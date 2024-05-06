五一黄金周：近3亿人境内出游 香港热度“退步”

刚刚过去的“五一”假期，中国的一些旅游景点再次出现人头攒动的热闹景象。但大陆游客一度青睐的黄金周旅游目的地香港，今年的业绩却并不如人意。

（德国之声中文网）2024年的五一节长假，是中国结束疫情封控后的第二个五一黄金周。官方数据显示，中国境内旅游业进一步复苏。

中国文化和旅游部周一（5月6日）发布的测算数据显示，2024年“五一”假期国内旅游出游合计2.95亿人次，同比增长7.6%，按可比口径较2019年同期增长28.2%；国内游客出游总花费1668.9亿元，同比增长12.7%，较2019年同期增长13.5%。

北京、上海、杭州、重庆等旅游城市的景点又出现人头攒动的景象，杭州西湖的断桥、白堤等景点再现游人摩肩接踵的拥堵场面。

文旅部数据中心客流大数据监测显示，“五一”假期入出境游客合计达367.2万人次，其中入境游客177.5万人次，出境游客189.7万人次。新华社报道称，随着航线恢复、入境便利化措施的落地以及互免签证国家数量的增多，入出境旅游“快速恢复。”

五一黄金周，中国许多旅游景点人满为患（图为重庆） 图像来源: Li Hongbo/Avalon//Photoshot/picture alliance

但香港作为大陆游客出境游曾经的热门目的地，如今却风光不再。据官方数据，此次五一长假期间，入境香港的中国内地旅客人次有76.6万，略低于港府预期的80万；较去年的62.6万人次大增22.4%。不过，相关数据仍不及2019年的99.7万中国旅客入境人次，即只及疫情前的77%。

而以中国客为主的澳门访客，“五一”期间亦只有60.4万，日均旅客人次不足12.1万，低于澳门政府预期的13万人次。

大陆客在香港：消费降级？

此外，大陆游客在香港的消费开支水平也有所下降。路透社的报道称，许多曾经蜂拥而至的内地富裕人士被成本上精打细算的游客取代了。其中一些人只对免费的走马观花式的城市观光感兴趣，并在深圳过夜，以节省开支。

大陆游客在香港的消费更加精打细算。 图像来源: Vernon Yuen/NurPhoto/picture alliance

来自辽宁的一对年轻人对路透社记者说，他们更喜欢跟随社交媒体上的徒步导游，而不是参加旅行团或在奢侈品店购物。“我个人不太喜欢跟团，因为自由度比较低，我更喜欢漫无目的的游逛。”

在年轻人中使用十分普遍的社交平台小红书，成了为短期游客，特别是“一日游”提供香港旅游攻略的首选。

香港理工大学酒店和旅游管理学院的副教授梁尧忠对路透社表示，内地游客旅行和消费习惯的改变与中国经济复苏的迟缓有关。“中国经济的复苏速度不如我们预期。当人们利用可支配收入时，他们现在变得更加谨慎。”

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而自2023年2月中国重新开放边境以来，香港人到内地购物和娱乐的人数激增，周末人们纷纷涌向深圳和珠海等邻近的内地城市出游。许多人说内地的产品和食品更便宜，服务更好。五一假期后，香港的酒店和餐饮业也在抱怨这个黄金周的经营业绩并不理想。

香港入境处数据显示，5月1日至5日，中国旅客入境香港的人次逾76.6万，而港人离境的，则有114.8万人次，即港人离境人次比内客入境人次多约五成。



（综合报道）

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