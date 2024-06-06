五眼联盟：中国积极吸收西方退役飞官训练解放军

中国近年来扩大军事与经济影响力。“五眼联盟”5日警告，中国持续在招募现役和退休的西方飞行员及其他军事人员来训练解放军，可能对美国及其盟国安全构成威胁。

（德国之声中文网）由美国、英国、加拿大、澳大利亚和新西兰共组的情报联盟“五眼联盟”（Five Eyes）週三（6月5日）发布的一份公开简报称：“西方军事人员训练中国解放军，有可能会降低我们的威慑能力，从而增加未来冲突的风险。”

据路透社报道，一名美国官员匿名透露，西方飞行员被“大量资金”以及驾驶中国战机的机会所吸引，因此开始培训中国飞行员。

该名官员還指出，中国军方已从新西兰招募了至少5名前飞行员，从英国招募了约30名前飞行员，还有来自德国和其他国家的退役飞行员。

该份简报是由美国国家反情报与安全中心（NCSC）及五眼联盟共同发布，内容指出，中国军方利用南非和中国私人企业，从西方國家聘请现役或退役的战斗机飞行员、工程师及空中作战中心人员来培训空军及海军飞行员。

美国国家反情报与安全中心主任凯西（Michael Casey）表示：“为了克服自身短处，中国解放军一直积极招募西方军事人才来训练飞行员，利用全球各地的私营公司隐瞒与解放军的关系，并向被吸收的人员提供极高的工资。”

五眼联盟认为，解放军希望相关人员的技能和专业知识能增强其空中作战能力，同时也欲藉此深入了解西方的空中战术、技术与程序。

图为去年4月，中国解放军战机歼-15准备在山东号航母起飞。（资料照） 图像来源: picture alliance/Xinhua News Agency

简报称，解放军的招募人员使用“不道德”的招募方法来掩盖中国军方的参与，为在中国、南非和其他地区的工作提供了丰厚的报酬，接触目标的方式包含透过猎人头公司和专业网站，且在训练期间企图获得有关西方最先进飞机和战术的知识，以及相关战术可能用于哪些情境，例如台湾冲突等。

《金融时报》也引述美国官员说法指，部分西方战机飞行员会透过聚会，敦促他们的同僚加入该项计画中。

五眼联盟呼吁各界警惕此类提议，称这些提议通常会承诺给予丰厚的工资或过度奉承，并且应向本国的联邦调查局或军事调查人员报告任何企图。

南非测试飞行学院成解放军训练所

事实上，自2022年开始便有消息指称“南非测试飞行学院”（TFASA）有超过20名退役的英国陆海空三军飞行员，在帮助培训中国军事飞行员。美国、英国及澳大利亚等国家已对此展开调查；其中，英国国防部于2022年10月曾对此发布“威胁警报”，并表示将修法阻止退役军官转为TFASA等机构工作。

除了英国发布警报，美国、澳大利亚等国家也在展开调查，多名涉案人士陆续遭到指控。2022年10月，澳大利亚警方逮捕了前美国海军陆战队飞行员杜根（Daniel Duggan），指控他透过南非测试飞行学院，训练中国飞行员如何在航空母舰上降落。该学院随后已证实杜根曾与该校签约。

杜根的妻子萨芙琳（Saffrine Duggan）今年5月在澳大利亚法庭外表示，她和家人将呼吁澳大利亚司法部长德雷福斯（Mark Dreyfus）拒绝做出把杜根引渡至美国的决定。 图像来源: Rick Rycroft/AP Photo/picture alliance

由于杜根已入籍成为澳大利亚公民，澳大利亚地方法院在今年5月裁定，允许将杜根引渡回美国受审。针对杜根的指控还涉及洗钱。不过他否认所有指控。

去年6月，美国商务部也对南非测试飞行学院实施制裁，指控该公司向中国军事飞行员提供西方及北约的培训，恐对美国国安和外交政策利益造成威胁。在该波制裁名单中，也包含泰国及阿联酋等国的其他公司。

南非测试飞行学院去年曾在官网上发出声明，称“不提供任何机密军事训练，也不培训前线飞行员”。该公司表示，其运营获得南非政府机构批准，不雇用美国公民，并在2023年面臨法律挑战后终止雇用英国公民。

（综合报道）

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