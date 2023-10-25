五角大楼：中国首批新型导弹核潜艇下水

（德国之声中文网）五角大楼十月20日发表的报告中，首次证实了过去18个月以来中国升级093B导弹潜艇的进展。去年五月，路透社曾曝光中国葫芦岛造船厂的卫星图像，展示中国正在研制带有垂直发射装置、可发射巡航导弹的潜艇。

五角大楼的报告称，短期内中国海军将"具备从潜艇及海面舰艇发射巡航导弹对陆地目标实施远程精准打击的能力"。此举将使中国的武器投放能力得到大大提升。



配备常规导弹的潜艇被称为SSGN，是苏联在冷战时期研制的，其主要目的是用来攻击美国的航空母舰。而美国海军也研发了自己的版本，对弹道导弹舰只进行改装，使其可携带大量战斧巡航导弹。一般来说，巡航导弹是用来攻击远程目标的精准武器，同弹道导弹不同，巡航导弹紧贴地面和海面进行低空飞行。

2011年，美国海军弗罗里达号潜艇对利比亚防空系统发射了93枚战斧导弹，这也是美国首次将SSGN投入实战。美国驻外武官表示，中国的战略家们对这一实战案例进行了深入的研究。

一些分析人士认为，中国人民解放军一直迫切希望早日拥有这类舰艇，作为对付航空母舰的附加武器，同时也可作为对陆地发动攻击的平台，从而使作战距离和范围可以远远超过现有的小型潜艇舰队。



五角大楼的报告中称，中国研发的新型SSGN潜艇中，将有三艘可在明年投入使用。这是中国方面努力扩展其包括核动力及柴油动力潜艇编队规模的一个组成部分。据称，截至2025年，中国潜艇舰队将拥有65艘潜艇。



中国国防部没有对路透社置评请求做出回应。

潜艇军备竞赛不断加剧的大背景下，中国新型核动力潜艇即将下水的消息又得到了证实。这是中国努力扩大其威慑能力的一个组成部分。

提高对中国潜艇的监控跟踪能力，是美国及印太许多国家海军提高行动力和制定紧急应对计划的核心动力。

新加坡安全事务专家、拉惹勒南国际研究学院学者许瑞麟表示，新型潜艇将使中国海军实力得到至关重要的提升。他说，预计会以巡航导弹作为核心配备的新型潜艇"将使中国具备在安全距离内对陆地及舰艇目标实施饱和打击的能力。"这也将使得敌手的战略考量变得更加复杂。

许瑞麟表示："我认为，中国人已经学习了俄罗斯用潜艇对付美军航空母舰的经验，他们将可以用SSGN导弹潜艇在安全距离发动攻击，这和用装备有限的普通潜艇发动进攻大为不同，这的确是一个真正意义上的进步。"

美国海军战争学院今年五月的一份研究报告指出，中国核动力潜艇在静音技术方面即将取得重大突破，这将使美国及其盟友更难对中国潜艇进行跟踪监测。不过，一些外交官和分析人士也表示，这项技术突破是否已被应用于刚刚研发出的SSGN潜艇，目前尚不清楚。一般认为，最新的静音技术可能在2030年才会被投入使用。

密切关注中国潜艇技术发展的一名美国驻亚洲国家武官表示："我们认为，只要对这些新技术革新还没有十足的把握，中国海军就不会轻易将它们投入使用。"这位因事态过于敏感而拒绝透露姓名的武官表示："但我们都很清楚，建立潜艇部队是习近平的优先选项，而最新信息显示，中国正在实现这一目标。"

（路透社）

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