五角大楼2022年收到数百份UFO报告

（德国之声中文网）美国五角大楼（国防部）周五（12月16日）表示，自7月成立全域异常现象解析办公室（AARO）以来，已收到数百份关于不明飞行物，即UFO的报告。

不过，官员们说，这些新收到的报告里并没有发现外星生命的证据。

国防部负责情报和安全的副部长穆特里（Ronald Moultrie）说：“到目前为止，我还没有在这些报告中看到任何可以表明有外星人来访、外星人坠毁或类似情况的东西。”

五角大楼将彻查所有新报告

全域异常现象解析办公室（AARO）成立于7月，负责调查天空、水下或太空中的不明物体。此前，一些军事飞行员观察到了一些不明飞行物，但有时不愿上报。这导致对于不明飞行物的兴趣再度增加，促成了AARO办公室的成立。

美国国防部发布的一段视频显示了美国海军飞行员看到的一个不明飞行物

AARO的负责人柯克帕特里克（Sean Kirkpatrick）说，五角大楼今年收到了“几百份”关于这一现象的报告。

“我只想说，我们会将我们的分析构建得非常周密且严格。我们会全部彻查。”柯克帕特里克说，“作为一名物理学家，我必须坚持科学方法，我将依据这些数据和科学，无论得出什么结论。”

UFO历史机密报告也将纳入研究

同时，在本周早些时候国会通过的年度国防政策法案中，五角大楼也被指示准备一份报告，研究美国政府与UFO有关的历史记录，时间可追溯到1945年。

该法案将确保AARO能够研究所有记录，包括那些因为高度机密而很少有人知道的记录。

“这将是一个相当大的研究项目。”柯克帕特里克说。

至于2022年的新报告，美国国家情报局局长将在年底前予以更新，其中包括报告的目击事件的确切数量。

（美联社、路透社）

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