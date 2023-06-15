 亚投行前职员“被建议逃离中国” | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 15.06.2023

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亚投行前职员“被建议逃离中国”

曾任亚投行全球联络主管的加拿大人毕加博本周因不满中共影响力过大愤而辞职。他在接受路透社采访时表示，他在辞职后尽快离开了中国，目前已经抵达了日本。他在采访中还提到了曾疑因中国报复而遭拘押的加拿大公民康明凯与斯帕弗。

加拿大2018年3月加入亚投行时，已是由现任总理特鲁多（Justin Trudeau）执政。反对党长期以来不断要求渥太华退出该银行，指控该行是北京在整个太平洋地区输出威权主义的工具。 

加拿大2018年3月加入亚投行时，已是由现任总理特鲁多（Justin Trudeau）执政。反对党长期以来不断要求渥太华退出该银行，指控该行是北京在整个太平洋地区输出威权主义的工具。 

（德国之声中文网）毕加博(Bob Pickard)6月15日在接受路透社电话采访时表示，在本周早些时候提出辞职后，他现在已经逃到了日本。“有人建议我近期不要踏足中国。鉴于在这个国家曾经有两个迈克尔被绑架(DW译注：指加拿大公民康明凯Michael Kovrig和迈克尔·斯帕弗Michael Spavor)，我们也许应该对此类事件更加敏感、更加关切。” 

加拿大公民康明凯以及斯帕弗在2018年至2021年间被中国当局以危害国家安全为由羁押近三年，真实原因则疑与同期被拘押在加拿大的华为首席财务官孟晚舟有关。但是中方从未承认这是对孟晚舟事件的报复。2021年孟晚舟获释后不久，两名加拿大人就以“健康原因”获释并回国。 

毕加博在路透社采访时并未明确说明究竟是谁建议他尽快逃离中国。 

2016年由中国主导成立的亚洲投资银行旨在于西方主导的多边贷款机构框架外提供一个替代方案。目前亚投行总共拥有包括加拿大在内106个成员国。在毕加博6月14日发表推特指责亚投行后，加拿大副总理兼财政部长方慧兰(Chrystia Freeland)已经表示，正对此事进行调查，期间将冻结“在该银行所有由（加拿大）政府主导的活动”。 

毕加博在2022年3月出任亚投行全球联络主管。亚投行方面在6月14日表示，已经接受了毕加博本周早些时候的辞呈，并认为其指控“毫无根据、令人失望”。毕加博当天在推特上说，该银行管理层“由共产党员主宰”，组织内部充满“有毒文化”，不认为拥有亚投行成员资格符合加拿大利益。 

加拿大2018年3月加入亚投行时，已是由现任总理特鲁多（Justin Trudeau）执政。反对党长期以来不断要求渥太华退出该银行，指控该行是北京在整个太平洋地区输出威权主义的工具。 

亚投行行长金立群则在今年早些时候表示，该机构不会被卷入政治争端。 

（路透社等） 

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