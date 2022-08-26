 五角大楼：提防中国“太空霸主”野心 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 26.08.2022

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五角大楼：提防中国“太空霸主”野心

由美国国防部多部门合作撰写的《2022年太空工业基础现状》报告指出，中国在致力于到2045年取代美国成为在太空占据主导地位的大国，而且正在“朝着这一目标稳步前进”。美国政府必须紧急采取行动应对。

中国空间站“问天”实验舱

中国空间站“问天”实验舱

（德国之声中文网）这份以“为了可持续发展、繁荣和地球赢得这场新的太空竞赛”为副标题的2022年度《太空工业基础现状》报告文件由美国太空部队、国防创新小组、空军部队和空军研究实验室的军职和文职官员共同撰写。

美国“太空新闻”（SpaceNews）报道称，连续四年的《太空工业基础现状》报告都在指出美国政府关于在太空计划中应用商业技术的想法“过时”。而本周发布的最新一份长达110页的报告则发出呼吁，华盛顿应该制定一项战略，以保持美国作为太空超级大国的地位，并且将私营领域作为政府的关键合作伙伴。

这份报告开篇的摘要使用的插图就是习近平与普京握手的画面，配文写道“全球太空大国的雄心对自由与繁荣构成挑战，而这些国家已经准备好采取果断行动来实现其目标”。

2022年2月4日，习近平在北京会见来访的普京

资料照片：2022年2月4日，习近平在北京会见来访的普京

摘要中总结了六个研究结论，其中三条都提到了中国，并且在“中心讯息”一段中指出：“中国制定了在太空领域占据经济和军事上主导地位的宏伟战略，并且将其作为国家优先事业持续执行了数十年，并辅之以激发国内公共利益和对外合作关系的信息宣传攻势。中国不仅希望通过这一成功来塑造人类在太空的未来，而且还寻求在21世纪之内在地球上构建一个拥抱共产主义和威权主义的新国际秩序。”

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7月24日，中国空间站的第二个舱段“问天”实验舱由“长征五号B”重型火箭搭载升空。按照计划，“天宫”空间站将在今年底完成第一阶段建设。不过，围绕着“长征五号B”重型火箭残骸无控坠落的争议，也仍在持续。

日前美國國家航空航天局（NASA）署長尼爾森（Bill Nelson）接受訪問時表示，對中國的太空計劃感到擔憂，同時警告各國要提防中國佔領月球。對此，中國外交部發言人趙立堅回應，指美方「罔顧事實、信口開河」。

今年3月，欧空局宣布中断和俄罗斯在ExoMars火星探测项目上的长期合作关系。现在，该机构又宣布取消与俄罗斯的联合探索月球任务。

3名中国宇航员在太空停留6个月之后，在本周六乘坐“神州13号”返回地球。这是中国有史以来最长的载人飞行任务。相关消息引起了网民热议，有人联系到近日反扑的疫情，调侃写道“欢迎回家，来把健康码扫一下，做个核酸先。”

在华盛顿智库“大西洋理事会”（Atlantic Council）24日举行的有关这份报告的讨论活动上，五角大楼官员、国防创新小组主任布朗（Michael Brown）警告道：“如果我们不加大投资，中国可能会在太空领域超越美国的优势地位。”

上述报告指出，中国正在致力于到2045年取代美国成为在太空占据主导地位的大国，而且正在“朝着这一目标稳步前进”。虽然美国的太空工业基础仍处于上升轨道，但是“中国的上升曲线更加‘陡峭’”，这要求美国采取紧急行动。报告研究的参与者呼吁美国政府以更宽广的视野和更广泛的政策来动员更多的力量。

布朗表示，美国需要以“国家远景”着眼太空领域的投资和创新，才能保持自己对中国的领先地位。华盛顿必须要增加在太空基础设施建设上的投资，比如太空采矿、太空制造和太空太阳能等领域，这些举措将会刺激私营经济的投资。

布朗还指出，太空经济目前正受到私人投资的“深刻影响”，而这就意味着政府无需承担所有的成本。因此要想赢得这场太空竞赛，美国应该加强公共领域和私人领域的合作关系，更加注重商业技术，而非定制系统。“我们需要为这些参与构建太空未来的企业提供政府合同收入”，他补充道。

（综合报道）

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