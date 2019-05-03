 五角大楼：百万新疆穆斯林被押“集中营” | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 04.05.2019

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时政风云

五角大楼：百万新疆穆斯林被押“集中营”

美国政府日前首次用“集中营”一词来形容新疆的“再教育营”，五角大楼一高官表示，这一表述是“恰当的”。不过，美国并非第一个用“集中营”来形容中国当局关押新疆穆斯林设施的国家。

China - Dabancheng - Umerziehungslager (Reuters/T. Peter)

2018年9月，达坂城市郊一座正在建设中的疑似“职业教育培训中心”

(德国之声中文网) 负责印度太平洋地区安全事务的美国国防部助理部长薛瑞福(Randall Schriver)周五对媒体表示，中国已经将超过100万名穆斯林押入新疆"集中营"。他说，中共当局正在动用安全力量把中国境内的穆斯林大规模关押，这一数字甚至可能逼近300万。

薛瑞福坚持认为，用起源于纳粹德国时期的"集中营"这一概念来形容新疆关押穆斯林的状况是"合适的"。而在之前一天，美国国务卿蓬佩奥(Mike Pompeo)尚以"再教育营"来称呼中国官方所称的"职业教育培训中心"。

USA Randall Schriver (Imago Images/Kyodo News)

美国国防部助理部长薛瑞福

美国国务院今年3月发布年度人权报告时，也提到了中国大规模关押新疆穆斯林的议题。当时，蓬佩奥说："超过一百万穆斯林被关押在用来抹灭其信仰与民族身分的新疆再教育营内。"美国国务院的人权与民主中心主任柯札克(Michael Kozak)更是在发布会上指出，中国迫害穆斯林社群的程度"是1930年以来前所未见的"。他还抨击中国官方所称的"职业教育培训中心"与事实不符。

中国外交部副部长则在3月中旬的联合国人权理事会中国人权状况审议会上辩护说，"一旦反恐局面改善，培训项目也会逐步减少，完成其使命。""如果我们没有采取果断措施，新疆的恐袭不仅会升级，而且蔓延到中国其它地区乃至世界各地。"

Polen, Oswiecim: Konzentrationslager Auschwitz (picture-alliance/dpa/J. Woitas)

土耳其率先用起源于纳粹德国时期的“集中营”这一概念来形容新疆关押穆斯林的状况。图为奥斯维辛集中营入口处的ARBEIT MACHT FREI字样(“劳动使人自由”)

此后，中国政府还发布《新疆的反恐、去极端化斗争与人权保障》白皮书，强调新疆通过"依法设立职业技能教育培训中心"，进行"预防性反恐"。白皮书认为，"由于有效采取了预防性反恐措施"，近年来新疆"人民群众的获得感、幸福感、安全感显著提升"。

新疆自治区主席雪克来提·扎克尔也在3月中旬的全国人大会议上强调，国际社会所谓的"再教育营"是像"寄宿学校"的职业培训中心，并表示当"时机成熟时，政府可能考虑慢慢关闭这些设施"。

DW.COM

根据人权观察周四公布的报告，新疆警方透过一款移动应用程序将收集到的数据与信息，回传到中国政府在新疆实施大规模监控的一体化平台。 警方会根据相关数据列出有潜在威胁的对象，并通报相关官员，导致不少人因此被送进再教育营。 (02.05.2019)

路透社报导，联合国秘书长古特雷斯在出席一带一路峰会期间，向中国外交部长王毅提到了新疆自治区维吾尔族及其他穆斯林面临的困境。 然而，人权团体质疑他是否有避重就轻之嫌。 (30.04.2019)

数名外交官与人权工作者公开谴责中国试图透过游说、施压与威胁，要求各国使团不得在上个月的联合国人权理事会中，批评其新疆地区的人权问题。 (02.04.2019)

在《新疆的反恐、去极端化斗争与人权保障》白皮书中，提及引起国际社会批评的新疆“再教育营”，称之为有效的预防性反恐措施。人权组织则指出，对于极端化的定义宽泛、模糊，导致普通人遭大规模拘禁。 (18.03.2019)

一年前，由于程序失误，一名在德国申请庇护的维吾尔人被遣返中国。尽管德国当局试图补救，让此人返回德国，但无济于事。他回到中国后即被监禁，并面临严厉的指控和刑罚。 (03.04.2019)

今年4月误遭德国当局遣返中国的维吾尔裔难民，现在其下落被揭晓：中国当局正在以分裂国家或煽动分裂国家的罪名对他进行刑事诉讼。德国官方以及该维族难民的律师已经对其重返德国不抱太大希望。 (13.12.2018)

不久前，德国移民与难民署对于此前被拒的维吾尔人避难申请进行了重新审核。目前审核工作已经大部分完成，针对每份申请，该部门均发出了遣返禁令。 (12.12.2018)

土耳其率先使用"集中营"一词

除了"集中营""再教育营"这两个称谓，美国政府还在今年4月发布的年度宗教自由报告中，将中国当局在新疆运用先进科技手段广泛监控穆斯林群体的行为形容为"打造一座开放式监狱"。

土耳其外长恰武什奥卢(Mevlüt Çavuşoğlu)则在今年3月的联合国人权理事会会议上说，中国对新疆维吾尔族和其他穆斯林群体的侵犯人权行为，"值得严重关切"。土耳其人和维吾尔人在文化、宗教以及语言方面有着千丝万缕的联系。土耳其也是目前唯一对新疆"再教育营"进行谴责的穆斯林国家。

