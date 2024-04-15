五年重建 巴黎圣母院即将浴火重生

（德国之声中文网）2019年4月15日，巴黎圣母院的大火还未扑灭，法国总统马克龙发誓说要在五年后完成修复。现在，法国官方已经敲定了重新开放日期：12月8日。修复工程总负责人约斯特(Philippe Jost)今年3月底对法国国会表示，整个工程基本按期完成、且未超出预算。

按照最先的计划，修复工程应当在今年夏天也就是巴黎奥运会开幕前完成。不过，施工方近期已经拆除了脚手架，并且正在安装屋。到奥运会召开时，游客虽然不能入内参观，但至少可以在外部一睹巴黎圣母院浴火重生后的英姿。

修复工程也为这座古建筑安装了现代化的消防喷淋与隔离系统。此外，电气、取暖、内饰也得到了全面更新及维护。

火灾三年后 继续寻找巴黎圣母院昔日容颜 大火燃起的那一刻 2019年4月15日晚18时20分，巴黎圣母院烟雾报警器虽已响起，消防人员进来后却未能找到火源，因此没有采取措施。直到报警器再度鸣响时，圣母院里才开始疏散人群。没过多久，塔楼、塔尖葬身火海。

火灾三年后 继续寻找巴黎圣母院昔日容颜 5年内修复 那天，人们看到法国总统马克龙绝望的眼神。但稍许，他倔强地表示巴黎圣母院5年内修复，而且将“比任何一个时候更加美丽壮观”。

火灾三年后 继续寻找巴黎圣母院昔日容颜 2021年4月马克龙再来工地 两年之后，许多专家认为修复的期限比预期将长很多。马克龙立下的“五年计划”可能无法实现。除了外墙的损坏，室内部分以及管风琴等也必须修理更新。

火灾三年后 继续寻找巴黎圣母院昔日容颜 外观不能变 修复还需20年 有当代艺术家做大胆设想，给巴黎圣母院来一个玻璃制、可以漫步其上的屋顶，但遭到法国国会否决：恢复原貌。2024年前完工的希望随着时间的推移越来越渺茫。现任巴黎圣母院馆长Patrick Chauvet估计，重修时间将持续15至20年。

火灾三年后 继续寻找巴黎圣母院昔日容颜 超越时代的地标 圣母院俯瞰巴黎市中心。直到1889年世界博览会为埃菲尔铁塔揭幕前，巴黎圣母院都是法国首都的最高建筑。

火灾三年后 继续寻找巴黎圣母院昔日容颜 俯瞰巴黎 巴黎圣母院屋顶的这些雕塑，在大火中几乎完全被毁。

火灾三年后 继续寻找巴黎圣母院昔日容颜 钟楼怪人卡西莫多 雨果1831年的小说《钟楼怪人》让巴黎圣母院更加声名远播。这本书被多次拍成电影。此图是1956年法意合拍本。

火灾三年后 继续寻找巴黎圣母院昔日容颜 消防人员全力扑救 约400名消防员赶到现场后，使用高压水枪努力控制火势。大火发生时，圣母院正在被整修。调查人员认为，火灾是一起事故，排除了纵火或恐怖主义的可能性。

火灾三年后 继续寻找巴黎圣母院昔日容颜 塔尖就这样坍塌 历史上，巴黎圣母院曾一度破败不堪，法国大革命期间便多年处于无人问津状态。19世纪起，在大规模的修复工程下，圣母院得以重现昔日荣光。大火使塔尖坍塌，支撑塔尖的木结构在火中被焚毁。

火灾三年后 继续寻找巴黎圣母院昔日容颜 塞纳河畔的火光 燃烧近8个小时后，火势才得到控制。

火灾三年后 继续寻找巴黎圣母院昔日容颜 巴黎市民惊怵叹息 巴黎民众不敢相信自己的眼睛。当大火吞噬圣母院的更多部分时，他们开始祷告和唱圣诗。一位男子向法新社说：“巴黎变形了。这座城市再也无法回归往日的容颜。这是一个悲剧。如果你祷告，那现在是时候了。”

火灾三年后 继续寻找巴黎圣母院昔日容颜 抢救艺术品 人们紧急抢救圣母院内的艺术品，许多无价的文物转移到安全地点。上周，工人碰巧将16座铜像从圣母院内移出进行清理，这是100年来头一次对它们进行清理。

