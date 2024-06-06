五眼联盟：中国积极吸收西方退役飞官训练解放军

五眼联盟：中国积极吸收西方退役飞官训练解放军2024年6月6日
（德国之声中文网）由美国、英国、加拿大、澳大利亚和新西兰共组的情报联盟“五眼联盟”（Five Eyes）週三（6月5日）发布的一份公开简报称：“西方军事人员训练中国解放军，有可能会降低我们的威慑能力，从而增加未来冲突的风险。”
据路透社报道，一名美国官员匿名透露，西方飞行员被“大量资金”以及驾驶中国战机的机会所吸引，因此开始培训中国飞行员。
该名官员還指出，中国军方已从新西兰招募了至少5名前飞行员，从英国招募了约30名前飞行员，还有来自德国和其他国家的退役飞行员。
该份简报是由美国国家反情报与安全中心（NCSC）及五眼联盟共同发布，内容指出，中国军方利用南非和中国私人企业，从西方國家聘请现役或退役的战斗机飞行员、工程师及空中作战中心人员来培训空军及海军飞行员。
美国国家反情报与安全中心主任凯西（Michael Casey）表示：“为了克服自身短处，中国解放军一直积极招募西方军事人才来训练飞行员，利用全球各地的私营公司隐瞒与解放军的关系，并向被吸收的人员提供极高的工资。”
五眼联盟认为，解放军希望相关人员的技能和专业知识能增强其空中作战能力，同时也欲藉此深入了解西方的空中战术、技术与程序。
简报称，解放军的招募人员使用“不道德”的招募方法来掩盖中国军方的参与，为在中国、南非和其他地区的工作提供了丰厚的报酬，接触目标的方式包含透过猎人头公司和专业网站，且在训练期间企图获得有关西方最先进飞机和战术的知识，以及相关战术可能用于哪些情境，例如台湾冲突等。
《金融时报》也引述美国官员说法指，部分西方战机飞行员会透过聚会，敦促他们的同僚加入该项计画中。
五眼联盟呼吁各界警惕此类提议，称这些提议通常会承诺给予丰厚的工资或过度奉承，并且应向本国的联邦调查局或军事调查人员报告任何企图。
南非测试飞行学院成解放军训练所
事实上，自2022年开始便有消息指称“南非测试飞行学院”（TFASA）有超过20名退役的英国陆海空三军飞行员，在帮助培训中国军事飞行员。美国、英国及澳大利亚等国家已对此展开调查；其中，英国国防部于2022年10月曾对此发布“威胁警报”，并表示将修法阻止退役军官转为TFASA等机构工作。
除了英国发布警报，美国、澳大利亚等国家也在展开调查，多名涉案人士陆续遭到指控。2022年10月，澳大利亚警方逮捕了前美国海军陆战队飞行员杜根（Daniel Duggan），指控他透过南非测试飞行学院，训练中国飞行员如何在航空母舰上降落。该学院随后已证实杜根曾与该校签约。
由于杜根已入籍成为澳大利亚公民，澳大利亚地方法院在今年5月裁定，允许将杜根引渡回美国受审。针对杜根的指控还涉及洗钱。不过他否认所有指控。
去年6月，美国商务部也对南非测试飞行学院实施制裁，指控该公司向中国军事飞行员提供西方及北约的培训，恐对美国国安和外交政策利益造成威胁。在该波制裁名单中，也包含泰国及阿联酋等国的其他公司。
南非测试飞行学院去年曾在官网上发出声明，称“不提供任何机密军事训练，也不培训前线飞行员”。该公司表示，其运营获得南非政府机构批准，不雇用美国公民，并在2023年面臨法律挑战后终止雇用英国公民。
（综合报道）
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