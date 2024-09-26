五角大楼：中国试射洲际导弹提前通知了美国

中国解放军周三向太平洋公海海域成功试射了洲际弹道导弹。美国方面表示，中国在试射之前通知了美国。这是“朝正确方向迈出的一步”，有助于防止“误解或误判”。

（德国之声中文网）五角大楼周三（9月25日）表示，美国曾提前收到有关中国测试洲际弹道导弹（ICBM）的通知，称这是“朝正确方向迈出的一步”，有助于防止“误解或误判”。

当天早些时候，中国宣布进行了一枚洲际导弹试验，称导弹携带的是模拟弹头。该导弹落入太平洋，靠近法属波利尼西亚专属经济区。这是中国40年来首次进行此类测试。

日、澳、新：令人担忧

日本官房长官林芳正在周三的记者会上表示，中国的导弹测试未提前向日本通报。他说，但未确认该导弹飞经日本上空，也未接到有关损害的报告。林芳正强调，“不透明性是我国和国际社会严重关切的事项”。

林芳正：日本未提前获得任何通报 图像来源: Japan Kyodo News/AP/dpa/picture alliance

澳大利亚表示正在寻求“解释”，称对任何破坏稳定、增加该地区误判风险的行动表示担忧。

新西兰称此次发射是“不受欢迎且令人担忧的发展”。

台湾：谴责“挑衅威胁”

台湾陆委会26日发表声明指，此次试射行动“未事先对外说明飞弹路径或落点，是严重危害区域安全的恶劣行径”。该声明谴责“此等扩张军武的挑衅威胁，严重破坏区域和平稳定，加剧区域紧张局势的作为”，并呼吁国际社会“共同谴责，并审慎关注应对”。

陆委会还强调，台湾做为区域负责任的一方，将“坚定捍卫国家主权安全与区域和平稳定”。

中国国防部发言人张晓刚在周四（9月26日）的例行记者会上表示，此次发射洲际导弹是为了检验武器装备性能和部队训练水平，是例行性军事训练活动，完全合法合理。

中国军方周四还发布了发射导弹的图像，显示该导弹从未透露的地点腾空而起，有烟雾伴随。

专家：中国需要测试能力以确保其核武库可靠性 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

分析人士表示，这些图像表明，此次发射可能是东风-31AG型洲际弹道导弹，2017年的阅兵式上曾亮相。

根据五角大楼的情报，截至2023年5月，中国拥有超过500枚现役核弹头，预计到2030年这一数字将超过1000枚。美国军方认为，中国军备的发展速度快于美国的预期。

（综合报道）

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