 五角大楼宣布建立UFO特别工作小组 | 科技环境 | DW | 15.08.2020

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科技环境

五角大楼宣布建立UFO特别工作小组

美国军方将对UFO正式展开调查。五角大楼本周五宣布，已新建一个研究“空中不明飞行现象”的工作小组。该单位的任务是“发现和分析这些现象对美国国家安全可能构成的潜在威胁”。 数月前，美国军方曾发布UFO相关视频。

USA Film New York Szene aus Roland Emmerichs Film Independence Day (picture alliance/dpa)

电影《独立日》中的这一幕是否会成为现实？

（德国之声中文网）若干年前就有消息称，美军飞行员通报发现了速度极快、活动方式不寻常的怪异物体。

不久前，美国军方正式发布了三段不明飞行物的相关视频。

如今，五角大楼公示称，已建立一个工作组，对看到UFO（不名飞行物）的相关报告展开正式调查。

五角大楼发言人高夫（Susan Gough）表示，这个隶属海军的工作组取名为"空中不明飞行现象"（UAPTF），旨在获得对此类现象的"属性和来源"的更好了解。

五角大楼所重视的并非人们通常所说的由小绿人驾驶的飞碟，而是例如由间谍无人机构成的潜在军事威胁。高夫称，该研究单位的使命是"识别、分析、分列它们对美国国家安全可能构成的威胁"。她表示，美国对未经授权进入美国空域的任何现象都很重视。

今年6月，美国国会参院要求五角大楼提供有关UFO调查计划的细节，并由此事实上证实了一个UFO工作小组的非正式存在。随着建立官方工作组，现在便可正式规定其工作，国会亦能更好地实施检查。

今年4月底，五角大楼曾公布军事飞行员拍摄到的三段遭遇"不明空中现象"的视频。

  • Filmstill - Mars Attacks (picture-alliance/United Archives)

    它们都曾被当作UFO

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    地球人类会遭遇外星人侵犯？ 一再有人声称，发现天上有一UFO。尽管直到今天都没有哪个外星人踏上地球，人们仍不断读到或听到关于天上出现奇异飞行物体的报告。其实，那些所谓的外星人飞船都是人类的误会，它们不是火箭，便是无人机，要不就是氦气球。

  • Screenshot angebliches UFO am Himmel über Russland (YouTube/RT Deutsch)

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    2018俄罗斯世界杯赛期间，一个神秘的飞行物体引起轰动。喀山（Kasan）市居民相信，在夜晚的空中看到了一个UFO。外星人真的对足球感兴趣了？其实，人们看到的不过是载有一卫星的一枚“联盟号”运载火箭。

  • USA NASA Sonde Genesis (picture-alliance/dpa/NASA)

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  • Asteroid aus anderem Sonnensystem (picture-alliance/dpa/M. Kornmesser/European Southern Observatory)

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  • Screenshot Ex-Kampfpilot spricht über Ufo-Sichtung (YouTube/CNN)

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  • Screenshot angebliches UFO bei Kippen in Schottland (YouTube/UFO Today)

    它们都曾被当作UFO

    在苏格兰看到UFO

    2018年9月，苏格兰城市基彭（Kippen）附近上空，一个烁烁燃烧的物体倏忽掠过。直到今天，网民们依旧对这个燃烧体到底是何物意见纷呈。有人坚信，那是一艘宇宙飞船；有人则认为，那不过是点燃了烟火装置的一位跳伞人；或者，是一架无人机。

  • Der Stern Capella (imago/Leemage/A.Fujii/D. Malin)

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    “啊，天上有一个UFO！”——不是，它可不是载有外星人的一艘宇宙飞船，而是天上第六亮恒星五车二（Capella）。难怪，就因为这颗御夫座主恒星，有人会急急拿起电话报告发现UFO。

  • Screenshot Video TZ UFO über München (tz münchen)

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    充氦热气球

    在慕尼黑附近的诺伊奥宾（Neuaubing），人们也报告见到一UFO：“圆形，状若甜甜圈，逆风而行”。不过，最终搞清了：它并非前来巴伐利亚观光的天外来客，而是做成数字“０”状的一个充氦热气球。


 凝炼/张筠青（法新社）  

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