火灾三年后 继续寻找巴黎圣母院昔日容颜 俯视图 这是消防员扑救大火的俯视图。穹顶部分坍塌，不过圣母院内部仅部分被毁。

火灾三年后 继续寻找巴黎圣母院昔日容颜 完好无损的圣坛 大火后圣母院内部的照片首次公开。巴黎市长伊达戈（Anne Hidalgo）、法国总统马克龙进入圣母院。伊达戈说：“屋顶没有了。”不过，圣母院内部的情形比她和其他人的预期要好得多。

火灾三年后 继续寻找巴黎圣母院昔日容颜 15小时后大火被扑灭 起火约15小时后，火势被扑灭。消防人员表示，由于木制屋顶结构起火，火势散播得很快。消防人员的一个重点是确保塔楼和钟楼完好无损。目前仍有约100名消防员在现场，排查有无零星火情。



火灾原因仍待查

整整五年前，巴黎的消防员奋战了四个多小时，才勉强将火势控制在教堂的木质屋顶区域。虽然屋顶被烧毁，但是主塔楼所在的西立面、中殿承重墙、扶壁、大部分的天花板拱顶、侧廊、唱诗班回廊却依然保持稳定。教堂的内饰家具受到了高温、浓烟、消防用水的损伤，但程度并不严重。

然而，火灾究竟是电气短路还是工人乱丢烟头引起，仍然无法确定。

曾经多年担任科隆大教堂首席建筑师的德国著名古建筑保护专家肖克-维尔纳(Barbara Schock-Werner)在接受德国之声采访时指出，拱顶并没有全部坍塌，只有其中三个垮塌，另外在唱诗班回廊处出现了一个破洞。“这堪称圣母院的奇迹。”

浴火重生的金凤凰

来自科隆的援手

巴黎圣母院的重建工作得到了世界各地的捐款。其中，法国国内的捐款总额高达8.5亿欧元。肖克-维尔纳则负责协调德国方面的修复援助。

科隆大教堂的维修团队修复了四扇遭到严重损伤的彩色玻璃窗。这四扇天窗是法国画家勒舍瓦利埃(Jacques Le Chevallier)创作于20世纪60年代的作品。在科隆的玻璃工作坊内，古建筑保护专家们首先清除了有毒的铅尘，然后粘合了玻璃上的裂缝。铅网上的裂缝则需要焊接修复。玻璃窗边缘的铅条也予以换新，玻璃窗的外侧也得以重新粘合。四扇玻璃窗在修复后，重新从科隆运往巴黎，并且已经在去年安装回原处。

考古新发现

修复工作也带了一些意外之喜。法国考古研究人员在火灾现场发现，早在800多年前巴黎圣母院修建的第一阶段，就运用了铁夹固定多个石块的工艺。年代测定和金属成分分析结果也印证了这一判断。巴黎圣母院因此很有可能是世界上最古老的采用这种工艺的教堂建筑。

古建筑专家还解开了另一个谜团：为什么一座中世纪的建筑能够达到如此的高度？1163年动工后，巴黎圣母院很快就凭借新技术成为了当时最高的建筑物。它的五座中殿高达32米，配合细支柱的交叉肋拱顶以及中殿外部的开放式扶壁拱，墙体的结构负重得以减轻，从而让建筑得以进一步向上发展。在随后的几百年间，人们还使用铁制加固构件来进一步稳定以石材和木材为主的结构。

重建巴黎圣母院 科隆大教堂修復師搭把手

历久弥新 修旧如旧

巴黎圣母院屋顶的12使徒雕像以及4名福音使者雕像在火灾前正好外送保养，躲过了一劫。完全坍塌的屋顶桁架则必须重新建造。为此，大约两千棵橡树被砍伐，随后由工匠们将粗壮的树干加工成横梁。在巴黎建筑博物馆的特展上，就展出了一把工匠们所用的特指斧头，上面刻有巴黎圣母院的正面图案。展览还呈现了将石材、木材安装到原定位置的难度。

围绕一座被烧毁的屋顶尖塔，古建筑学界则爆发了一场辩论。一些专家认为，鉴于这座尖塔是在19世纪才设计建造的，因此重建时尽可以使用玻璃、钢材等现代建筑结构。不过，最终的方案依然是尽可能忠实于火灾前的结构。

是他拯救了巴黎圣母院

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