五角大楼：气候变化威胁美国国家安全

美国政治学者克拉尔在其最新著作中指出，国防部已经在多份内部报告中将全球气候变化列为对美国国家安全的重大威胁。这些报告认为，气候变迁会引发自然灾害、难民潮、资源争夺战，甚至还会助长恐怖主义。
(德国之声中文网) 汉普郡学院的退休教授克拉尔(Michael Klare)是一名长年研究和平与安全问题的政治学者。他最近出版的《开启地狱：五角大楼眼里的气候变化》一书中，搜集了美国国防部就气候变化问题撰写的多份报告。克拉尔在书中指出，通常，美军高官避免就气候变化议题进行公开表态，以免被牵涉入党派政治；但是五角大楼的对外沉默，并不代表着对气候变化的后果毫无准备。
早在2015年，美国防部就在一份备忘录中指出，气候变化不仅仅对穷国、资源匮乏国造成威胁，也会冲击富裕的国家。"这是对美国国家安全的紧迫威胁，程度正不断提高。它将导致更多的自然灾害、难民潮、资源争夺冲突……气候变化的后果今天已经显现，随着时间的推移还将越来越严重。"
多名美军高级将领参与的"全球气候变化军事顾问委员会"也在2016年底的世界气候大会上发布报告，警告气候变化带来的严重难民危机可能会变成"新常态"。
四处救灾军队疲于奔命
克拉尔还注意到，五角大楼的专家在报告中担心，极端天气引发的灾害或者冲突有可能超出美军的应对能力，尤其是极端天气在短期内接连发生时。气候变化还会引起水资源紧张、食物短缺，成为内战、区域冲突的诱因，那些原本就不稳定的政权有可能被推翻；被迫远走他乡谋求生计的所谓"气候难民"也会是造成局势动荡的因素。在混乱的局面中，恐怖组织则很有可能吸纳心怀不满的人，从而进一步壮大。
此外，五角大楼还曾在多份报告中指出，气候变化可能会引起跨地区的传染病疫情，届时，即便美国本身侥幸没有受到疫情波及，疫区国家也很有可能向美国求助，要求美军提供人道主义支援。政治学者克拉尔指出，在全球气候变化的大背景下，美军在本国的赈灾任务也会非常繁重，届时很有可能会在美国东南沿海的飓风、西部的山火、国外的灾区之间疲于奔命。五角大楼担心，这会导致美军无法完成其核心任务。
士兵没水喝救灾也无力
军队本身也有可能成为极端天气的受害者。五角大楼今年8月一份题为"气候变化对美军影响"的研究报告就指出，2017年东海岸遭遇飓风灾害时，多个美军基地被迫疏散。报告呼吁五角大楼高层应当为军队断水、断电、断粮做好充分预案，认为这种极端情况很有可能在本世纪中叶发生。
研究者预测，2030年前后，约有1/3的全球人口将生活在缺水地区，包括非洲、中东、中国、美国等；而到了2040年，资源短缺引发越来越多的社会动荡甚至武装冲突之时，美军却有可能无力支援，因为派遣的美国军人自身也将受到严重的缺水困扰。五角大楼的这份报告指出，目前美军的境外军事行动中，超过三成的成本都来自于运送瓶装水；届时美军很有可能在经济上无力承担在缺水地区的行动。
这份报告还指出，当前叙利亚内战的一大诱因就是2011年前的持续干旱，导致上百万农民被迫逃荒，而极端组织则趁机吸纳了不少人力，得以壮大。研究者担心，下一个因气候变化陷入动荡的国家将是孟加拉：只要海平面上升一米，该国20%的国土就会被淹没、一半人口(大约8000万)流离失所。"这一巨大的难民潮，将对周边整个地区造成怎样的影响？该地区有着全球40%的人口，还有多个拥有核武器、攸关全球安全的国家。"
五角大楼的专家们因此呼吁，与其让美军疲于奔命地救灾，还不如从根源上着手，努力摆脱对矿物燃料的依赖性。报告认为，军队本身也应该加强使用可再生能源，并且参与防洪堤等相关工程的建设。