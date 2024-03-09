五角大楼UFO报告：没有外星生命证据

（德国之声中文网）五角大楼周五（3月8日）发布报告称，没有证据表明存在外星人或地球外智慧生物。该报告对上世纪不明飞行物（UFO）目击事件进行了调查，得出这样的结论。

报告认为，大多数目击事件都是被误认的普通物体和现象，这一结论与过去美国政府的评估相吻合。

美国国防部全域异常解决办公室（ARRO）的这份报告分析了美国政府自1945年以来对UFO目击事件的调查。

五角大楼在2022年发布公告后进行的这项研究还称，美国政府或私人公司没有采取措施对有关信息进行保密。

该报告说：“所有各种级别的调查工作都得出结论，大多数目击事件都是对普通的物体和现象错误识别的结果。”该报告的发布经过美国国会的授权。

为什么要进行这项调查？

在过去几年里，美国当局收到了大量UFO目击报告。2021年，一份研究了144起目击事件的政府报告认为，没有发现任何外星生命的证据，呼吁更好地收集数据。

去年，一名退役空军情报官员向国会作证称，美国政府隐藏了一项长期计划，对不明飞行物展开“逆向工程”项目。这一问题再次被推到风口浪尖。

报告的作者表示，他们希望对这个多年来一直困扰着许多美国人的问题进行细致的调查。

它们都曾被当作UFO 地球人会遭遇外星人侵犯？ 地球人类会遭遇外星人侵犯？ 一再有人声称，发现天上有一UFO。尽管直到今天都没有哪个外星人踏上地球，人们仍不断读到或听到关于天上出现奇异飞行物体的报告。其实，那些所谓的外星人飞船都是人类的误会，它们不是火箭，便是无人机，要不就是氦气球。

它们都曾被当作UFO 外星人喜爱足球？ 2018俄罗斯世界杯赛期间，一个神秘的飞行物体引起轰动。喀山（Kasan）市居民相信，在夜晚的空中看到了一个UFO。外星人真的对足球感兴趣了？其实，人们看到的不过是载有一卫星的一枚“联盟号”运载火箭。

它们都曾被当作UFO 以300公里时速坠落 2004年，美国有多家媒体报道，有一UFO降落犹他州大漠。然而，那并不是一艘宇宙飞船，而是“创始号”（Genesis）太空舱的残部。该太空舱由美国宇航局发射，旨在探索太阳。原计划软着陆，不料，创始号以300公里时速撞击地面，降落伞未能打开。

它们都曾被当作UFO 一颗穿越星际的彗星引起轰动 2017年10月，太阳系中突现一奇怪物体：Oumuamua（夏威夷语，意为“第一信使”）。这颗小行星获此名是因为它首先在夏威夷上空被发现。不过，现在，专家们认为，它很可能是一颗彗星，而非行星。

它们都曾被当作UFO 雷达屏上出现神秘飞行物 2017年12月，五角大楼发出惊人报告：多年来一直在研究 UFO。此后，退伍战机飞行员弗拉维尔（David Fravor）方敢讲述自己的故事：2004年，在加州海岸的一次降落训练过程中见到一UFO。他这样描述当时出现在机载雷达屏幕上的那个物体：“那玩意儿，地球上没有。”

它们都曾被当作UFO 在苏格兰看到UFO 2018年9月，苏格兰城市基彭（Kippen）附近上空，一个烁烁燃烧的物体倏忽掠过。直到今天，网民们依旧对这个燃烧体到底是何物意见纷呈。有人坚信，那是一艘宇宙飞船；有人则认为，那不过是点燃了烟火装置的一位跳伞人；或者，是一架无人机。

它们都曾被当作UFO 大家都以为是UFO的那颗恒星 “啊，天上有一个UFO！”——不是，它可不是载有外星人的一艘宇宙飞船，而是天上第六亮恒星五车二（Capella）。难怪，就因为这颗御夫座主恒星，有人会急急拿起电话报告发现UFO。

它们都曾被当作UFO 充氦热气球 在慕尼黑附近的诺伊奥宾（Neuaubing），人们也报告见到一UFO：“圆形，状若甜甜圈，逆风而行”。不过，最终搞清了：它并非前来巴伐利亚观光的天外来客，而是做成数字“０”状的一个充氦热气球。



报告说：“AARO 认识到，许多人真诚地持有这些信念，这些信念基于他们对过去经历的感知、他们信任的其他人的经历，或者他们认为是可信和可验证信息来源的媒体和网络渠道。”

报告的另一部分将在晚些时候发布。

（德新社、美联社、路透社）

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