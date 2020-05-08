（德国之声中文网）近日，情报机构"五眼联盟"（The Five Eyes）因新冠疫情的相关新闻频频见诸报端，而对于由美国、英国、加拿大、澳大利亚、新西兰这五个英语圈国家组成的情报联盟本身，也存在不解与质疑。在这里，我们就来简单地介绍一下该组织。

二战后的情报合作

情报交流是二战期间英美合作的一个重要组成部分，主要是合作监听敌方的无线电信息。战后，这种合作延续了下来，并达成了1946年的"英美通信协定"（UKUSA）。

英国《卫报》在2013年12月讲述"五眼"历史的文章中指出，1946年这份UKUSA协议内容涉及的是"外国情报"，其中的"外国"指的是美国、英国和英联邦国家之外的国家。

在之后的数年，加拿大、澳大利亚和新西兰这三个英联邦国家也陆续加入该协定。"五眼"正式确立。德国、法国等欧洲国家被看作是"五眼"的盟友，但是不属于该"情报俱乐部"的成员。

鉴于此时冷战正拉开序幕，"五眼"被认为是针对苏联和华约国家的情报联盟。

德国《每日镜报》曾在2013年援引加拿大通讯安全局（CSEC）说，在"五眼"中，相互联系的不是美国中央情报局、加拿大安全情报局（CSIS）这样的知名情报机构，而是专门窃听电讯网络以及为其评估的情报部门，在美国就是NSA（美国国家安全局），在加拿大就是CSEC，在英国是GCHQ（英国政府通讯总部）。

不过随着时代的发展，"五眼"获取情报的手段也从开始主要截获无线电，变得更多元、更数字化。

根据加拿大国防和外交事务学院2012年一份名为《加拿大与五眼情报联盟》（Canada and the Five Eyes Intelligence Community）的报告，"五眼"不是集中协调，而更多是独立情报机构互相合作。

根据该报告，"五眼"涵盖了信号情报、国家评估、国防情报、安全情报、人工情报以及反恐中心六方面内容。美、英、加、澳、新五国参与情报共享的机构包括：

美国：美国国家安全局 （NSA ）、中央情报局 （CIA ）/情报总监（DI）/情报与研究局（ INR）、国防情报局 （DIA ）、联邦调查局 （FBI ）、国家反恐中心 （NCTC ）。

英国：英国政府通信总部 （GCHQ ）、内阁办公室评估组（COAS）、国防情报组 （DIS ）、军情五处 （MI5 ）、军情六处（MI6 ）、联合威胁评估中心（JTAC）。

加拿大 ：加拿大通信安全局 （CSEC）、国际评估组（IAS）、武装部队情报司令部 （CDI ）、加拿大安全情报局 （CSIS ）和综合威胁评估（ITAC）。

澳大利亚：国防信号局（DSD）、国家评估办公室（ONA）、国防情报组织 （DIO）、澳大利亚安全情报组织 （ASIO ）、澳大利亚秘密情报局 （ASIS ）、国家威胁评估中心 （NTAC）。

新西兰：政府通讯安全局 （GCSB） 、国家评估办公室（NAB）、国防情报安全局 （DDIS ）、新西兰安全情报局 （SIS） 、综合威胁评估中心（CTAG） 。

2013年"棱镜门"

最晚截至2013年，人们大多都听说过"五眼"了。在这一年，这个西方情报联盟因为"棱镜门"而曝光率大增，同时饱受批评。

前美国情报人员、"棱镜门"的披露者斯诺登爆料，在美国盟友中，其他非 "五眼"成员，例如德国，也被美国和"五眼"监听。这曾经一度引发德美关系紧张。

此外，《卫报》的文章也指出，虽然"五眼"原本旨在监视敌台、共享"外国情报"，但逐渐其收集的情报的范围发生了变化，扩展到"收集普通公民数据"的领域。