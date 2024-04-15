五年重建 巴黎圣母院即将浴火重生

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2019年4月，巴黎圣母院发生大火遭到严重损毁。在历时五年的重建修复工作后，这座被列入世界文化遗产的建筑瑰宝将在2024年12月重新开放。
（德国之声中文网）2019年4月15日，巴黎圣母院的大火还未扑灭，法国总统马克龙发誓说要在五年后完成修复。现在，法国官方已经敲定了重新开放日期：12月8日。修复工程总负责人约斯特(Philippe Jost)今年3月底对法国国会表示，整个工程基本按期完成、且未超出预算。
按照最先的计划，修复工程应当在今年夏天也就是巴黎奥运会开幕前完成。不过，施工方近期已经拆除了脚手架，并且正在安装屋。到奥运会召开时，游客虽然不能入内参观，但至少可以在外部一睹巴黎圣母院浴火重生后的英姿。
修复工程也为这座古建筑安装了现代化的消防喷淋与隔离系统。此外，电气、取暖、内饰也得到了全面更新及维护。
整整五年前，巴黎的消防员奋战了四个多小时，才勉强将火势控制在教堂的木质屋顶区域。虽然屋顶被烧毁，但是主塔楼所在的西立面、中殿承重墙、扶壁、大部分的天花板拱顶、侧廊、唱诗班回廊却依然保持稳定。教堂的内饰家具受到了高温、浓烟、消防用水的损伤，但程度并不严重。
然而，火灾究竟是电气短路还是工人乱丢烟头引起，仍然无法确定。
曾经多年担任科隆大教堂首席建筑师的德国著名古建筑保护专家肖克-维尔纳(Barbara Schock-Werner)在接受德国之声采访时指出，拱顶并没有全部坍塌，只有其中三个垮塌，另外在唱诗班回廊处出现了一个破洞。“这堪称圣母院的奇迹。”
巴黎圣母院的重建工作得到了世界各地的捐款。其中，法国国内的捐款总额高达8.5亿欧元。肖克-维尔纳则负责协调德国方面的修复援助。
科隆大教堂的维修团队修复了四扇遭到严重损伤的彩色玻璃窗。这四扇天窗是法国画家勒舍瓦利埃(Jacques Le Chevallier)创作于20世纪60年代的作品。在科隆的玻璃工作坊内，古建筑保护专家们首先清除了有毒的铅尘，然后粘合了玻璃上的裂缝。铅网上的裂缝则需要焊接修复。玻璃窗边缘的铅条也予以换新，玻璃窗的外侧也得以重新粘合。四扇玻璃窗在修复后，重新从科隆运往巴黎，并且已经在去年安装回原处。
修复工作也带了一些意外之喜。法国考古研究人员在火灾现场发现，早在800多年前巴黎圣母院修建的第一阶段，就运用了铁夹固定多个石块的工艺。年代测定和金属成分分析结果也印证了这一判断。巴黎圣母院因此很有可能是世界上最古老的采用这种工艺的教堂建筑。
古建筑专家还解开了另一个谜团：为什么一座中世纪的建筑能够达到如此的高度？1163年动工后，巴黎圣母院很快就凭借新技术成为了当时最高的建筑物。它的五座中殿高达32米，配合细支柱的交叉肋拱顶以及中殿外部的开放式扶壁拱，墙体的结构负重得以减轻，从而让建筑得以进一步向上发展。在随后的几百年间，人们还使用铁制加固构件来进一步稳定以石材和木材为主的结构。
巴黎圣母院屋顶的12使徒雕像以及4名福音使者雕像在火灾前正好外送保养，躲过了一劫。完全坍塌的屋顶桁架则必须重新建造。为此，大约两千棵橡树被砍伐，随后由工匠们将粗壮的树干加工成横梁。在巴黎建筑博物馆的特展上，就展出了一把工匠们所用的特指斧头，上面刻有巴黎圣母院的正面图案。展览还呈现了将石材、木材安装到原定位置的难度。
围绕一座被烧毁的屋顶尖塔，古建筑学界则爆发了一场辩论。一些专家认为，鉴于这座尖塔是在19世纪才设计建造的，因此重建时尽可以使用玻璃、钢材等现代建筑结构。不过，最终的方案依然是尽可能忠实于火灾前的结构。
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