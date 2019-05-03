五角大楼：百万新疆穆斯林被押“集中营”

(德国之声中文网) 负责印度太平洋地区安全事务的美国国防部助理部长薛瑞福(Randall Schriver)周五对媒体表示，中国已经将超过100万名穆斯林押入新疆"集中营"。他说，中共当局正在动用安全力量把中国境内的穆斯林大规模关押，这一数字甚至可能逼近300万。

薛瑞福坚持认为，用起源于纳粹德国时期的"集中营"这一概念来形容新疆关押穆斯林的状况是"合适的"。而在之前一天，美国国务卿蓬佩奥(Mike Pompeo)尚以"再教育营"来称呼中国官方所称的"职业教育培训中心"。

美国国防部助理部长薛瑞福

美国国务院今年3月发布年度人权报告时，也提到了中国大规模关押新疆穆斯林的议题。当时，蓬佩奥说："超过一百万穆斯林被关押在用来抹灭其信仰与民族身分的新疆再教育营内。"美国国务院的人权与民主中心主任柯札克(Michael Kozak)更是在发布会上指出，中国迫害穆斯林社群的程度"是1930年以来前所未见的"。他还抨击中国官方所称的"职业教育培训中心"与事实不符。

中国外交部副部长则在3月中旬的联合国人权理事会中国人权状况审议会上辩护说，"一旦反恐局面改善，培训项目也会逐步减少，完成其使命。""如果我们没有采取果断措施，新疆的恐袭不仅会升级，而且蔓延到中国其它地区乃至世界各地。"

土耳其率先用起源于纳粹德国时期的“集中营”这一概念来形容新疆关押穆斯林的状况。图为奥斯维辛集中营入口处的ARBEIT MACHT FREI字样(“劳动使人自由”)

此后，中国政府还发布《新疆的反恐、去极端化斗争与人权保障》白皮书，强调新疆通过"依法设立职业技能教育培训中心"，进行"预防性反恐"。白皮书认为，"由于有效采取了预防性反恐措施"，近年来新疆"人民群众的获得感、幸福感、安全感显著提升"。

新疆自治区主席雪克来提·扎克尔也在3月中旬的全国人大会议上强调，国际社会所谓的"再教育营"是像"寄宿学校"的职业培训中心，并表示当"时机成熟时，政府可能考虑慢慢关闭这些设施"。

土耳其率先使用"集中营"一词

除了"集中营""再教育营"这两个称谓，美国政府还在今年4月发布的年度宗教自由报告中，将中国当局在新疆运用先进科技手段广泛监控穆斯林群体的行为形容为"打造一座开放式监狱"。

土耳其外长恰武什奥卢(Mevlüt Çavuşoğlu)则在今年3月的联合国人权理事会会议上说，中国对新疆维吾尔族和其他穆斯林群体的侵犯人权行为，"值得严重关切"。土耳其人和维吾尔人在文化、宗教以及语言方面有着千丝万缕的联系。土耳其也是目前唯一对新疆"再教育营"进行谴责的穆斯林国家。

今年2月，土耳其外交部还曾发布声明，新疆穆斯林当前的遭遇是"人道主义层面上的巨大耻辱"，并且率先使用了"集中营"这一描述。声明称，新疆自治区内的"维吾尔突厥人"以及其他穆斯林族群的基本人权正在遭到践踏，而且在"最近两年内严重加剧"；中国肆意拘捕了累计愈百万名穆斯林，将他们投入"集中营"等场所进行"政治洗脑"，这"早已不再是秘密"。而且，没有进入"集中营"的维吾尔人的大部分也面临着巨大的压力。"集中营在21世纪再次出现，说明中国当局正在对维吾尔人实行系统性的同化政策，堪称人类一大耻辱"。

土耳其总统埃尔多安（时任总理）曾经在2009年指责中国在新疆地区进行"种族灭绝"。不过，此后他致力于和中国建立更紧密的外交与经济关系，对维吾尔问题的亲自表态趋于减少。

德国官方立场暧昧

德国政府至今没有对新疆的"再教育营"或者"职教中心"进行过专门的表态，只是对新疆少数民族的状况"感到担忧和震惊"。德国政界对新疆"再教育营"的批评主要来自绿党等反对党。去年11月，德国联邦议会曾就新疆少数民族的人权状况展开讨论，遭到了中国驻柏林大使馆的书面谴责。

而在去年4月，由于德国官僚机构之间沟通失误，一名正在申请政治避难的维吾尔难民误遭遣返中国。据德国政府了解到的信息，这名维吾尔人很可能被控从事分裂活动。以此罪名，被告可能被中国司法当局判处多年徒刑。德国内政部此后暂停遣返维吾尔人以及其他中国的穆斯林少数民族避难申请者。根据内政部下属的联邦移民和难民署之数据，2018年以来，总共有约100名来自中国的维吾尔人在德国提出政治避难申请，其中大多数的难民身份已获承认。也有少数被拒的案例，涉及例如当事人虚报身份、宗教等关键信息。