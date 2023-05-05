五年来首位英国大臣访问香港

（德国之声中文网）英国商业及贸易部国务大臣庄敦文（Dominic Johnson）在《南华早报》周二版发表了一篇文章，作出上述表态。他还写道，如果中国打破国际承诺或侵犯人权，英国也清楚知道有采取行动的权利。

庄敦文本周对香港的访问是在双边关系紧张之际。北京在香港实施国家安全法之后，英国称这是对1984年中英联合声明的"明确违反"。中英联合声明中承诺香港移交中国后，港人的自由权利50年不变。

2020年实施带来巨大影响的国家安全法以来，已有105200名港人通过一类特殊签证在英国开始新生活。该签证允许他们在英国生活、工作，并在六年后申请英国国籍。

庄敦文表示，他的此次行程包括与香港投资代表以及政府官员会晤，以促进双边投资关系。周一，庄敦文在推特上表示，与长和实业主席李泽钜会晤，商讨了在英国的投资计划。李泽钜是原香港首富李嘉诚的长子。

庄敦文还发推表示，与香港财经事务与库务局局长許正宇会晤，就消除市场壁垒、增进双边贸易进行了磋商。

庄敦文在推特上写道："我在香港促进英国作为领先的投资与贸易目的地，这是我的使命的一部分。"

英国驻香港领事馆称，庄敦文此行将有助于重新展开有关贸易与投资、清洁增长以及未来互访的对话，此外，也将推动疫情之后以及实施国家安全法之后的双边合作。

庄敦文还将与香港商务及经济发展局局长邱应桦会晤，与英国商会部分成员共进午餐，以及参观科技企业云集的数码港。庄敦文周二晚将结束访问。

在问及庄敦文此行时，香港特首李家超表示，欢迎任何外国官员访问香港、推动经济发展、商务交流和民众之间的关系。他说，香港的成功是建立在地区与国际合作的基础上。

他同时表示，一些国家采取某些行动是为了其政治利益，或许是出于政治原因。他没有具体点名是哪些国家。

李家超还表示，希望各方为了发展以及民众的利益在合作与政策上采取务实行动。

（美联社）

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