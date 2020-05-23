 “五个一”之下回国难 留学生“心碎” | 文化经纬 | DW | 25.05.2020

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文化经纬

“五个一”之下回国难 留学生“心碎”

中国民航局的“五个一”政策引发巨大争议。网络上，不少留学生和侨民表示因此而很难回国，无奈滞留海外。崔永元等公众人物也吐槽该政策，表示“这样的决策莫名其妙”，错失宣传爱国主义的良机。

USA Coronavirus (AFP/M. Ralston)

中国官方3月29日开始施行严格限制入境客运的"五个一"政策

（德国之声中文网）在海外疫情肆虐的背景下，中国官方3月29日开始施行严格限制入境客运的"五个一"政策（国内每家航空公司经营至任一国家的航线只能保留1条，且每条航线每周运营班次不得超过1班；外国每家航空公司经营至中国的航线只能保留1条，且每周运营班次不得超过1班）。该政策推行至今，引发了大量讨论。一些原本计划回国的人士抱怨，这导致机票天价，且一票难求。

在B站、YouTube等社交媒体上，一位中国留学生发表了"留学生回国心碎2020"的影片，讲述了她的经历。这位女孩子在一条视频中说，在美国的她面临大学毕业、签证过期、房子到期，很惶恐，不知道怎么办，而同时看到网上对留学生的攻击（回国者被指"千里送毒"），很寒心。

她说，非常希望国内疫情控制住，也想保护国家，但也承认自己"自私"，觉得"五个一"政策不好、不够通融，给留学生带来了致命的打击。

不少网友对这位up主表示支持，给她留言："你不自私，回国这是你的需要的。你很善良，在你困难的时候，你还在以不同的角度去理解问题。支持你的勇于表达"。

感到心碎的不仅仅是她一个人。

"我觉得现在讨论五个一政策对错已经没有意义了，两边都有理，都是利益牵扯方。我就想问为什么说一套做一套，年初其他国家切断航线的时候谴责，后来自己疫情好了还不也切断了其他国家的航线。不让留学生回国为了减少国内负担的话你就直说，为什么宣传的都是又接了多少人回来。……现在情况就是明明就是牺牲我们成就国内，但是我们还得挨着国内人的骂"，微博上名为"小真是我见过最单纯的人"的用户发帖质疑道。这则发表于5月21日的微博获得了六千余个赞和四百多次转发。

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由于回国机票一票难求，许多在国外的留学生，尤其是未成年的小留学生滞留他乡。中国外交部本周四表示，对于疫情严重的国家，将协助留学生回国。中国民航局指出，首架飞机已启程前往伦敦。与此同时，中国驻德使馆表示，将给留德学生发放“健康包”。 (02.04.2020)

这个段子近日颇为流行：新冠疫情阻击战，中国打上半场，外国打下半场，海外华人打全场。自嘲中透出无奈和艰辛，某种程度上也体现出海外华人、尤其疫情严重地区的华人目前有些尴尬的生活现状。 (21.03.2020)

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在这则微博下方，网友们进行了激烈讨论。有支持"五个一"政策的用户评论："留学生都是年轻人，新冠病毒死亡率……比流感还低，干嘛要回来传毒呢？呆在所在国不好吗？"还有人说："境外回国对应着大量的机场海关防疫志愿者酒店街道居委各种资源，这都是要和回来的人员相匹配的，又不是光回来就没事了，一堆人员要跟着你防疫呢，如果资源跟不上了，人回来怎么安排？"

同时也有网友反驳道，"有些留学生要毕业了，签证也要到期了，那你让他们怎么办？在你眼里留学生回国就是传毒？" 更有不少用户指这种做法令国人心寒，"全世界只有中国在拒绝自己的公民回国"。

与此同时，很多网络大V也对"五个一"表达不满。微博认证的"知名互联网资讯博主"麦田写道："五个一"这种懒政，太伤害人民的感情了，同时也是给全世界"递刀子"。

在YouTube和Twitter上，前央视主持人、中国传媒大学教授崔永元发影片， 吐槽"五个一"政策，表示在关键时刻"这样的决策莫名其妙"。他说，"平时搞孔子学院、宣传爱国，老觉得效果不好。要是把钱投在这个上面（控制票价、增加航班），肯定效果非常好"。

崔永元问道："这么好的机会（宣传爱国主义），为什么不用温暖人心的方式做呢？他们为什么不能回来？他们回来怎么了？……以一个国家的力量接待回来的自己的亲人，我觉得这没有问题，尤其是在情况缓和的当下……。民航局想想吧，一天天的干嘛呢，白吃饭？"

这样的声音，中国当局是否听在耳里、放在心里，目前犹未可知。不久前，"21世纪经济报道"援引中国民航局一份特急电报称，"五个一"政策"至少在十月份之前，仍将继续执行"。不过截至发稿，该消息并未坐实，中国官方没有正式发布相关消息。

而在YouTube上，本文开头提到的那位发布"留学生回国心碎2020"影片的up主很快发出第二条影片。她表示很震惊地发现，自己的视频在B站（Bilibili）因为"该视频内容涉及不适宜内容"而被删。

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