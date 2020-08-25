“五七干校”——漫话中共党史术语系列之八

（德国之声中文网）毛泽东在1966年的那封信中写道：

只要在没有发生世界大战的条件下，军队应该是一个大学校，即使在第三次世界大战的条件下，很可能也成为一个这样的大学校，除打仗以外，还可做各种工作，第二次世界大战的八年中，各个抗日根据地，我们不是这样做了吗？这个大学校，学政治、学军事、学文化。又能从事农副业生产。又能办一些中小工厂，生产自己需要的若干产品和与国家等价交换的产品。又能从事群众工作，参加工厂农村的社教四清运动；四清完了，随时都有群众工作可做，使军民永远打成一片。又要随时参加批判资产阶级的文化革命斗争。这样，军学、军农、军工、军民这几项都可以兼起来。但要调配适当，要有主有从，农、工、民三项，一个部队只能兼一项或两项，不能同时都兼起来。这样，几百万军队所起的作用就是很大的了。

同样，工人也是这样，以工为主，也要兼学军事、政治、文化。也要搞四清，也要参加批判资产阶级。在有条件的地方，也要从事农副业生产，例如大庆油田那样。

农民以农为主（包括林、牧、副、渔），也要兼学军事、政治、文化，在有条件的时候也要由集体办些小工厂，也要批判资产阶级。

学生也是这样，以学为主，兼学别样，即不但学文，也要学工、学农、学军，也要批判资产阶级。学制要缩短，教育要革命，资产阶级知识分子统治我们学校的现象，再也不能继续下去了。

商业、服务行业、党政机关工作人员，凡有条件的，也要这样做。

以上所说，已经不是什么新鲜意见、创造发明，多年以来，很多人已经是这样做了，不过还没有普及。至于军队，已经这样做了几十年，不过现在更要有所发展罢了。

图片回顾中共建政70年之三：十年浩劫 横渡长江 “大跃进”的结束对毛泽东来说意味着政治上的一大挫败。国家主席刘少奇和邓小平力主实现农业自主经营，并逐渐将毛泽东排挤出政治核心。73岁的毛泽东并不甘示弱，1966年7月16日，他在武汉附近横渡长江。

图片回顾中共建政70年之三：十年浩劫 向文化开战 早在1966年4月，毛泽东的第四任夫人江青就为开始文化大革命发出第一个信号：必须彻底消灭“一条与毛泽东思想对立的反党反社会主义的黑线”。一场摧毁破坏文化的恐怖运动开始。毛泽东将整个中国引入“无产阶级文化大革命”。

图片回顾中共建政70年之三：十年浩劫 红卫兵小将 毛泽东发动“政变”的打击目标实际上是党内改革派的代表。为了打击这些改革派官员，毛泽东将全国数千万青少年动员起来。1966年夏末，千万红卫兵前往北京在天安门广场接受毛泽东检阅。在全中国各地，红卫兵发起“破四旧”运动，教育体制以及文化遗产遭到严重破坏，造成大量家破人亡的惨剧。

图片回顾中共建政70年之三：十年浩劫 中苏边界冲突 文革开始3年后，血腥色彩略有减弱，然而在1969年，中国和苏联在两国界河乌苏里江发生严重军事冲突。起因是为争夺19世纪时沙俄侵占的珍宝岛（俄语称达曼斯基岛），史称“珍宝岛事件”。

图片回顾中共建政70年之三：十年浩劫 “林副主席”的终结 文革之初，毛泽东获得权倾一时的国防部长林彪的鼎力支持。林彪下令将毛泽东言论汇编成册，即“红宝书”，并亲自撰写前言，对毛大加吹捧。1969年，刘少奇被打倒之后，林彪成为毛的副手及钦定接班人。但好景不长，林彪意识到他已经开始失宠后，1971年9月同家人一道出逃。林彪乘坐的飞机在蒙古机毁人亡，坠机内幕迄今不为外界所知。

图片回顾中共建政70年之三：十年浩劫 个人崇拜 文革期间，对毛的个人崇拜登峰造极，无所不在。全国各地民众都要参加学“毛选”活动，并展开自我批评。

图片回顾中共建政70年之三：十年浩劫 乒乓外交 七十年代初，中美关系开始好转。1971年日本名古屋世界乒乓球锦标赛期间，中美选手“不打不相识”。稍后，美国乒乓球队应邀访问北京（图为中国运动员杨瑞华和美国运动员迪克·迈尔斯在友谊赛前握手）。紧接着，政治层面的接触也开始了。

图片回顾中共建政70年之三：十年浩劫 历史性的握手 1971年，中华人民共和国加入联合国，台湾被迫退出，这是毛泽东在外交领域的最大成功。2月21日，毛泽东同来访的美国总统理查德·尼克松握手，标志着中国外交孤立状态的结束。

图片回顾中共建政70年之三：十年浩劫 毛时代的终结 1971年，毛泽东开始被迫退居二线。他的健康每况愈下，毛的亲密战友如周恩来邓小平等人的亮相频度却逐步增加。经历了长达数年的文革浩劫和政治斗争，希望中国实现稳定的政治力量，期待着毛泽东的死会给中国带来转机。1976年9月9日，毛泽东逝世。

图片回顾中共建政70年之三：十年浩劫 “四人帮”的毁灭 文革期间，江青曾被看作是毛泽东的“眼睛，耳朵和喉舌”。然而，毛泽东死后不久，“四人帮”即被逮捕。1977年1月，民众将做成江青、王洪文、张春桥以及姚文元模样的木偶挂在树上，以庆祝“四人帮”的倒台。



