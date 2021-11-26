亚欧会议:欧洲中国皆强调国际合作

（德国之声中文网）为期两天的亚欧首脑峰会11月26日落下了帷幕。欧盟委员会主席冯德莱恩(Ursula von der Leyen)在会议闭幕后对外界表示，与会领导人共同呼吁加强合作，认为开放、多边主义、基于规则的国际秩序有助于疫情后的经济复苏。

冯德莱恩还说，各国应当在防疫、气候等议题上加强合作。她指出，欧盟已经向亚太国家出口了5.5亿剂新冠疫苗，今后还将继续出口。而在基础设施建设领域，欧盟方面则强调绿色转型。“我们必须将气候保护的雄心转化为实际行动。”

亚欧会议总共囊括了51个国家，代表了全球60%的人口、55%的国际贸易量、国际经济总量的65%。成员国包括欧盟27国以及挪威、瑞士、英国、土耳其、俄罗斯等。亚洲方面则有中国、日本、韩国、印度、巴基斯坦、东盟10国等。此外，大洋洲的澳大利亚、新西兰也被纳入其中。但是通过政变上台的缅甸军政府今年没有派代表与会，军政府在被要求派遣一名非政界人员与会后，宣布不参加今年峰会。

今年的峰会主办国是柬埔寨，但由于疫情因素，绝大多数领导人都通过视讯连线的方式与会。

中国总理李克强在峰会上说，当前各国政府的优先要务是保护人民健康安全，因此“各国要弘扬科学精神，遵循科学规律，加强疫苗和药物研发、生产和技术转移等合作。共同完善全球公共卫生治理体系，推动国际公共卫生合作。”与冯德莱恩一样，李克强也强调“努力实现谋发展与绿色低碳转型相互促进”，呼吁各国“加快经济结构调整，推动绿色低碳转型”。他承认，“中国要在现代化进程中实现低碳发展、绿色转型，需要付出艰苦卓绝的努力。”中国总理还强调“互联互通是亚欧合作的重点和亮点”，而“坚持互利共赢是促进亚欧互联互通的重要保证”，并且同样提到了“各国应维护以联合国为核心的国际体系、以国际法为基础的国际秩序、以联合国宪章宗旨和原则为基础的国际关系基本准则”。

朝鲜半岛至今仍无和平协议或者终战宣言

韩国呼吁签署半岛终战宣言

韩国总理金富谦在会议上则提到了半岛局势。他呼吁各国应当支持半岛终战宣言。1953年朝鲜半岛停火后，至今没有签署正式的和平协议或者终战宣言；因此若严格按照国际法，半岛仍处于战争状态。

金富谦说，终战宣言不仅具有象征性意义，而且将成为韩朝超越终战朝着恢复互信、建立和平体制迈出的第一步；正式发表终战宣言将成为打破当前韩半岛僵局、重启对话的催化剂。韩方坚信对话和外交才是解决韩半岛问题的唯一途径，并呼吁亚欧会议成员国领导人积极为此发声，促使朝鲜尽早重返对话谈判桌，从而开辟韩半岛和平之路。

朝鲜方面尚未对金富谦的呼吁做出回应，该国也并没有加入亚欧会议。

(德新社、新华社、韩联社)

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