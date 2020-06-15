五角大楼宣布建立UFO特别工作小组

（德国之声中文网）若干年前就有消息称，美军飞行员通报发现了速度极快、活动方式不寻常的怪异物体。

不久前，美国军方正式发布了三段不明飞行物的相关视频。

如今，五角大楼公示称，已建立一个工作组，对看到UFO（不名飞行物）的相关报告展开正式调查。

五角大楼发言人高夫（Susan Gough）表示，这个隶属海军的工作组取名为"空中不明飞行现象"（UAPTF），旨在获得对此类现象的"属性和来源"的更好了解。

五角大楼所重视的并非人们通常所说的由小绿人驾驶的飞碟，而是例如由间谍无人机构成的潜在军事威胁。高夫称，该研究单位的使命是"识别、分析、分列它们对美国国家安全可能构成的威胁"。她表示，美国对未经授权进入美国空域的任何现象都很重视。

今年6月，美国国会参院要求五角大楼提供有关UFO调查计划的细节，并由此事实上证实了一个UFO工作小组的非正式存在。随着建立官方工作组，现在便可正式规定其工作，国会亦能更好地实施检查。

今年4月底，五角大楼曾公布军事飞行员拍摄到的三段遭遇"不明空中现象"的视频。

它们都曾被当作UFO 地球人会遭遇外星人侵犯？ 地球人类会遭遇外星人侵犯？ 一再有人声称，发现天上有一UFO。尽管直到今天都没有哪个外星人踏上地球，人们仍不断读到或听到关于天上出现奇异飞行物体的报告。其实，那些所谓的外星人飞船都是人类的误会，它们不是火箭，便是无人机，要不就是氦气球。

它们都曾被当作UFO 外星人喜爱足球？ 2018俄罗斯世界杯赛期间，一个神秘的飞行物体引起轰动。喀山（Kasan）市居民相信，在夜晚的空中看到了一个UFO。外星人真的对足球感兴趣了？其实，人们看到的不过是载有一卫星的一枚“联盟号”运载火箭。

它们都曾被当作UFO 以300公里时速坠落 2004年，美国有多家媒体报道，有一UFO降落犹他州大漠。然而，那并不是一艘宇宙飞船，而是“创始号”（Genesis）太空舱的残部。该太空舱由美国宇航局发射，旨在探索太阳。原计划软着陆，不料，创始号以300公里时速撞击地面，降落伞未能打开。

它们都曾被当作UFO 一颗穿越星际的彗星引起轰动 2017年10月，太阳系中突现一奇怪物体：Oumuamua（夏威夷语，意为“第一信使”）。这颗小行星获此名是因为它首先在夏威夷上空被发现。不过，现在，专家们认为，它很可能是一颗彗星，而非行星。

它们都曾被当作UFO 雷达屏上出现神秘飞行物 2017年12月，五角大楼发出惊人报告：多年来一直在研究 UFO。此后，退伍战机飞行员弗拉维尔（David Fravor）方敢讲述自己的故事：2004年，在加州海岸的一次降落训练过程中见到一UFO。他这样描述当时出现在机载雷达屏幕上的那个物体：“那玩意儿，地球上没有。”

它们都曾被当作UFO 在苏格兰看到UFO 2018年9月，苏格兰城市基彭（Kippen）附近上空，一个烁烁燃烧的物体倏忽掠过。直到今天，网民们依旧对这个燃烧体到底是何物意见纷呈。有人坚信，那是一艘宇宙飞船；有人则认为，那不过是点燃了烟火装置的一位跳伞人；或者，是一架无人机。

它们都曾被当作UFO 大家都以为是UFO的那颗恒星 “啊，天上有一个UFO！”——不是，它可不是载有外星人的一艘宇宙飞船，而是天上第六亮恒星五车二（Capella）。难怪，就因为这颗御夫座主恒星，有人会急急拿起电话报告发现UFO。

它们都曾被当作UFO 充氦热气球 在慕尼黑附近的诺伊奥宾（Neuaubing），人们也报告见到一UFO：“圆形，状若甜甜圈，逆风而行”。不过，最终搞清了：它并非前来巴伐利亚观光的天外来客，而是做成数字“０”状的一个充氦热气球。



凝炼/张筠青（法新社）

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