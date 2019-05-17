历史沿革：

1958年，比利时、法国、意大利、卢森堡、荷兰以及西德等六个国家成立欧洲经济共同体，期望以此促进经济的一体化发展。

1993年，随着英国、丹麦、希腊、爱尔兰、葡萄牙以及西班牙等六个国家的加入，欧洲联盟正式成立。

经过数年的发展壮大，欧盟现在已经拥有28个成员国。不过，英国正计划退出欧盟。退欧过程并非一帆风顺，英国脱离欧盟的最后期限是2019年10月31日。

规模最大的一次欧盟扩充行动发生在2004年，当时有十个国家加入欧盟：其中包括捷克、匈牙利和波兰等前东欧共产党国家，以及地中海岛国马耳他和塞浦路斯。

19个欧盟成员国于1999年启用欧元而放弃了原来的本国货币，如德国马克、法国法郎以及意大利里拉。2002年，欧元纸币和硬币正式进入流通领域。英国、瑞典和丹麦决定留在欧元区之外，而最近一些新成员国则开始为加入欧元区而进行准备。

经济与市场

欧盟成员国构成了规模庞大的单一市场，商品、人员、资金和服务都可以在内部边境之间自由流通，而无须履行繁杂的海关检查。

欧盟自1993年成立以来，其最大成就之一就是使其单一市场已经发展成世界上最大的贸易区。

2017年，欧盟国民生产总值为17.2万亿美元，仅次于美国的19.3万亿，而超过中国的12.2万亿。

人口与面积

欧盟总人口5亿1千三百万，人数仅次于中国和印度。而美国的人口则只有3亿2千7百万。

欧盟内部，德国人口最多，为8200万，马耳他人口最少，只有46万8千人。

欧盟面积广袤，东抵大西洋，西临黑海，南至地中海，北入北极圈，总面积为420万平方公里。

就面积而言，欧盟不及面积1700万平方公里的俄罗斯和980万平方公里的美国，但却大于320平方公里的印度。

而在欧盟内部，法国面积最大，为63万2千8百平方公里（含海外属地），马耳他最小，面积只有316平方公里。

22个欧盟成员国加入了申根协定，取消相互间的护照检查。

官方语言

欧盟的官方语言包括28种语言，除使用频率最高的英语和法语之外，还包括一些使用人口很少的语言，如芬兰语、爱尔兰语和保加利亚语。这也意味着，每逢欧盟议会举行会议，翻译就成为一件庞大的工程，24种语言之间的互译可以有552种组合，所需翻译人员之多，可想而知。

经费与法规

每个成员国都需将其GDP的1%缴纳给欧盟，作为欧盟预算之用，但同时也有机会从欧盟获得农业、就业市场、贫困地区、乡村建设以及渔业等领域的补贴。

2014年至2020年度，欧盟的预算额为9630亿欧元。有人担心，随着英国退出欧盟，欧盟预算将面临入不敷出的局面。

欧盟制定了数以万计的法规和条款，成员国必须予以执行。这些法规涉及内容包罗万象，大到国际协定、海滩环保标准，小到卡车司机工作时间以及渔网规范等等，不一而足。

达扬/乐然 （法新社）