舍尔在接受《南华早报》采访时对许多亚洲政府的"清零政策"做出批评。他认为，迄今为止，向接种过疫苗的人士开放边境并没有对人们的健康造成巨大影响，而且有助于促进经济。

该地区的部分国家如新加坡、澳大利亚、马来西亚和新西兰已经宣布将放宽入境管制。

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新冠期间 飞行员们在干嘛？

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