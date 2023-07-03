五角大楼喊话好莱坞 遵从中国审查就免谈合作

美国《政治》杂志指出，五角大楼表示，如果电影人向中国妥协，根据对方的要求删减镜头，将不会给他们提供任何帮助。
（德国之声中文网）如果好莱坞的电影人接受北京审查电影，将不会得到美国国防部的帮助。上周三（6月28日），五角大楼修改了与电影制片厂的合作规则，禁止向计划遵守或可能遵守中国政府审查要求的导演提供任何援助。
由汤姆·克鲁斯主演的《壮志凌云：特立独行》的预告片中，观众注意到，制片方将演员身穿的飞行夹克上的台湾和日本的国旗被去掉了，显然是为了安抚中国投资方腾讯公司。但在批评声中，以及据称腾讯放弃对该片的投资后，电影的最终版本中又恢复了带有国旗的镜头。
这部讲述军人的片子得到了五角大楼的支持，包括提供喷气机，航母等设备。五角大楼娱乐联络办公室负责人罗伯茨（Glen Roberts）表示，五角大楼支持电影大约有百年的历史了，比如首部获得奥斯卡最佳影片奖的影片《翅膀》。这是一部有关于一战飞行员的电影。
几十年来，好莱坞和五角大楼一直保持着合作关系。五角大楼允许电影制作人在军事基地、海军舰艇或其他地点进行拍摄，并对电影制作过程进行指导。
据《政治》（Politico）获得的一份新的国防部文件，希望美国军方提供帮助的电影制作人现在必须保证，他们不会让中国政府审查剪辑这些电影。中方的审查红线不仅难以预知而且非常严厉。中国当局曾要求索尼在《蜘蛛侠：英雄无归》（Spider-man: No Way Home）中删除自由女神像，如果他们想在中国发行这部电影的话。这部电影因为三代蜘蛛侠同现而受到关注。不过索尼并没有遵从对方的要求。根据搜狐新闻，这部电影在自由女神的片段是一场高潮戏，自由女神作为背景重要，而且影响剧情走向。另外一部动画电影《巴斯光年》（Lightyear，也译光年正传）也被要求删除同性接吻的片段。这部电影的制片方也没有删除相关片段。两部电影都没有在中国大陆上映。
《华盛顿邮报》报道，1986年的首部《壮志凌云》就与美国国防部进行了合作。《时代》杂志披露，影片制作方支付发了180玩美元，可以使用海军航空站，以及4搜航空目前，以及多家军机，其中一些是由真正的飞行员驾驶的。如果没有五角大楼的鼎立支持，这部电影不可能顺利完成制作。一架F14战机的成本约为3800万美元。电影的总预算为1500万美元。
作为交换条件，制片人同意让国防部对剧本进行修改。比如男主的爱侣身份从一个军人变成了一个平民，因为海军规定禁止军官和士兵谈恋爱。
根据五角大楼的新规，一旦为一个项目的合作开了绿灯，该机构就会指派一名官员与电影制片人合作。从现在起，制片公司必须 "以书面形式通知该人员审查要求，包括这种要求的条件，以及该项目是否已经遵守或可能遵守这种审查要求"。
美国德州共和党参议员特德·克鲁兹（Ted Cruz）对新规表示欢迎，《政治》杂志援引克鲁兹表示，“中共在宣传和审查方面花费了数十亿美元……多年来，好莱坞帮助他们，对电影进行审查，以便它们能够在中国放映，同时仍与美国政府合作，完成这些电影……新规将迫使这些电影公司做出选择，而我谨慎乐观地认为，他们将做出正确的选择，拒绝中国的讹诈。”
(综合报道)
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