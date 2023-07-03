五角大楼喊话好莱坞 遵从中国审查就免谈合作

（德国之声中文网）如果好莱坞的电影人接受北京审查电影，将不会得到美国国防部的帮助。上周三（6月28日），五角大楼修改了与电影制片厂的合作规则，禁止向计划遵守或可能遵守中国政府审查要求的导演提供任何援助。

由汤姆·克鲁斯主演的《壮志凌云：特立独行》的预告片中，观众注意到，制片方将演员身穿的飞行夹克上的台湾和日本的国旗被去掉了，显然是为了安抚中国投资方腾讯公司。但在批评声中，以及据称腾讯放弃对该片的投资后，电影的最终版本中又恢复了带有国旗的镜头。

这部讲述军人的片子得到了五角大楼的支持，包括提供喷气机，航母等设备。五角大楼娱乐联络办公室负责人罗伯茨（Glen Roberts）表示，五角大楼支持电影大约有百年的历史了，比如首部获得奥斯卡最佳影片奖的影片《翅膀》。这是一部有关于一战飞行员的电影。

几十年来，好莱坞和五角大楼一直保持着合作关系。五角大楼允许电影制作人在军事基地、海军舰艇或其他地点进行拍摄，并对电影制作过程进行指导。

据《政治》（Politico）获得的一份新的国防部文件，希望美国军方提供帮助的电影制作人现在必须保证，他们不会让中国政府审查剪辑这些电影。中方的审查红线不仅难以预知而且非常严厉。中国当局曾要求索尼在《蜘蛛侠：英雄无归》（Spider-man: No Way Home）中删除自由女神像，如果他们想在中国发行这部电影的话。这部电影因为三代蜘蛛侠同现而受到关注。不过索尼并没有遵从对方的要求。根据搜狐新闻，这部电影在自由女神的片段是一场高潮戏，自由女神作为背景重要，而且影响剧情走向。另外一部动画电影《巴斯光年》（Lightyear，也译光年正传）也被要求删除同性接吻的片段。这部电影的制片方也没有删除相关片段。两部电影都没有在中国大陆上映。

《华盛顿邮报》报道，1986年的首部《壮志凌云》就与美国国防部进行了合作。《时代》杂志披露，影片制作方支付发了180玩美元，可以使用海军航空站，以及4搜航空目前，以及多家军机，其中一些是由真正的飞行员驾驶的。如果没有五角大楼的鼎立支持，这部电影不可能顺利完成制作。一架F14战机的成本约为3800万美元。电影的总预算为1500万美元。

电影审查制度：“红线”都在哪里？ 《光年正传》 《光年正传》是动画公司皮克斯的最新搞笑动画片，目前在阿联酋等多个穆斯林国家遭禁。究其原因恐怕与片中有女同接吻场面有关。其实，国家审查制度不仅见于中东地区。在许多其他国家，也一再有某些场景或整部电影成为审查制度的牺牲品。

电影审查制度：“红线”都在哪里？ 迪士尼的自我审查 皮克斯的母公司迪士尼最初将太空旅行者阿丽莎（图右）和另一名女性之间的亲吻从影片中删去，只是在皮克斯员工公开致函抗议后，才重新置入。阿联酋新近曾宣布，无意审查外国电影，然而，在保守势力抗议后，还是动用了审查机器。

电影审查制度：“红线”都在哪里？ 《神奇动物3》 同性恋场景在面向中国市场的影片中也不见踪影。最突出的新例是《神奇动物3：邓布利多之秘密》。为满足中国审查机构的要求，制片商——美国华纳兄弟公司从影片中删掉了两小段，在其中，邓布利多讲到他和恶人格林德沃之间有过同性恋情。

电影审查制度：“红线”都在哪里？ 《波西米亚狂想曲》 这部皇后乐队歌手莫库里（ Freddie Mercury）的传记片的中文版去掉了所有哪怕只是暗示这位摇滚偶像是同性恋的画面——包括男扮女装、出柜或他被确诊患艾滋病等重要情节。人们的反应并不一致——很多人对该片还能在中国上映已然满意。

电影审查制度：“红线”都在哪里？ 《断背山》 吉伦哈尔（Jake Gyllenhaal，左）和莱杰（Heath Ledger，右）主演的获多项奥斯卡奖的剧情片《断背山》（2005年）这样的佳作甚至不准在中国上映。该片描写两个牛仔之间的爱情。2019年出品的埃尔顿·约翰（ Elton John ）传记片《火箭人》也在中国被禁。这位英国歌手公开承认自己的同性恋身份已数十年。

电影审查制度：“红线”都在哪里？ 《西藏七年》 藏民等少数民族在中国受压迫的问题，也构成审查机器的一块红布。布莱德·皮特（Brad Pitt）主演的《西藏七年》（1997年）讲述了奥地利登山家哈勒（Heinrich Harrer）与达赖喇嘛之间的友谊。该片很快被禁。不仅如此，此后多年，皮特都曾被中国禁止入境。

电影审查制度：“红线”都在哪里？ 《火箭人》 在俄罗斯，同性恋情节同样面临审查——《火箭人》便遭此命运。埃尔顿·约翰强烈抗议肢解其传记片，指控莫斯科实行审查。在俄罗斯，同性恋虽属合法，但不允许同性婚姻或有收养权，以同性恋者为对象的暴力事件屡屡发生。

电影审查制度：“红线”都在哪里？ 《脑死亡》 国家电影审查制度并非威权国家专有。在德国，也有不少电影因宣扬暴力、种族仇恨或者颂扬纳粹而被列入黑名单。甚至《指环王》导演杰克逊（Peter Jackson）拍摄的偶像恐怖片《脑死亡》在德国也被禁——因其有暴力描写。

电影审查制度：“红线”都在哪里？ 自由之国？电影另当别论 在美国，一直到20世纪60年代，都严格实施以30年代问世的 《海斯法典》（Hays Code）为代表的国家电影审查制度，长吻、裸体或开上帝玩笑，统统被禁止。希区柯克（Alfred Hitchcock，左）是一位巧妙规避审查制度的大师。如今，好莱坞电影颇受制片人加诸于身的自我审查之累。 作者: Philipp Jedicke



作为交换条件，制片人同意让国防部对剧本进行修改。比如男主的爱侣身份从一个军人变成了一个平民，因为海军规定禁止军官和士兵谈恋爱。

根据五角大楼的新规，一旦为一个项目的合作开了绿灯，该机构就会指派一名官员与电影制片人合作。从现在起，制片公司必须 "以书面形式通知该人员审查要求，包括这种要求的条件，以及该项目是否已经遵守或可能遵守这种审查要求"。

美国德州共和党参议员特德·克鲁兹（Ted Cruz）对新规表示欢迎，《政治》杂志援引克鲁兹表示，“中共在宣传和审查方面花费了数十亿美元……多年来，好莱坞帮助他们，对电影进行审查，以便它们能够在中国放映，同时仍与美国政府合作，完成这些电影……新规将迫使这些电影公司做出选择，而我谨慎乐观地认为，他们将做出正确的选择，拒绝中国的讹诈。”

(综合报道)

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