五眼联盟施压港府 呼吁如期举行选举

(德国之声中文网) 五眼联盟成员国美、英、加、纽、澳的外长周日发布声明抨击港府延後立法会选举的决定，并表示他们对於12名民主派立法会候选人被取消参选资格感到十分忧心。他们在声明中写道：「我们呼吁港府恢复民主派候选人的参选资格，并如期举行立法会选举，让香港人民能够行使基本法赋予他们的民主权利与自由。」

香港特首林郑月娥在7月31日宣布，因担忧香港的新冠疫情持续扩散，决定将原订於9月6日举行的立法会选举延後至2021年9月5日。然而，香港的民主派人士却认为新冠疫情只是港府介入操弄选举的藉口。

中国的干预

除了呼吁港府如期举行选举外，五眼联盟的外长们也批评中国在香港施行国安法。部分香港人士担忧，国安法会成为北京打压异议人士与增强控制香港的利器。声明写道：「我们对於北京强硬地在香港施行国安法感到担忧，因为此举恐侵蚀香港人民的基本权利与自由。」

香港的民主派原本希望能藉由香港社会反对国安法的情绪，在立法会选举中取得多数席次。然而，批评者认为国安法与1997年香港回归时，中国政府所承诺的自由与权利有本质上的冲突，而支持者则认为经历过去一年的「反送中」示威後，国安法能让香港社会恢复安定。

五眼联盟的外长在声明中写道：「中国政府当初在《中英联合声明》中，承诺以一国两制的方式保障香港人的主权与自由，所以他们必须履行这些承诺。我们呼吁港府尽快举行立法会选举。」

联合国人权理事会针对国安法提问

与此同时，联合国人权理事会针对《港区国安法》向港府提出6大疑问，包含港府如何确保人大常委会在解读基本法时不会对人民权利造成负面影响丶要求港府提供设立独立人权机构的相关细节丶要求港府说明他们将如何确保国安法不会与公民与政治权利国际公约的细则产生冲突。

此外，港府也被联合国要求仔细说明国安法的立法过程与该法的境外效力，并指示港府针对国安法的相关罪名做更仔细的解释，包含证明港府在判定「叛国罪」丶「分裂国家罪」以及与「外部势力勾结」时，都会依据联合国对这些行爲的定义来准确做出判决。

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