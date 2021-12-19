五国外长就香港立法会选举发声明

（德国之声中文网）周一（12月20日），澳大利亚、加拿大、新西兰、英国外交部长以及美国国务卿发表联合声明称，“注意到香港立法会选举的结果，对特别行政区选举制度中民主元素受侵蚀表达严重关切”。

声明指出，香港今年推出的选举制度改革，减少了直选议席，并建立了新的审查程序，限制选民的选择。“这些变化消除了所有稍有影响的政治反对力量。“声明敦促中国根据其国际义务采取行动，尊重包括《中英联合声明》所保障香港的权利和基本自由。

五国外长还对《香港国安法》造成的广泛寒蝉效应以及对言论自由和集会自由的日益限制表示严重关切。香港不少反对派政界人士—— 包括“国安法47人案“的大部分被告仍被收押候审，或流亡海外。

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“受到破坏干扰”

中国政府就其它国家对香港选举发声做出回应。外交部发言人赵立坚在周一的例行记者会上称：“香港是中国的香港。香港特区的选举制度如何设计、如何完善、如何运行完全是中国内政，任何外国无权干涉。”他批评一些国家“打着民主的幌子插手香港政治、干涉中国内政、阻挠中国发展”。

他还强调：“香港的选举制度好不好，要看是否符合香港实际、是否有利于香港的长期繁荣稳定和长治久安。香港特区立法会选举是不是成功，要看选举过程是否依法、公正、有序，选举结果是否有利于香港的整体利益和长远发展。”

被问及香港立法会选举的投票率创历史新低，赵立坚表示，分区直选投票率较往届有所降低有多重原因，“既有疫情的影响，也有反中乱港分子和外部势力的干扰破坏。这也恰恰证明，制定实施香港国安法，完善香港特别行政区选举制度的重要性和必要性”。

此前，中国国务院新闻办公室12月20日发表了《“一国两制”下香港的民主发展》白皮书，称香港第七届立法会选举“标志着发展符合香港实际、具有香港特色的民主制度迈出重要一步”。

（综合报道）

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