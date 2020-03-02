 五分之一的欧洲人受噪音污染

（德国之声中文网）环境噪音继续是欧洲的一个普遍问题。欧洲环境署（EEA）继2014年后发表的第二份有关公民所受噪音负担的报告表明，人们有理由担心。根据该报告，每5个欧洲人中至少有一人生活在影响健康的噪声环境里。

根据该报告，从日至夜，最大的噪声来源是街道交通。设址哥本哈根的这个欧洲机构通报说，估计有1.3亿欧洲人不得不生活在汽车交通引起的55分贝以上的噪声环境；2200万人生活在火车造成的不健康的噪声环境下；400万人受到飞机的噪音之苦；100万人受工业噪声的伤害。55分贝相当于俩人对话的声音强度。

500万欧洲人因长期生活在噪音环境下而有可能导致死亡的健康问题。欧洲环境署在报告中指出，约650万欧洲人因噪声伤害而有严重听力障碍；每年最多可有1.2万人因长期环境噪音而提前死亡。

这辆载重车的噪音相当于洗衣机在甩干

尽管做出了减低有害噪音的更大努力，但自2014年首次有相关调查结果以来，受害公民的数量没有下降。欧洲环境署噪音问题专家普莱斯（Eulalia Peris）认为，欧盟关于至2020年显著降低噪音污染的目标因此不会达到。她指出，其实，人们有着大量手段实现这一目标，例如，更换老旧的沥青路面、内城交通限制时速至30公里。

报告指出，南欧噪音负担尤重。从比例上看，在德国，受街道交通造成的高噪音之害的人数相对较少，而在意大利，几乎三分之二的城镇居民是受害人。专家们认为，噪音污染将来也不会减轻。未来数年，因城市膨胀、对机动性的需求增加，受过度噪音之害的欧洲人数量还会续增。

凝炼/达扬（德新社）