五中全会首重经济 驳斥中美脱钩可能

(德国之声中文网) 中共第十九届中央委员会第五次全体会议于10月26日至29日在北京召开。过往的五中全会通常是中共发表重大人事任命的场合，然而本届五中全会却没有宣布重大人事任命。多家媒体分析指，这显示出习近平在五中全会再度巩固了「掌舵」地位。

10月30日，在会后的新闻发布会上，发言人强调加强党中央集中领导的重要性，更强调由习近平领导的重要性。30日新闻发布会也试图淡化中美关系对立的程度，将更多重点摆在疫情后振兴经济、展望未来经济前景。五中全会公报特别强调国内国际经济双循环、科技自立自强两个重点。

「科技自立自强」为首要

过去，中国的「中国制造2025」口号引领着中国在2025年之前的战略目标。在本届五中全会上，「科技自立自强」被列为2035年国家发展战略各项规划任务中的首位。

近年，中国科技大厂如华为、中兴等在中美角力中受到影响，美国更呼吁世界各国基于国家安全疑虑，规划5G建设时不要使用华为产品。此外，华为最近也因美国实施禁令而面临芯片断供危机。

科学技术部党组书记、部长王志刚说: 「我们要提高自主创新能力，办好自己的事情，因为关键核心技术是要不来、买不来的。」但他也同时称中国盼望与世界先进交流经验，共享智慧与成果。

「双循环」是否影响对外开放?

新加坡联合早报记者提问道，中国提出双循环的新发展格局，是不是为了应对国际的压力？在“十四五”期间以及到2035年，中国若更注重国际循环，对外开放的地位会不会因此而下降？

中央财经委员会办公室分管日常工作的副主任韩文秀回应道，双循环不是国内单循环: 「国内循环也是建立在国内统一大市场基础上的大循环，不是每个地方都搞自我小循环，不是说层层要搞省内循环、市内循环、县内循环」。

他说，新冠肺炎疫情带来广泛而深远的影响，传统的国际经济循环明显弱化，甚至受阻，因此「强化国内经济大循环，有利于增强经济发展的韧性，也有利于带动国际经济循环，实现国内循环和国际循环相互促进。」

中美彻底脱钩「不现实」

日本朝日新闻记者提问，在中美对立严峻情况下，中美存在脱钩可能性，中国要如何实现2035年的远景目标? 中央财经委员会办公室分管日常工作的副主任韩文秀在回答中驳斥脱钩可能性，说「真正想脱钩的少而又少，真心要合作的多而又多」。韩文秀称「中美作为全球最大的两个经济体，两国间的经济联系是由双方经济结构的互补性和全球经济的开放性所决定的，彻底『脱钩』根本不现实。」

美国总统大选即将在11月3日举行，目前民调显示民主党候选人拜登支持度领先。虽然拜登本人称若胜选后会延续特朗普的抗中路线，但也强调冲突应透过沟通协商解决。媒体评论因此对拜登上任后的抗中尺度抱持保留态度。

在五中全会新闻发布会上，当局强调「世界遭遇百年未有之变局」，包括新冠疫情的冲击、以及经济全球化遭遇逆流。由于新冠疫情造成的不确定性，中国国务院总理李克强在５月的工作报告中，自2002年以来首次放弃设定固定的经济增长目标。

如今中国虽然疫情趋缓、经济增长率由负转正，呈现经济复苏的迹象，但是世界各国的疫情仍然严重，欧美又出现第二波疫情高峰。美国不断刷新单日新增确诊病例记录，就连特朗普本人都曾被确诊新冠肺炎，导致其执政能力备受质疑。虽然特朗普持续摆出抗中立场，强调中国须为疫情负责，民调数据仍然不见起色。