毛泽东的这封信，由林彪转呈中央，并于当月15日全文转发全党。在转发通知中说：毛泽东这封信，是一个极为重要的具有历史意义的文献，这是马克思列宁主义划时代的新发展。同年8月1日，也即中共八届十一中全会开幕的当天，《人民日报》发表了《全国都应当成为毛泽东思想的大学校》的社论，将这封信的基本精神向全国公布。社论评价说：

毛泽东同志总结了我国社会主义革命和建设的各种经验，研究了十月革命以来国际无产阶级和无产阶级专政的各种经验，特别是吸取了苏联赫鲁晓夫修正主义集团实行资本主义复辟的严重教训，创造性地对如何防止资本主义复辟，巩固无产阶级专政，保证逐步向共产主义过渡这些问题，作出了科学的答案。

这个被毛认可的社论表明，他决心以政治强力即变本加厉的阶级斗争，来实现他的社会主义、共产主义理想模式。《人民日报》社论发表后，"把各行各业办成红彤彤的毛泽东思想大学校"的口号也响彻全国。伴随着这一口号，农场、学校、干校等都贴上了"五·七"的标签，走"五·七"道路成了时髦。

1968年5月7日，黑龙江省为纪念毛泽东"五七指示"发表两周年，在庆安县柳河办了个农场，把机关干部和所谓的"走资派"送去劳动改造，农场定名为"五·七干校"。9月29日，《人民日报》总编室编印的《文化大革命情况汇编》第628期中，登载了《柳河五七干校为机关革命化提供了新的经验》一文。毛泽东读后，第二天给时任中共中央文化革命小组成员的姚文元写下了这样的批语：

此件似可在人民日报发表。因有广大干部下放劳动，这对干部是一种重新学习的极好机会，除老弱病残者外都应这样做。在职干部也应分批下放劳动。以上请提到碰头会上讨论决定。

10月5日，《人民日报》发表了这篇文章。"编者按"说：

黑龙江"五·七"干校关于干部下放劳动的经验很好，建议各级革命委员会的同志们和广大干部、知识分子认真读一读。我们已经有了关于精简机构方面的经验，再加上关于干部下放劳动方面的经验，对如何实现机关革命化、干部革命化，认识就比较完整了。

毛主席最近指出："广大干部下放劳动，这对干部是一种重新学习的极好机会，除老弱病残者外都应这样做。在职干部也应分批下放劳动。"毛主席的这个指示，对反修、防修，对搞好斗、批、改，有十分重大的意义，应引起我们各级革命干部和广大革命群众的高度重视。希望广大干部（除老弱病残者外），包括那些犯过错误的干部，遵照毛主席的指示，在下放劳动的过程中重新学习，使自己精神面貌来一个比较彻底的革命化。在革命委员会中工作的新老革命干部，也要执行毛主席的指示，分期分批下放劳动，使自己不脱离劳动人民，既当"官"，又当老百姓。新干部要特别注意不要染上脱离群众、脱离劳动、一切依靠秘书、做官当老爷的剥削阶级坏作风，要保持无产阶级朝气勃勃的革命的青春。

至此，"五七干校"这一概念、这一做法，风行全国。

10月14日，《人民日报》又登载了柳河"五·七干校"革委会的《灵魂深处的一场大革命--创办柳河"五．七干校"的基本体会》一文，再一次向全国推广。"五七干校"在各地兴办起来，大批干部被下放到这些所谓的"学校"劳动、改造。

1978年十一届三中全会前后，中国进入了拨乱反正的时期，"五七干校"也成为必须面对的毛泽东的遗产之一。

1977年10月10日，中共中央发出《关于办好各级党校的决定》，其中涉及到如何对待"五七干校"的问题。"决定"说："五七干校，毛主席曾经作过充分的肯定。轻视五七干校，认为五七干校比别的学校低一等，或者可有可无，甚至要把它取消的想法和行动，都是非常错误的。'四人帮'把五七干校当作惩罚干部的场所，这是他们破坏毛主席《五七指示》，摧残革命干部的罪行。"

肯定"五七干校"，但又指出了这是一个"惩罚干部的场所"。

1978年11月20日，《人民日报》刊登煤炭部科学研究院煤化所张治国的来信：《对五七干校的建议》，"建议"说，第一，工业部门的五七干校，今后"以工为主"更适宜；第二，建在农村的干校移交地方，办成示范性的农场。

在中共的媒体的管理制度下，以"读者来信"的方式刊登建议，往往是政策调整的先兆，或者是低调地废除某一项政策的做法。果然，刊登这封来信后，全国的"五七干校"基本上变成了"示范性的农场"。

1978年底到1979年初，全国各地的知识青年陆续要求返城，中央为了缓解城里压力，在有关知青安置的文件中，想起了"五七干校"："各地区、各部门的一些五七干校可以改为本地区、本系统安置下乡知识青年的基地。"这个基地是以"农、工、林、牧、副、渔业"为主，也就是"读者来信"所说的"示范性的农场"。

此后，"五七干校"慢慢在全国销声匿迹了。

系列报道说明：

无论何时代，中共的宣传语言都很接地气，随时皆可因地制宜地把通俗易懂的白话纳入文件，形成一系列政治术语。历经国共内战的散文大家王鼎钧就认为，国共较量，国败共胜，一个重要的原因是：国民党行"文言文"，深奥难懂，政府文告难以贯彻到底层；而中共行"白话文"，以"顺口溜"宣传政策理念，则深入人心。到2021年，中共将立党百年。中国当代史学者、资深媒体人徐庆全纵观百年历程，以"名词解释"方式解读中共党史政治术语。

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