 “五眼”的前世今生 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 08.05.2020

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新闻背景

“五眼”的前世今生

有人将该组织形容为“反共力量大集结”，有人称之为“高级情报俱乐部”。这个名为“五眼联盟”（也称“五眼”）的机构究竟是怎样的一种存在？

Konferenz für Nationale Cybersicherheit (picture-alliance/dpa/R. Hirschberger)

（德国之声中文网）近日，情报机构"五眼联盟"（The Five Eyes）因新冠疫情的相关新闻频频见诸报端，而对于由美国、英国、加拿大、澳大利亚、新西兰这五个英语圈国家组成的情报联盟本身，也存在不解与质疑。在这里，我们就来简单地介绍一下该组织。

二战后的情报合作

情报交流是二战期间英美合作的一个重要组成部分，主要是合作监听敌方的无线电信息。战后，这种合作延续了下来，并达成了1946年的"英美通信协定"（UKUSA）。

英国《卫报》在2013年12月讲述"五眼"历史的文章中指出，1946年这份UKUSA协议内容涉及的是"外国情报"，其中的"外国"指的是美国、英国和英联邦国家之外的国家。

在之后的数年，加拿大、澳大利亚和新西兰这三个英联邦国家也陆续加入该协定。"五眼"正式确立。德国、法国等欧洲国家被看作是"五眼"的盟友，但是不属于该"情报俱乐部"的成员。

鉴于此时冷战正拉开序幕，"五眼"被认为是针对苏联和华约国家的情报联盟。

DW.COM

德媒援引联邦情报机构报道称，指责中国掩盖新冠疫情的所谓“五眼联盟”内部文件可能并不存在，德国政府对“中国实验室泄漏病毒”说法也存在质疑，但是中国曾敦促世卫组织推迟发布全球警告。 (08.05.2020)

一份西方五国情报联盟的内部文件对中国在新冠疫情初期的隐瞒做法提出批评。同时，德国外长马斯呼吁中国和世界合作，调查新冠病毒的来源问题。 (03.05.2020)

据英媒报道，美国中情局指责华为接受中国国家安全部门的资金，这是迄今为止针对这一中国企业最严厉的指控之一。英国预计下周召开会议评估引入5G网络建设的安全问题。美国强调，华为技术若被“五眼联盟”任何成员引入5G网络，后果将不堪设想。 (20.04.2019)

中国在海外的影响力不断增强，愈发引起了他国的警惕。路透社从圈内人士处获悉，美英等国正在协商加强对华情报共享机制。还有消息称，德国政府正在酝酿一份新的对华政策，以应对中国在德国施加影响力的行为。 (12.10.2018)

一份美国国家安全局的绝密文件被媒体披露：新西兰与美国的情报机构合作，对中国的外交机构实施间谍活动。 (19.04.2015)

在媒体爆出美国和澳大利亚大使馆在亚洲地区秘密为华盛顿收集电子数据信息之后，本周四，中国和东南亚各国政府要求美国及其盟国就此作出澄清和解释。 (31.10.2013)

德国《每日镜报》曾在2013年援引加拿大通讯安全局（CSEC）说，在"五眼"中，相互联系的不是美国中央情报局、加拿大安全情报局（CSIS）这样的知名情报机构，而是专门窃听电讯网络以及为其评估的情报部门，在美国就是NSA（美国国家安全局），在加拿大就是CSEC，在英国是GCHQ（英国政府通讯总部）。

不过随着时代的发展，"五眼"获取情报的手段也从开始主要截获无线电，变得更多元、更数字化。

根据加拿大国防和外交事务学院2012年一份名为《加拿大与五眼情报联盟》（Canada and the Five Eyes Intelligence Community）的报告，"五眼"不是集中协调，而更多是独立情报机构互相合作。

根据该报告，"五眼"涵盖了信号情报、国家评估、国防情报、安全情报、人工情报以及反恐中心六方面内容。美、英、加、澳、新五国参与情报共享的机构包括：

美国：美国国家安全局 （NSA ）、中央情报局 （CIA ）/情报总监（DI）/情报与研究局（ INR）、国防情报局 （DIA ）、联邦调查局 （FBI ）、国家反恐中心 （NCTC ）。

英国：英国政府通信总部 （GCHQ ）、内阁办公室评估组（COAS）、国防情报组 （DIS ）、军情五处 （MI5 ）、军情六处（MI6 ）、联合威胁评估中心（JTAC）。

加拿大 ：加拿大通信安全局 （CSEC）、国际评估组（IAS）、武装部队情报司令部 （CDI ）、加拿大安全情报局 （CSIS ）和综合威胁评估（ITAC）。

澳大利亚：国防信号局（DSD）、国家评估办公室（ONA）、国防情报组织 （DIO）、澳大利亚安全情报组织 （ASIO ）、澳大利亚秘密情报局 （ASIS ）、国家威胁评估中心 （NTAC）。

新西兰：政府通讯安全局 （GCSB） 、国家评估办公室（NAB）、国防情报安全局 （DDIS ）、新西兰安全情报局 （SIS） 、综合威胁评估中心（CTAG） 。

Edward Snowden (picture-alliance/Kyodo)

棱镜门"的披露者斯诺登爆料，在美国盟友中，其他非 "五眼"成员，例如德国，也被美国和"五眼"监听。这曾经一度引发德美关系紧张

2013年"棱镜门"

最晚截至2013年，人们大多都听说过"五眼"了。在这一年，这个西方情报联盟因为"棱镜门"而曝光率大增，同时饱受批评。

前美国情报人员、"棱镜门"的披露者斯诺登爆料，在美国盟友中，其他非 "五眼"成员，例如德国，也被美国和"五眼"监听。这曾经一度引发德美关系紧张。

此外，《卫报》的文章也指出，虽然"五眼"原本旨在监视敌台、共享"外国情报"，但逐渐其收集的情报的范围发生了变化，扩展到"收集普通公民数据"的领域。

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