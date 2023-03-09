五角大楼：俄向中国供高浓度铀令人担忧

（德国之声中文网）在美国众议院军事委员会战略力量小组（Subcommittee on Strategic Forces）周三（3月8日）的一次听证会上，一位国防部官员在汇报中表示，多种公开资料显示，俄罗斯国有的核能公司Rosatom向中国提供用于快速增殖反应堆的高浓度铀。其目的应为生产武器级的钚。

对此，国防部负责空间政策的部长助理普兰卜（John Plumb）表示，“俄罗斯和中国在此方面的合作非常令人不安。”

“有一点事实是无法回避的：增殖反应堆就是用来生产钚的，而钚是用于制造武器的。”他说，这一点让国防部感到担忧，“这与我们对中国扩大其核力量的担忧是一致的。因为要制造更多核武器就需要更多钚。”

自去年俄罗斯入侵乌克兰、因此受到西方国家的孤立以来，莫斯科试图拉近与北京的关系，并谋求获得武器支援。

上周在印度举行的20国集团外长会议上，俄罗斯外长拉夫罗夫明确表示，俄罗斯有意全面扩大与中国的合作。中国迄今一直未对俄罗斯的侵略战争做出谴责，而美国则警告中国不要向俄罗斯提供武器。

“同时面对两个核大国”

“中国正在迅速扩大其核力量并使之多样化，另外，俄罗斯和中国将太空视为一个作战领域。”普兰卜指出，俄罗斯和中国都聚焦于发展核武器、太空战和远程打击，以对抗美国及其盟友。普兰卜说，中国还拥有越来越多的尖端远程打击系统，使美国部队面临的风险扩展到越来越远的地方。

不久前，俄罗斯宣布暂停执行与美国之间的《新削减战略武器条约》（New START）。这一条约原是两国间仅存的核裁军协议，将双方的核武库规模限制在800个运载系统和1550枚作战弹头。协议还规定，华盛顿和莫斯科可以交换有关其战略核武库的信息，并每年进行最多 18 次现场勘访。

美国战略司令部司令、空军上将安东尼·J·科顿(General Anthony J. Cotton)在听证会中也提到，现在是美国在历史上，第一次要面对两个主要核大国-中国及俄罗斯。科顿说，它们有能力利用核胁迫作为实现其国家目标的方式。除了俄罗斯日益严重的核威摄，中国也不断发展类似威摄的能力，并且不受任何核武器控制条约的限制。

（德新社、VOA、defense.gov）

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