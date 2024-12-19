五角大楼今年的中国军力报告有哪些内容？

美国五角大楼发布的年度中国军力报告认为，北京近年来在军事现代化进程中取得进步，甚至在某些方面已构成对美国的潜在威胁。报告还指出，腐败问题仍是阻碍中国国防建设的重要因素。

（德国之声中文网）美国国防部周三（12月18日）发布了国会授权的关于中国军事与安全发展的年度报告。报告援引情报部门的资讯以及公开数据，认为中国数十年来一直在推动实现军事现代化，并在近期取得了一些进展。

报告的主要内容：

海军实力增长

中国海军堪称全球规模最大，拥有超过370艘舰艇和潜艇，相比五角大楼2022年报告中的340艘增加了30艘。报告认为，中国海军正在继续提升执行任务的能力，尤其是在第一岛链（包括日本冲绳、台湾和菲律宾）以外的地区。

核武库扩张

中国现有可操作的核弹头储备从去年的500多枚增加到2024年的600多枚。五角大楼预测，北京正努力快速推进核力量的现代化、多样化，并不断将其扩充，到2030年，中国核弹头数量将超过1000枚。

报告指出，这将使中国在潜在的核冲突中，能够瞄准比以往更多的美国城市、军事设施和指挥地点。

空军现代化

报道写道，中国空军使用的技术正“迅速接近”美国的标准，并正在实现航空器及无人机系统的现代化与国产化。

专家：中国需要测试能力以确保其核武库可靠性 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

新型洲际弹道导弹

中国正在研发新型洲际弹道导弹，这将“显著提升”其具备核能力的导弹部队，并增加对核弹头的需求。报告称，中国可能在2022年完成了三处新的导弹井区域的建设，包括至少300个新的洲际弹道导弹（ICBM）发射井，其中部分已部署导弹。北京可能还在探索发展常规武装的洲际导弹系统，这些系统有能力威胁美国。

拓展全球性的军事存在

报告指出，中国正寻求扩展海外基础设施和增强后勤能力，以便在吉布提基地之外“投射并维持远程军事力量”。报告估计，解放军可能考虑在包括缅甸、巴基斯坦、孟加拉国、肯尼亚和尼日利亚等国家设立军事后勤设施。报告补充指出，中国的全球军事后勤网络可能会干扰美国的军事行动。

加大对台湾的压力

根据这份报告，2023年中国加大了对台湾的外交、政治和军事压力。北京“继续通过多种手段向台湾施压，瓦解台湾及周边地区长期存在的现状”。

使用的手段包括在台湾周边海域维持海军存在，增加进入台湾海峡中线及防空识别区的频次，并在附近举行大规模军事演习。

台湾国防安全研究院国防战略与资源研究所所长苏紫云向DW表示，这份报告给特朗普新政府提供了明确的政策方向，强调“压制中国”的做法是正确的，并进一步“加足马力”朝这个方向前进。

具体到中共军事对台湾的威胁，苏紫云认为，中国扩张核弹头库存，也发挥了政治作用，即“从政治上阻绝其他国家可能会协防台湾的意愿”。不过，在他看来，即使是特朗普上台，未来一旦“台海有事”，“美军高度关切的可能性依然是非常高的”。他说，“特朗普并不是孤立主义，他只是要这些安全伙伴多分摊责任。”不过，对台湾而言， 防卫依然“是自己的责任，不应该去寄望所有的其他朋友”。

腐败是绊脚石

美国五角大楼有关中国的军力报告评述认为，解放军打算在2027年达到现代化的里程碑，该目标包括加速情报、机械化及其他技术的整合，同时加快军事理论、人员、武器和装备的现代化步伐。

不过，解放军内部贪腐严重的问题，恐怕会打乱中国自己订下的现代化进程。报告指出，光是去年下半年，中国至少就有15位高阶军官和军工产业高管被撤职，而这可能只是“冰山一角”，可能已经影响到其实现2027年现代化目标的进展。

中国外交部发言人林剑周四在例行记者会上说，这份报告和此前的类似报告一样，罔顾事实，充满偏见，他说，美国应停止年复一年发表这种不负责任的报告。

（综合报道）

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