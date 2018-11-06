五年一度人权审议 新疆香港受关注

(德国之声中文网) 11月6日，联合国人权理事会在瑞士日内瓦开会，对中国进行定期审议。这个机制成立于2007年，轮流审议193个成员国的人权状况，这次是中国第三次接受审议，前两次分别是2009年和2013年。

事隔5年，中国将接受来自多个国家的质询，中国、香港和澳门都派出官员到日内瓦回答提问。在会议前提交的问题清单大部分来自西方国家，也包括退出人权理事会的美国。新疆、西藏、香港等地成为关注焦点；除此之外，死刑、打压维权律师和收紧法律限制公民自由也是热门议题，德国之声根据文件整理部分内容。

新疆 / 西藏

大部分提前披露问题的国家都有触及新疆议题，加拿大是西方国家的少数例外。

英国：中国政府何时落实联合国消除歧视委员会(CERD)有关新疆的建议？包括停止用法律框架之外的关押手段并立即放人、撤销出入境限制等。中国政府採取其麽措施保障少数族群，特别是西藏人的宗教自由、行动自由和文化权利？

美国：过去5年非自愿关押于新疆的总人数、年期、地点、理据？关押地进行何种训练和政治课程？被囚者有否上诉权利？中国以和平宗教活动作为「再教育营」的关押理由明显犯罪，当局能否予以澄清？哪些官员负责此政策？

德国：会否承诺允许联合国人权官员到维吾尔族和藏族等家庭，调查有关大规模关押、限制自由等指控？会否释放所有没有被起诉或定罪但被关押于新疆的人士？

荷兰、瑞士：中国会否容许联合国人权事务高级专员办事处(OHCHR)考察新疆？

奥地利：有甚麽程序保障新疆在囚人士，让其要求独立法官检视扣押的合法性？

瑞典：政府会如何修正其不成比例的新疆政策，以保障所有族群的宗教和行动自由？

挪威：当局如何确保针对新疆少数族群的政策合符比例，避免其自由遭任意剥夺？

香港自由

香港以往甚少在人权议题上成为关注点，但今年有至少4个国家提出质询，大部分跟言论和新闻自由有关。

荷兰：香港政府如何回应国际对香港新闻自由的忧虑？如何保障新闻从业员享有安全工作环境，让其独立且不受干预地採访？

美国：国际愈来愈关注北京持续侵蚀香港自主、绑架香港公民，限制言论自由、集会自由和政治参与，中国如何回应？

德国：全国人大委员会解释香港基本法时，如何确保基本法和人权公约赋予的新闻和言论自由？

瑞士：铜锣湾书店负责人桂民海目前状况如何？会否就书店人员失纵事件进行公开和独立的调查？

人权组织 Justice Center Hong Kong 高级政策主任亨德森 (Simon Henderson) 接受德国之声访问时指，2013年定期审议中只有一条问题针对香港 (关于残障权利) ，最终会议没有提出任何关于香港的建议。但短短5年之间提问急增几倍，反映国际社会对香港自由状况深感忧虑。

他说，近几年外国政府对香港状况的态度有明显转变﹕「外国政府向我们表达最大的关注是，他们对香港的转变感到很震惊，最常提及的是言论和新闻自由。金融时报记者马凯 (Victor Mallet) 被拒续签证一事不是孤例，对国际社会来说它代表了大背景，他们将会更频繁地發声。」

对于各国会否提出强硬的建议，以及北京的回应，亨德森不寄予厚望。但他希望这次会议对香港的关注，至少令港府正视人权问题使香港国际声誉受损。

其他中国人权议题

除了针对特定地区，各国也就不同范畴的人权议题提出质询。在5年前的定期审议中，中国拒绝接受有关废除死刑、公布死刑处决数字等建议，令它继续成为各国的跟进焦点。另外，在这5年间發生的「709大抓捕事件」、拆十字架浪潮、加强网络监控等，引起不少国家关注这些领域。

根据国际特赦组织报告，在上一次的审议中，53个国家合共提出了252项建议，中国接受了204项，包括有关公民社会与人权捍卫者的部分权利，让社运人士无惧、安全地开展工作，和确保对所有攻击人权捍卫者的的案件均予以妥善调查。预计这次会议，各国也会追问落实情况。

死刑问题

德国：中国会否考虑暂停执行死刑？

奥地利：中国如何进一步减少死刑判决及确保行刑的透明度？

比利时：自2013年至今，中国有多少人被判决或执行死刑？

瑞士：以性别、国藉、种族等分类，中国过去5年执行死刑的数字？

公民社会

英国：中国政府採取其麽措施保障律师、记者、社运人士和人权捍卫者（包括王全璋、余文生、江天勇、李昱函、高智晟、扎西文色、伊力哈木、吴淦和黄琦）不受虐待和歧视？马上释放那些行使宪法权利的在囚人士？

德国：如何保障被扣押人士获得公平审讯，能够及时、自由地选择辩护律师和告知家属？对于外界指控中国监狱出现器官摘取，中国如何回应？

美国：在收紧相关法律、关闭教堂、强拆行为和关押法轮功成员等方面，有何措施停止打压宗教自由？有何措施停止秘密关押王全璋和桂民海等没有被起诉的公民？

荷兰：如何促进国际公约定义下的非政府人权组织在中国注册成立？如何令《律师事务所管理办法》、《律师执业管理办法》及司法局年检制度，符合联合国的律师权利规定？

比利时：如何确保国安法、反恐法、网络安全法、宗教事务条例等符合国际人权法标准？

瑞士：在社会信用系统下，如何在法律上保障公民的隐私权和言论自由？公民能否查看有关自己的数据，并就惩罚措施作出抗议？

加拿大：在新的民法下，如何赋予性小众伴侣平等婚姻权和家庭保障？

李芊/杨威廉 (發自台北)