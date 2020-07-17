“五眼”纷纷叫停与香港引渡协议 中方回应

（德国之声中文网）为回应《港区国安法》，新西兰周二（28日）宣布暂停与香港之间的引渡协议，将出口到香港的军用和军民兩用货品及技术视作输往中国内地，同时更新旅游警示，提醒国民国安发带来的风险。

外长彼得斯 （Winston Peters）在声明中表示，中国通过《港区国安法》违反法治原则，破坏一国两制，违背对国际社会的承诺，新西兰须对此作出适度和慎重的回应。

他指出，新西兰不能再相信香港司法系统独立于中国，「若中国未来恪守一国两制，我们到时候可以重新考虑这一决定」。

中国驻新西兰使馆发言人对此表示强烈不满和坚决反对，批评有关决定严重违反国际法和国际关系基本准则，敦促新西兰立即改弦更张，停止以任何方式干涉香港事务和中国内政，以免对两国关系造成进一步损害，「任何对华施压的图谋都绝不会得逞」。

发言人又重申，香港国安法是确保一国两制行稳致远的重要举措，令香港法律体系更加完备，有利于香港繁荣稳定。

五眼联盟全叫停

新西兰是「五眼联盟」成员之一，此前加拿大、澳洲和英国已宣布暂停与香港之间的引渡协议，美国也签署《香港自治法》及一项行政命令，可终止与港有关协定。

根据香港律政司官方网站，截至今年4月22日，香港与全球19国签订移交逃犯协议且已生效，包括澳洲、加拿大丶捷克丶芬兰、德国丶印度丶印尼丶爱尔兰丶韩国丶马来西亚丶荷兰丶新西兰、菲律宾丶葡萄牙丶新加坡丶南非丶斯里兰卡丶英国、美国。

《港区国安法》管制范围扩及全球，非香港永久居民在中国境外也有可能触犯该法，引发国际忧虑。

中方：暂停移交逃犯协定和刑事司法互助协定

在北京时间周二晚些时候，中国外交部宣布，“中方决定香港特区暂停港加、港澳、港英移交逃犯协定”。

中国外交部发言人汪文斌在例行记者会上称，加拿大、澳大利亚和英国“单方面宣布暂停与香港特区签订的移交逃犯协定，此举粗暴干涉中国内政，严重违反国际法和国际关系基本准则，中方对此坚决反对”。汪文斌表示，为此中方决定香港特区暂停港加、港澳、港英移交逃犯协定，同时决定香港特区暂停港加、港澳、港英刑事司法互助协定。

李澄欣/邹宗翰（综合报导）

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