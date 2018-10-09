“五眼联盟”加强情报合作 对付中国

(德国之声中文网) 近年，美国、英国、加拿大、澳大利亚、新西兰五国加强了情报共享合作，其主要对象就是中国在海外的动向。据知情人士透露，从今年初起，"五眼联盟"还将对华情报共享范围扩大到了日本、德国等国。路透社认为，这说明一个针对中国扩张政治、经济影响力的跨国联合阵线正在形成。不愿具名的官员更是对路透社表示，合作范围的扩大，某种层面上也意味着传统的"五眼联盟"正在扩张。

这些官员指出，中国始终是该情报合作机制的焦点，而俄罗斯也是重点关注对象。一名美国官员说："与理念相近的伙伴、盟友进行磋商，讨论如何应对越来越强硬的中国对外战略，这类会晤正变得愈发频繁，其动机也愈发强大。"

不过，无论是"五眼联盟"政府，还是德国或日本的政府，都不愿意正式对此置评。一些知情官员透露，相关的会晤通常都是在双边框架下悄然进行。其中，美国主要负责中国投资方面的情报协调事务，而澳大利亚则在抵御中国政治影响方面扮演主要角色。会晤的参加者一般都是外交官、情报官员、政府高官。

一名在过去几个月参加了多次相关会谈的人士对路透社说："我们如今生活在一个全新的世界中，突如其来的威权政府正在促进我们之间的更紧密合作、强化我们的情报共享。"

中国外交部则在周五(10月12日)的新闻发布会上对"五眼联盟"加强对华情报之消息作出了简短的回应。发言人陆慷称，中国在世界各地的经济和外交活动"受到各国普遍欢迎"，并希望各方"客观、正确、理性地看待中国和中国发展，多一些开放、包容、合作，少一些狭隘的主观猜忌和意识形态偏见，更不要试图搞封闭排他的小圈子。"

德国政府全面评估

最近几年，美国、澳大利亚等对中国的警觉与打压程度明显提高。而北京方面则一直坚称，并没有试图去影响别国政府，其海外投资也没有政治动机。路透社还指出，中国一直希望能够说服欧洲能够疏远推行单边主义的美国、亲近中国，但是如今"五眼联盟"加强合作，使北京的这一念头多少受挫。

中国近年在海外大举投资，尤其注重收购西方的高科技企业。在不少国家政府看来，习近平治下的中国正在软硬兼施地对他国政府以及社会各界施加影响力。目前，一些西方国家政府已经出台了一些针对性的措施，其中包括德国加强对外资收购的审核、澳大利亚通过反外国渗透法案等等。美国的一项新法案也授权政府能够否决特定种类的外国投资项目。

就在上周，美国副总统彭斯(Mike Pence)发表了一份火药味十足的演讲，指责北京"通过奖励或胁迫美国商界、文艺界、学界、传媒界、政界人士"来干预美国国内事务。中国官方则对此指控予以强烈否认。

路透社还获悉，2017年，德国政府悄悄启动了一个跨部委的项目，以全面评估中国在德国的活动。据德国政府圈内人士披露，目前，相关分析报告已经接近完成，相应的新政策也会很快出台；不过，新政策应该不会像澳大利亚的反渗透法案那般强硬。一名美国官员则指出，2016年底德国政府收到了美国方面的安全忧虑信件，随后以此为由否决了中资收购德国半导体厂商爱思强的交易，此案例就已经突显了西方国家加强对华情报合作的重要性。

低调合作

"五眼联盟"最早可以追溯到第二次世界大战时期，最初由英美两国发起，专注于通信监听情报的共享。后来，英国将同属英联邦的加拿大、澳大利亚、新西兰的情报机构也拉入了合作。五国的情报机关之间实现了广泛的互联互通以及数据共享。通常情况下，"五眼联盟"并不会进行任何公开表态，但是这五国的官员、情报人员、智库却常常会在公开讲话中提及"五眼联盟"。就在今年初，中国电信设备巨头华为宣布再次扩大在英国的业务，这引起了美国国会中国经济与安全审查委员会委员韦塞尔(Michael Wessel)的忧虑；他认为，"五眼联盟"的伙伴使用华为设备将会威胁情报共享合作。目前，华为在美国的业务，由于美国政府的安全忧虑，受到了严格的限制。