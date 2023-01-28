五角大廈：2030年前中國不會大規模犯台

（德國之聲中文網）美國副國務卿雪蔓（Wendy Sherman）及國防部印太安全事務助理部長瑞特納（Ely Ratner）週四（2月9日）出席美國參議院外交關係委員會，以「評估戰略競爭時代美中政策」為題召開的聽證會。

鑑於美國空軍四星上將米尼漢（Mike Minihan）曾在一份內部備忘錄言及：「我希望我是錯的，但我的直覺告訴我，我們（中美）會在2025年開戰」。瑞特納被問到，中國是否已經決定武統台灣、美中衝突是否無法避免？對此他回應，美國國防部長及部門評估，「不認為中國犯台即將發生，或是無法避免」，國防部專注一直維持嚇阻力。

共和黨籍參議員盧比歐（Marco Rubio）提問，台海能否安然度過2020年代？瑞特納表示，他認為中國有意攻台，但「我們絕對能在他們（中方）不大規模侵台下，過完這十年」。

會中，美國副國務卿雪蔓表示，美國會協助台灣獲得不對稱作戰力，協訓台灣及具有整合後備力，並確保台灣有機動及敏捷的防衛系統。

她指出，國務院去年通知國會的對台軍售案，為過去20年來最多；美國對台軍售自2010年來，總價值超過370億美元。瑞特納則表示美方會履行《台灣關係法》下的承諾，包括提供台灣自衛能力等。

（美國國防部、美國外交關係委員會、中央社、法新社等）

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