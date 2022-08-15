 五年内，中国富翁人数将翻番 | 经济纵横 | DW | 21.09.2022

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经济纵横

五年内，中国富翁人数将翻番

一项调研显示，尽管中国政府发起了缩小贫富差距的号召，但截至2026年，中国的百万富翁人数仍会翻番。

Bundles of one dollar bills, Buendel von Dollarnoten

（德国之声中文网）瑞士信贷周二发布的这项调研报告指出，去年年内，中国百万富翁人数增加了一百多万人，总人数增加至620万人。而截至2026年，百万富翁的人数则会增加至1220万人。2021年，中国私人家庭总财富为85.1万亿美元，比2020年增加了15.1%，或净增11.2万亿。

北京领导层去年制定了实现"共同富裕"的政治目标。随后展开的针对高科技和教培行业的整治行动，引起投资者的不安。除此之外，严苛清零政策指导下，今年上海和深圳等中国大城市先后被下令停摆，这对中国的经济发展造成了影响。房地产行业长期以来的危机也已成为遏制中国经济发展的因素。

中国政府宣称要缩小贫富差距，实现共同富裕。图为北京火车站一名返乡的民工。

中国政府宣称要缩小贫富差距，实现共同富裕。图为北京火车站一名返乡的民工。

瑞士信贷的报告指出，刨除汇率浮动因素后，全球私人家庭财富仍在2021年实现了12.7%的增长，增幅之大前所未有，至此全球私人家庭总财富已高达463.6万亿。财富大幅增加的主要原因是金融类资产的快速升值，而这一趋势同时也加剧了贫富差距。

报告指出，财富增加最快的国家分别是美国、中国和加拿大。瑞士信贷总裁雷曼（ Axel Lehmann）表示："评估通胀、乌克兰战争以及供应链受阻等因素对财富的影响，现在可能还为时过早。但我们今年年内很有可能会经历全球财富一定程度上缩水的情形。"但雷曼同时表示，到2026年前，全球私人家庭财富仍会强力增长，并达到169万亿的规模。

（路透社）

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