五月树——德国式浪漫

（德国之声中文网）在“五一”这天，如果你行走在德国的大街小巷，会发现这一天的街道格外美丽，居民区里几乎每条街道都会立着几棵扎满彩带的树干，或者树枝。它们或高或矮，被牢牢地固定在路灯的柱子上，或者公寓楼的入口处。一些细心的送树者，还会在树干底部放一个装满泥土或者沙子的桶，里面浇上水，好让树多保持几天青翠的颜色。顺着树干往上看，就会看到一个心形的牌子，上面写着一个名字——大部分时间是女孩的名字。这些树，就是所谓的“五月树”。

五月树：历史和来历

“五月树”的传统在德国大约从13世纪就开始了。关于它的来历，众说纷纭。有人说是为了显示对森林之神的尊重与崇拜，也有人说与基督教有关，还有人说是为了庆祝冬去春来。具体甚至连民俗学家也无可考证。

女巫夜民族风？你不一定知道的德国五月习俗 女巫之夜 中世纪以来，女巫们会在五月一日之前的那个晚上举行盛大庆祝，而这一天偏偏是基督教圣徒沃普尔吉斯的纪念日，因此也被称为“沃普尔吉斯之夜”。按照传统，德国哈尔茨地区的妇女们在这天晚上会开怀畅饮，跳舞歌唱。

女巫夜民族风？你不一定知道的德国五月习俗 五月火 篝火之舞不仅仅是“女巫之夜”的保留节目，德国许多小村在这天晚上也会有篝火。不过“女巫之夜”的特殊之处在于，有些地方会把一个稻草或碎布扎成的女巫放进火堆里烧掉，驱赶邪神。

女巫夜民族风？你不一定知道的德国五月习俗 五月树 每当五月初，许多德国城镇的中心地点以及寻常人家的门口便会树立起扎着五彩布条和美丽花环的“五月树”，这是一项历史悠久的传统活动。年轻男子往往会在心爱姑娘的门前也放上这样一棵树，以此表达爱意。

女巫夜民族风？你不一定知道的德国五月习俗 五月舞 有人喜欢狂野的女巫步，有人则爱跳温顺的民族风。五月初，德国南部传统的五月舞期间，年轻男子也会穿上民俗服装，与大家一起跳着舞从村中穿行而过，一边跳还一边唱着“五月歌”。

女巫夜民族风？你不一定知道的德国五月习俗 五月天 这里既没有民俗服装，也没有装点精致的树，更不是台湾流行乐组合：这是欧洲最大的室内电子乐派对—Mayday，也像是五月舞的“摩登版”。全德各地的电子乐迷们都会用节奏和鼓点迎接五月的到来。

女巫夜民族风？你不一定知道的德国五月习俗 五月酒 所谓“五月酒”是传统配方酿制的一种甜酒。除了酒精之外，车叶草也是必不可少的配料。这种酒最初起源于德国西部的布吕姆修道院（Kloster Prüm）。公元854年，那里的本笃派教士Wandalbertus发明了“五月酒”，作为用来保养心脏和肝脏的药用饮料。现在，这成为了春季各家啤酒馆里最受欢迎的饮品之一。

女巫夜民族风？你不一定知道的德国五月习俗 五月画 在德国和奥地利的很多地方，五月用石灰作画是历史悠久的民间传统，目的是让人们注意到某对青年男女的“秘密恋情”。这些石灰痕迹会在小村内一直延伸，最终以一个大大的爱心作为结尾，而爱心里面则会写着两位恋人的姓名起首字母。

女巫夜民族风？你不一定知道的德国五月习俗 五月节 旋转木马和棉花糖：德国许多城市的五月节庆集市都已经拉开帷幕。喜欢刺激冒险的人在这里，除了吃吃喝喝之外，许多地方的集市上也会有一些惊险的游乐项目。

女巫夜民族风？你不一定知道的德国五月习俗 劳动节 示威游行取代节日欢庆：五月一日也是国际劳动节。历史上，这一天往往是劳工阶级走上街头争取更好待遇的日子。而其起源则是1856年5月1日，澳大利亚示威者举行了要求“八小时工作制”的示威活动。

女巫夜民族风？你不一定知道的德国五月习俗 母亲节 1644年，母亲节在英格兰发源。1923年，这一传统被引入德国。二战之后，在五月的第二个周日向母亲赠送鲜花和小礼物的风俗在全欧逐渐盛行。 作者: Sabine Damaschke



在“五一”这天，德国许多地方都会在市中心的地方竖起一支高大笔直的树干，顶端套着用绿树枝和各色彩带扎成的大花环，或者只是系满彩带。南部巴伐利亚州的五月树则比较特别，只是一根蓝白相间的杆子，顶上放一个树枝扎成的环。“史上最强”的“五月树”位于距离慕尼黑市20公里的小镇艾舍罗（Eicherloh in Oberbayern），该镇在2010年竖立的一棵高达57米、重达18吨的黄松，甚至被载入了吉尼斯世界纪录。

五月树：示爱也需要规矩

但是对于德国的年轻人来说，“五月树”更多的意义则在于表达爱情。只是这种一年一次的、远比送一束玫瑰浪漫，而且“壮观”的行为，也有它的规矩：

首先，树种得选对，不懂植物学不行。树种通常仅限白桦或者云杉。白桦象征着生死考验、纯洁与刚直，它也是俄罗斯的“国树”。

其次：时间得注意。表达爱情的“五月树”竖立的时间，不是大白天，而是半夜三更，而且一定是4月30日的半夜三更。还有，在不是闰年的时候，由小伙子们送给姑娘们；在闰年（比如2020年），则颠倒过来。

再次：小心犯法！德国的森林虽然多，到处都有树，但可不是可以随便砍的，得有林业局的许可。能砍多高的树，要交多少钱，甚至什么样的车才可以运输“五月树”，都有详细的规定。偷砍违法！

那……如果一个人没有符合标准的运输工具，或者植物学知识不够，认不出白桦，又有心上人想对她 / 他表白，怎么办？没关系，有欧元和几个好朋友就行！欧元用来买树，好朋友则用来帮忙搬树、装扮树和固定树。至于树的价格，按长度定价，最便宜的，十个欧元就可以！

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