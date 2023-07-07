亚投行内部审查：前主管指控中共操控“毫无根据”

（德国之声中文网）亚洲基础设施投资银行（AIIB，简称亚投行）副行长亚历山大（Danny Alexander）对路透社表示，一名前高级雇员关于中共在亚投行内部拥有不当影响力的指控“毫无根据”。

亚投行前全球联络主管毕加博（Bob Pickard）今年 6 月表示，他已辞去该银行的职务，因为其管理层“受到共产党员操控”，组织内部充满“有毒文化”。

当时亚投行宣称这一指控毫无根据。该银行周五（7月7日）公布了内部审查结果，称“证实亚投行的治理结构按预期发挥作用，提供了一种非政治性、建设性、平衡和以共识为导向的决策文化””。

亚投行负责政策与战略的副行长亚历山大在接受采访时表示：“通过这次审查，毕加博先生的指控已经真相大白……而且发现毫无根据。”

当被问及对该内部审查的评论时，毕加博说：“我不认为这份不诚实和不准确的报告认真调查了我对共产党影响力的主要担忧。”

他表示，他已向亚投行行长金立群表达了对共产党影响力的担忧。金立群表示，今年亚投行不会陷入政治争端。

亚投行由习近平于2016年倡议筹建，作为世界银行和其他西方主导的多边贷款机构的中国替代机构，在全球拥有106个成员，其中包括毕加博所在的加拿大。加拿大也开始了自己的调查。

当被问及亚投行与北京的关系时，亚历山大表示：“作为股东，我们与中华人民共和国有着直接的关系，就像我们与英国或加拿大的关系一样。”他补充说，亚投行与中国的关系，跟它与英国或加拿大的关系一样。

“我们认为加拿大是我们银行的重要成员……我们期待他们自己的审查结果并在未来长期与他们合作。”他补充道。

加拿大政府没有立即回应置评请求。

亚投行表示还审查了毕加博提及的另一名工作人员属于中共的情况，并补充说，这一情况出现在与行长办公室一名官员的短信息交流中。

毕加博表示，报告中存在错误，其中包括没有提及他发送的一封电子邮件，他在该电子邮件中表达了对自己作为加拿大国民的安全的担忧。

亚投行报告总结道：“从未有过关于治理、政策或战略讨论和决策受到政治影响的指控。”

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（路透社）

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