今年2月，土耳其外交部还曾发布声明，新疆穆斯林当前的遭遇是"人道主义层面上的巨大耻辱"，并且率先使用了"集中营"这一描述。声明称，新疆自治区内的"维吾尔突厥人"以及其他穆斯林族群的基本人权正在遭到践踏，而且在"最近两年内严重加剧"；中国肆意拘捕了累计愈百万名穆斯林，将他们投入"集中营"等场所进行"政治洗脑"，这"早已不再是秘密"。而且，没有进入"集中营"的维吾尔人的大部分也面临着巨大的压力。"集中营在21世纪再次出现，说明中国当局正在对维吾尔人实行系统性的同化政策，堪称人类一大耻辱"。

土耳其总统埃尔多安（时任总理）曾经在2009年指责中国在新疆地区进行"种族灭绝"。不过，此后他致力于和中国建立更紧密的外交与经济关系，对维吾尔问题的亲自表态趋于减少。

德国官方立场暧昧

德国政府至今没有对新疆的"再教育营"或者"职教中心"进行过专门的表态，只是对新疆少数民族的状况"感到担忧和震惊"。德国政界对新疆"再教育营"的批评主要来自绿党等反对党。去年11月，德国联邦议会曾就新疆少数民族的人权状况展开讨论，遭到了中国驻柏林大使馆的书面谴责。

而在去年4月，由于德国官僚机构之间沟通失误，一名正在申请政治避难的维吾尔难民误遭遣返中国。据德国政府了解到的信息，这名维吾尔人很可能被控从事分裂活动。以此罪名，被告可能被中国司法当局判处多年徒刑。德国内政部此后暂停遣返维吾尔人以及其他中国的穆斯林少数民族避难申请者。根据内政部下属的联邦移民和难民署之数据，2018年以来，总共有约100名来自中国的维吾尔人在德国提出政治避难申请，其中大多数的难民身份已获承认。也有少数被拒的案例，涉及例如当事人虚报身份、宗教等关键信息。

  • BORTALA CHINA Anti-Terror-Truppen in Xinjiang (Imago/VCG)

    “再教育营”与“新疆模式”

    严密安保

    几年前，新疆暴力袭击事件频发，中国当局因此强化各类安保措施，旨在遏制极端势力、分裂势力。大约在2014年~2016年间，新疆各地开始小规模修建“教育培训中心”，对少数重点人员以及宗教人士进行“集中封闭式培训”。图为新疆双河市的街头巡逻武警。

  • China Xinjiangs Umerziehungszentrum (picture-alliance/AP Photo/Ng Han Guan)

    “再教育营”与“新疆模式”

    迅速扩大

    2016年起，新疆的安保程度大幅提高，当局对民众的权利也进一步限制，包括收缴护照、禁止蓄须，并建立遍布街巷的高科技监控系统。同时，“教育培训中心”也迅速扩建，不再只是针对少数“重点人士”。而各地政府也不再在公开文档中分析、赞扬“教育培训中心”的“成果”。

  • Chen Quanguo (picture-alliance/AP Photo/Ng Han Guan)

    “再教育营”与“新疆模式”

    铁腕治理

    新疆的高压政策，被认为与2016年上任的中共新疆自治区党委书记陈全国有着密切联系。美国一些国会议员已经呼吁对陈全国进行制裁。中国官方则在2018年修订法律，将新疆的“教育培训中心”合法化，并称之为“防患于未然”的“积极维护人权的探索”，“为国际社会反恐做贡献”。

  • China Xinjang Region - Sattelitenfoto Umerziehungslager (picture-alliance/AP Photo/Planet Labs)

    “再教育营”与“新疆模式”

    封闭营区

    这是一幅由PlanetLabs发布的卫星照片，显示新疆阿图什市工业园的一处疑似再教育营，图上标注出了嘹望塔、宿营区、医院、营区围墙等建筑。一些外国学者通过比对卫星图，得出了再教育营正在迅速扩大、增多的结论。

  • China - Dabancheng - Umerziehungslager (Reuters/T. Peter)

    “再教育营”与“新疆模式”

    建筑工地

    路透社记者的这幅照片，拍摄于2018年9月的新疆达坂城。按照官方的说法，这里正在修建的是“语言技能培训中心”。而照片中可以清晰地看到高墙、了望塔等设施。

  • China - Dabancheng - Umerziehungslager (Reuters/T. Peter)

    “再教育营”与“新疆模式”

    廉价劳工

    新疆的“再教育营”还被怀疑强迫拘押人员从事廉价劳动，一些周边企业因此从中牟利。中国官方对此予以否认，而一些西方企业面对压力，已经宣布停止从一些新疆企业处采购商品。图为达坂城一处仍然在修建中的“语言技能培训中心”。

  • China Anwendung von Zwangsarbeit an Muslimischen Gefangenen (Getty Images/AFP/R. Pryanikov)

    “再教育营”与“新疆模式”

    寻亲请愿

    许多被拘押者在海外的亲友，也通过公开“寻亲”的方式，引起国际媒体对新疆“再教育营”的关注。许多被关押的新疆哈萨克族人，都在邻国哈萨克斯坦有亲属。图为今年1月位于阿拉木图的“寻亲请愿”活动。

  • USA Washington D.C. - Verstaltung Exposing China’s Concentration Camps im National Press Club (Campaign for Uyghurs)

    “再教育营”与“新疆模式”

    流亡维吾尔组织批评压制

    流亡维族人组织“维吾尔人运动”3月14日在美国首都华盛顿开始举办“揭露中国集中营”摄影展，展示中国当局对新疆维族的压制。组织负责人阿巴斯(Rushan Abbas，图中绿衣女子)表示，“再教育营”可能已经关押过100万~300万人。


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“再教育营”与“新疆模式”

遍布街头的高科技监控、不断扩大的“再教育营”……近年来，中国当局在新疆地区出台了一系列旨在抑制极端势力、分裂势力的安保措施，涉嫌严重侵犯人权。 (15.03.2019)  

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