亚利桑那州计票九成 特朗普全胜七个摇摆州

在亚利桑那州，共和党选民多于民主党选民，但卡玛拉·哈里斯的选战也曾经出现一线希望：凤凰城周边的白人女性独立选民逐渐向左倾斜，对民主党强调的生育权利有所回应。然而，作为一个边境州，特朗普强调的移民问题在整体选情中占据上风。

（德国之声中文网）根据美联社报道，特朗普在周六（11月10日）赢得了亚利桑那州，从而获得七个摇摆州的全胜。

特朗普在周三已经获得胜选所需的270张选举人票，目前他的总票数预计将达到312张，而现任副总统卡玛拉·哈里斯已获得226张选举人票。

除了亚利桑那州，特朗普还赢得了密歇根州、宾夕法尼亚州、佐治亚州、北卡罗来纳州、威斯康星州和内华达州等摇摆州的胜利。

共和党人还重新控制了美国参议院，并有望接近赢得众议院的控制权。

特朗普赢在哪里？

2020年大选中，拜登赢得亚利桑那州11张选举人票。那是自1940年代以来民主党第二次在该州获胜。当时，拜登以一万票的微弱优势获胜，这部分归因于凤凰城所在的马里科帕县（Maricopa County）的选票支持。

特朗普今年在亚利桑那州领先约6个百分点，截至周日早上，接近90%的选票已统计完毕。

在亚利桑那州，共和党选民多于民主党选民，但卡玛拉·哈里斯的选战也曾经出现一线希望：凤凰城周边的白人女性独立选民逐渐向左倾斜，对民主党强调的生育权利有所回应。

今年，移民问题成为特朗普竞选活动的主打话题，让民主党在亚利桑那州从一开始就局势艰难。作为一个边境州，该州选民对特朗普强调的移民危机感到焦虑，并对住房成本及日常用品如食品和汽油的价格上涨深切关注。

民调还显示，特朗普得到更多拉丁裔选民的支持。这是亚利桑那州增长迅速且至关重要的选民群体，曾经一度属于民主党的支持者。

2020年，特朗普坚决反对提前投票。但是，今年通过夏秋季敲门游说，敦促较低投票意愿的保守派选民提前投票成为共和党的一个优势。

特朗普又来了！德国民众：他当选对德国是灾难 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

（综合报道）

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