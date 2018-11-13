五四满百 精神安在?

(德国之声中文网) 1919年的5月4日，五四运动爆发了，这是一场以青年学生为主的政治运动，抗议列强在巴黎和会中牺牲中国权益。时隔一百年，中国国家主席习近平在「纪念五四运动一百周年大会」上发表讲话道，五四运动是以「爱国、进步、民主、科学」为主要精神，尤其以爱国主义为核心。

习近平说: 「五四运动，爆发于民族危难之际，是一场以先进青年知识分子为先锋、广大人民群众参加的彻底反帝反封建的伟大爱国革命运动，是一场中国人民为拯救民族危亡、捍卫民族尊严、凝聚民族力量而掀起的伟大社会革命运动，是一场传播新思想新文化新知识的伟大思想启蒙运动和新文化运动，以磅礴之力鼓动了中国人民和中华民族实现民族复兴的志向和信心。」

习近平在演说中赞扬青年是国家未来的栋梁，背负着国家、民族的使命，他勉励新时代中国青年要继续发扬五四精神，「以实现中华民族伟大复兴为己任，不辜负党的期望、人民期待、民族重托，不辜负我们这个伟大时代。」

然而，他劝诫青年，要树立伟大理想，且唯有把自己的小我融入国家与民族的大我，才能「更好实现人生价值、升华人生境界」。他说: 「离开了祖国需要、人民利益，任何孤芳自赏都会陷入越走越窄的狭小天地。」

德国之声记者联系上中国人民大学政治学教授张鸣，向张鸣朗读习近平对五四运动的解释，寻求他的看法，他说: 「这就是教科书的定性，两个混着一起说，而且都说不清楚。」

张鸣告诉德国之声，在他眼里，五四运动有两件事情，一个是蔡元培执掌北大的新文化运动，当中提倡个性解放、个人自由的成分是很大的，就是输入西方学理、改善我们的文化、打倒孔家店；另一个五月四日当天爆发的政治运动，是抗议中国同样作为第一次世界大战的战胜国，在巴黎和会中被欺负了，被日本欺负所以抵制日货。

五四运动的七十年后，天安门广场上学生聚集抗议的场景

张鸣认为，两个五四其实是两回事，但是现在已经几乎没有人区分这两个运动到底怎么回事。「后一个政治运动事实上就我看，我评价不高，但是新文化运动我觉得是必须的，因为中国需要输入学理、输入西方思潮、输入西方文化，虽然有些偏颇。」

至于现在对五四运动的解释不甚清楚，张鸣说: 「到底什么叫做五四精神什么叫五四文化都是一笔胡涂帐，所以就是谁纪念谁就按照自己的意愿就这么说呗。」

德国之声问张鸣，对五四运动的民主意义有什么评价，现在呢? 张鸣随即接话答道: 「当时的五四运动到底有几个是合法的? 它是暴力行为，你砸人家家、或是烧人家房子这个事不合法的，被抓也是这个原因。比如说你不让人家卖东西，你把人家家给烧了，或是把人家打了是不合法的，走哪都是不合法的。但是当时政府是允许学生游行的，尽管政府不高兴，但是政府是允许的。现在你能允许吗? 咱们不讲新文化运动，单讲后面这一点就不行嘛。至于像新文化运动这样输入学理，更不行了现在。」