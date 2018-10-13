 亚欧异中求同 峰会各有盘算 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 19.10.2018

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时政风云

亚欧异中求同 峰会各有盘算

2018年的亚欧峰会在比利时举行。峰会上，除了美国退群，中国在各地的「一带一路」会不会也踏上欧洲大陆，又再度成为话题。

Belgien ASEM Treffen in Brüssel Donald Tusk, Li Keqiang und Claude Juncker (picture-alliance/AP Photo/B. Stansall)

中国官媒报道的李克强去欧洲的消息，只有跟荷兰、比利时、越南等领导人会晤的消息，看起来就像没去亚欧峰会。这张照片倒是给了证明

(德国之声中文网) 第十二届亚欧会议，51国代表共同聚首。会上，中国与欧盟在美国盛行保护主义的时刻，逐渐靠拢。

欧盟把这次峰会当做一个机会，表现自己在中美当中的缓冲角色，因此提供给亚洲国家许多贸易、基础建设以及数位化方面的替代方案。

其中一个提案，就是价值522亿欧元的，中国「一带一路」的欧洲开发案。

欧盟外长莫格里尼(Federica Mogherini)说，已经和对「欧洲方式」有兴趣的亚洲领导人协商已久。「我们的提案聚焦在创造工作机会、经济成长，以及给地方社群带来好处。」她说细节还在商讨中，但是这项提案为「环境与社会道德标准」砸下重本，也会同等对待基础建设的「财政与金融永续性」相关项目。

但是，中国的「一带一路」在世界各地引起争议。其中一个经典案例是斯里兰卡在中国协助建造汉班托塔港之后，因为付不起11亿美金的贷款，被迫将汉班托塔港口出租给中国抵债，租期长达99年。东亚与非洲国家也陆续担忧会踏上斯里兰卡后尘。

Federica Mogherini Hohe Vertreterin EU Aussenpolitik (Consilium/M. Salerno)

欧盟外长莫格里尼提出一带一路与欧洲协调后可能有「欧洲版本」

欧盟现在对待中国的态度依旧十分谨慎。比如说，它曾经呼吁中国解决它钢铁生产过剩的问题。虽说北京方面从2016年1月至今已经削减了2.2亿顿的钢铁产量，但是欧盟还是觉得太多。

中国为了要在世界贸易中取胜而补贴企业，也被西方世界认为不甚公平，欧盟主席容克预计会在周五(10/19)和李克强午餐工作会议的时后讨论这个话题。

欧盟预计会在周五与新加坡签署自由贸易协定，也正在准备与越南达成协议。

不只中美闹矛盾

另一方面，特朗普执政下保护主义盛行的美国，批评世界贸易组织、批评联合国，也对欧盟造成困扰。

亚欧峰会还没闭幕，美国又被消息人士传出，正在诉请WTO争端解决机制介入国际贸易争端: 美国课征10-25%不等的钢铝税之后，他国课征报复性关税是否合理。被点名的包括：欧盟、中国、加拿大、墨西哥。

欧盟外长强调，亚欧峰会不是一个「反特朗普」大会，但是她接着又细数欧美最近在哪些议题上意见相左。「我们不会举办一场跟所有人都作对的会议。」她说：「我们有自己的议程，非常清楚的议程。从联合国系统出发，到气候变迁，到贸易－自由公平的那种－到国际上的核不扩散协议。我们支持多边主义。」

第十二届亚欧会议由欧盟、瑞士与挪威主持，有28个欧洲国家、20个亚洲国家代表出席，包括中国总理李克强、日本首相安倍晋三、韩国总统文在寅、俄罗斯总理梅德韦杰夫(Dmitry Medvedev)。从10月18日到19日两天的会议，预计聚焦在贸易、信息安全，以及伊朗核协议与巴黎协定的未来走向。

罗法／李芊(法新社、路透社)

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