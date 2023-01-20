五角大廈：美領空發現中國偵查氣球 掀國安疑慮

（德國之聲中文網）美國國防部週四（2月2日）表示，美國政府在美國本土上空偵測到一個高空偵查氣球，官員確信該氣球屬於中國。

這個氣球於週三（1日）進入美國空域，之後行經美國西北部的蒙大拿州；全美三座核武發射井之一，正位於蒙大拿的馬姆斯卓空軍基地（Malmstrom）。一位不具名的美國資深官員說，該氣球的飛行路線確曾經過敏感的軍事場所，目的「很顯然是用來監控」。

這不是美國上空第一次出現偵查氣球，但這次的氣球滯留時間更長。據美國國防部發言人賴德（Pat Ryder）2日聲明，北美航太防衛司令部（NORAD）等單位持續追蹤該氣球動向，確保美國的軍事情資不會遭竊。

偵查氣球仍停留美國上空

賴德說，該氣球的飛行高度高於一般民航班機，目前研判並不具軍事上的威脅。另一位官員則指出，氣球尺寸「相當大」，甚至有飛行員通報目擊其蹤跡；如果直接將它擊落，產生的碎片可能危害陸地上的民眾。

美國有線電視新聞網引述一位國防官員說法，稱該氣球大小相當於「三輛巴士」。然而，中國部署於低軌道的間諜衛星，也能發揮類似的蒐集情資角色，因此美國評估這個偵查氣球的效用不大。

因應此事，美軍出動了多架空中預警機（AWACS）與F-22戰鬥機待命，一旦白宮下指示，便可隨時出手擊落氣球；不過，美國總統拜登後來接受美軍參謀首長聯席會議主席密利（Mark Milley）、NORAD司令范赫克（Glen VanHerck）等人的建議，考量地面安全，決定讓該氣球繼續留在美國上空，暫時不打算把它射下來。

在軍方商討因應辦法時，蒙大拿州的比靈斯洛根國際機場（Billings Logan International Airport）班機全數停飛了2小時。當地媒體《比靈斯日報》（Billings Gazette）刊登了一個銀白色的球體飄浮在空中的影像；拍攝者多克（Chase Doak）說，他一開始以為是幽浮，所以急忙把握機會捕捉這一刻。美國軍方並未證實該球體是否便是中國偵查氣球。

中國監控再掀美國安疑慮

蒙大拿州長強佛特（Greg Gianforte）在推特上發布聲明，將偵查氣球跟抖音（TikTok）相提並論，批評中國共產黨透過各種手段監控美國，威脅美國國安。

隨著美中緊張局勢升溫，中國可能派了偵查氣球至美的消息，再度衝擊雙方關係。美國已「透過多種渠道」緊急聯繫中國政府，並強調美國將「採取一切必要措施，保護美國的人民與領土」。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）預計於2月5日在北京會見中國國家主席習近平，監控氣球一事是否影響布林肯出訪，仍不清楚。

（綜合報導）

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