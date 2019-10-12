五角大楼：气候变化威胁美国国家安全

(德国之声中文网) 汉普郡学院的退休教授克拉尔(Michael Klare)是一名长年研究和平与安全问题的政治学者。他最近出版的《开启地狱：五角大楼眼里的气候变化》一书中，搜集了美国国防部就气候变化问题撰写的多份报告。克拉尔在书中指出，通常，美军高官避免就气候变化议题进行公开表态，以免被牵涉入党派政治；但是五角大楼的对外沉默，并不代表着对气候变化的后果毫无准备。

早在2015年，美国防部就在一份备忘录中指出，气候变化不仅仅对穷国、资源匮乏国造成威胁，也会冲击富裕的国家。"这是对美国国家安全的紧迫威胁，程度正不断提高。它将导致更多的自然灾害、难民潮、资源争夺冲突……气候变化的后果今天已经显现，随着时间的推移还将越来越严重。"

多名美军高级将领参与的"全球气候变化军事顾问委员会"也在2016年底的世界气候大会上发布报告，警告气候变化带来的严重难民危机可能会变成"新常态"。

四处救灾军队疲于奔命

克拉尔还注意到，五角大楼的专家在报告中担心，极端天气引发的灾害或者冲突有可能超出美军的应对能力，尤其是极端天气在短期内接连发生时。气候变化还会引起水资源紧张、食物短缺，成为内战、区域冲突的诱因，那些原本就不稳定的政权有可能被推翻；被迫远走他乡谋求生计的所谓"气候难民"也会是造成局势动荡的因素。在混乱的局面中，恐怖组织则很有可能吸纳心怀不满的人，从而进一步壮大。

此外，五角大楼还曾在多份报告中指出，气候变化可能会引起跨地区的传染病疫情，届时，即便美国本身侥幸没有受到疫情波及，疫区国家也很有可能向美国求助，要求美军提供人道主义支援。政治学者克拉尔指出，在全球气候变化的大背景下，美军在本国的赈灾任务也会非常繁重，届时很有可能会在美国东南沿海的飓风、西部的山火、国外的灾区之间疲于奔命。五角大楼担心，这会导致美军无法完成其核心任务。

士兵没水喝救灾也无力

军队本身也有可能成为极端天气的受害者。五角大楼今年8月一份题为"气候变化对美军影响"的研究报告就指出，2017年东海岸遭遇飓风灾害时，多个美军基地被迫疏散。报告呼吁五角大楼高层应当为军队断水、断电、断粮做好充分预案，认为这种极端情况很有可能在本世纪中叶发生。

研究者预测，2030年前后，约有1/3的全球人口将生活在缺水地区，包括非洲、中东、中国、美国等；而到了2040年，资源短缺引发越来越多的社会动荡甚至武装冲突之时，美军却有可能无力支援，因为派遣的美国军人自身也将受到严重的缺水困扰。五角大楼的这份报告指出，目前美军的境外军事行动中，超过三成的成本都来自于运送瓶装水；届时美军很有可能在经济上无力承担在缺水地区的行动。

这份报告还指出，当前叙利亚内战的一大诱因就是2011年前的持续干旱，导致上百万农民被迫逃荒，而极端组织则趁机吸纳了不少人力，得以壮大。研究者担心，下一个因气候变化陷入动荡的国家将是孟加拉：只要海平面上升一米，该国20%的国土就会被淹没、一半人口(大约8000万)流离失所。"这一巨大的难民潮，将对周边整个地区造成怎样的影响？该地区有着全球40%的人口，还有多个拥有核武器、攸关全球安全的国家。"

五角大楼的专家们因此呼吁，与其让美军疲于奔命地救灾，还不如从根源上着手，努力摆脱对矿物燃料的依赖性。报告认为，军队本身也应该加强使用可再生能源，并且参与防洪堤等相关工程的建设。