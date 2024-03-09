 五角大楼UFO报告：没有外星生命证据 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 09.03.2024

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政治

五角大楼UFO报告：没有外星生命证据

五角大楼周五（3月8日）发布报告称，没有证据表明存在外星人或地球外智慧生物。报告还说，美国政府或私人公司没有采取措施对有关信息进行保密。

五角大楼的报告认为，大多数目击事件都是被误认的普通物体和现象

五角大楼的报告认为，大多数目击事件都是被误认的普通物体和现象

（德国之声中文网）五角大楼周五（3月8日）发布报告称，没有证据表明存在外星人或地球外智慧生物。该报告对上世纪不明飞行物（UFO）目击事件进行了调查，得出这样的结论。

报告认为，大多数目击事件都是被误认的普通物体和现象，这一结论与过去美国政府的评估相吻合。

美国国防部全域异常解决办公室（ARRO）的这份报告分析了美国政府自1945年以来对UFO目击事件的调查。

五角大楼在2022年发布公告后进行的这项研究还称，美国政府或私人公司没有采取措施对有关信息进行保密。

该报告说：“所有各种级别的调查工作都得出结论，大多数目击事件都是对普通的物体和现象错误识别的结果。”该报告的发布经过美国国会的授权。

为什么要进行这项调查？

在过去几年里，美国当局收到了大量UFO目击报告。2021年，一份研究了144起目击事件的政府报告认为，没有发现任何外星生命的证据，呼吁更好地收集数据。

去年，一名退役空军情报官员向国会作证称，美国政府隐藏了一项长期计划，对不明飞行物展开“逆向工程”项目。这一问题再次被推到风口浪尖。

报告的作者表示，他们希望对这个多年来一直困扰着许多美国人的问题进行细致的调查。

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报告说：“AARO 认识到，许多人真诚地持有这些信念，这些信念基于他们对过去经历的感知、他们信任的其他人的经历，或者他们认为是可信和可验证信息来源的媒体和网络渠道。”

报告的另一部分将在晚些时候发布。

 

（德新社、美联社、路透社）

 

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