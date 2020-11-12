五眼联盟关注香港情势 吁中国恢复议员资格

(德国之声中文网)「五眼联盟」成员国的外交部长18日针对香港议题发布联合声明，对中国政府取消香港民主派立法会议员资格一事表达忧虑。他们在声明中写道：「在中国於香港施行国安法并延後原订於9月举行的立法会选举後，这个最新的决定进一步破坏香港的高度自治丶权利与自由。」

上周，香港政府宣布，按照全国人大常委会同日的决定，公民党杨岳桥丶郭荣铿丶郭家麒及会计界梁继昌等四名民主派立法会议员即时丧失议员资格。此决定也促使民主派议员於同日宣布集体总辞。

在港府宣布取消四名民主派议员资格前，全国人大公布决定指出，因宣扬或支持「港独」主张丶拒绝承认国家对香港的主权丶寻求外国势力干预特区事务丶或具有其他危害国家安全行为的立法会议员，将不符合拥护《基本法》丶效忠香港特区的法定要求和条件，「一经依法认定，即时丧失立法会议员的资格」。

该决定也适用於原定今年9月举行的立法会换届选举期间遭DQ的立法会议员，以及今後参选或者出任立法会议员者。香港特别行政区政府依据上述规定宣布4名立法会议员丧失资格。

加拿大丶新西兰丶澳大利亚丶美国与英国的外交部长在声明中重申，中国的行为已违反了有法律效力的《中英联合声明》。此外，中国也违背了当初承诺给予香港的高度自治权与言论自由。该声明写道：「中国政府取消民主派议员资格的行为，是中国政府用来打压批判性声音的其中一种做法。」

声明中提到，中国政府在此之前，便已透过延後立法会选举丶起诉几名民选议员以及打压香港活跃的媒体生态来试图让批判政府的声音「噤声」。五国外交部长在声明最後呼吁北京遵守《中英联合声明》与基本法赋予香港人的权利，让他们能选出自己的民意代表。

声明写道：「为了香港的稳定与繁荣，中国与香港政府应该尊重香港人能合法表达担忧与意见的管道。身为国际社会的领袖，我们希望中国能对香港人实现其国际承诺与义务。我们呼吁中国政府重新考虑他们对香港议员做出的决定，立即恢复这些立法会议员的资格。」

连同今年七月在香港施行《国安法》，英国认为中国过去一段时间已三度违反了《中英联合声明》。另一方面，美国政府已对香港特首林郑月娥与数名中国驻港官员进行制裁，更警告可能对涉及危害香港局势的其他官员实施进一步的制裁。

此前，中国政府曾多次否认限缩香港的权利与自由，但自从去年6月香港爆发了「反送中」示威运动後，香港与中国政府即时做出反制，意图压制异议。

杨威廉/张慈 (路透社、法新社)

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