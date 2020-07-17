 “五眼”纷纷叫停与香港引渡协议 中方回应 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 28.07.2020

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时政风云

“五眼”纷纷叫停与香港引渡协议 中方回应

香港原本与全球19国签有移交逃犯协议，而新西兰是继加拿大、澳洲和英国后，又一叫停有关引渡协议的「五眼联盟」国家。北京于周二宣布，香港暂停与加拿大、澳大利亚和英国的移交逃犯协定和刑事司法互助协定。

Neuseeland I Entlassung von Minister Iain Lees-Galloway (Getty Images/H. Hopkins)

新西兰作为「五眼联盟」一员，也暂停与香港的引渡协议，图为总理阿德恩

DW.COM

有人将该组织形容为“反共力量大集结”，有人称之为“高级情报俱乐部”。

澳大利亚和中国的贸易关系非常密切，但是近期两国都趋于采取更加强硬的立场。澳大利亚会面临哪些经济损失？澳政府手里又拿着哪些反制中国的“王牌”？两国会彻底脱钩吗？澳大利亚国立大学的政治学教授布辛斯基就此接受了德国之声的专访。

贸易立国、政治稳定、有限民主、高生活水准——大多数新加坡人似乎愿意生活在这样的国度。一些人设想，在中国强化控制的当下，作为亚洲金融重镇竞争对手的香港或将效法新加坡模式。

有德媒评论认为，新冠疫情和与国际社会的外交龃龉，加速了中国自我封闭的步伐。香港国安法给中国与西方国家的关系将造成怎样的影响，也仍是德语媒体关注的话题。

（德国之声中文网）为回应《港区国安法》，新西兰周二（28日）宣布暂停与香港之间的引渡协议，将出口到香港的军用和军民兩用货品及技术视作输往中国内地，同时更新旅游警示，提醒国民国安发带来的风险。

外长彼得斯 （Winston Peters）在声明中表示，中国通过《港区国安法》违反法治原则，破坏一国两制，违背对国际社会的承诺，新西兰须对此作出适度和慎重的回应。

他指出，新西兰不能再相信香港司法系统独立于中国，「若中国未来恪守一国两制，我们到时候可以重新考虑这一决定」。

中国驻新西兰使馆发言人对此表示强烈不满和坚决反对，批评有关决定严重违反国际法和国际关系基本准则，敦促新西兰立即改弦更张，停止以任何方式干涉香港事务和中国内政，以免对两国关系造成进一步损害，「任何对华施压的图谋都绝不会得逞」。

发言人又重申，香港国安法是确保一国两制行稳致远的重要举措，令香港法律体系更加完备，有利于香港繁荣稳定。

五眼联盟全叫停

新西兰是「五眼联盟」成员之一，此前加拿大、澳洲和英国已宣布暂停与香港之间的引渡协议，美国也签署《香港自治法》及一项行政命令，可终止与港有关协定。

根据香港律政司官方网站，截至今年4月22日，香港与全球19国签订移交逃犯协议且已生效，包括澳洲、加拿大丶捷克丶芬兰、德国丶印度丶印尼丶爱尔兰丶韩国丶马来西亚丶荷兰丶新西兰、菲律宾丶葡萄牙丶新加坡丶南非丶斯里兰卡丶英国、美国。

《港区国安法》管制范围扩及全球，非香港永久居民在中国境外也有可能触犯该法，引发国际忧虑。

China Sprecher Außenministerium Wang Wenbin (picture-alliance/dpa/A. Ivanov)

中方：暂停移交逃犯协定和刑事司法互助协定

在北京时间周二晚些时候，中国外交部宣布，“中方决定香港特区暂停港加、港澳、港英移交逃犯协定”。

中国外交部发言人汪文斌在例行记者会上称，加拿大、澳大利亚和英国“单方面宣布暂停与香港特区签订的移交逃犯协定，此举粗暴干涉中国内政，严重违反国际法和国际关系基本准则，中方对此坚决反对”。汪文斌表示，为此中方决定香港特区暂停港加、港澳、港英移交逃犯协定，同时决定香港特区暂停港加、港澳、港英刑事司法互助协定。

李澄欣/邹宗翰（综合报导）

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