五一陸客重臨香港 為何黃金週不似預期？

（德國之聲中文網）位於香港北部的上水毗鄰中港邊界，既是中國大陸旅客的購物熱點，也是「水貨客」重鎮，新冠疫情封關令他們絕跡了三年。自從今年二月中港通關後，藥妝店再度林立於街道兩旁，顧客拖著行李箱採買、即場打包的景象重現。人潮未如疫情前般擁擠，但旅客重臨的影響已顯然易見。

大陸人白小姐剛剛在上水租下新店面，打算裝修開設化妝品店，做水貨和代購生意。她向德國之聲表示：「大陸化妝品（水貨）管得比較嚴一點，經常會查，在香港做這塊畢竟是合法經營，比較有優勢。」該店位處俗稱「水貨街」的藥妝店集中地，前身是專售港產雜貨的「上水貨鋪」，原由港人在疫情間開業，惟通關後不敵業主大幅加租而結業。

如今在上水街頭，不難發現以普通話拼音命名的藥妝店，這在以往較不常見。原在深圳經商的白小姐首次來港開店，身邊好幾個大陸朋友也一樣到上水開實體店。她形容這是業內趨勢，但坦言租金高於預算，市面人流亦未達期望。「可能剛剛通關，海關太嚴了，所以還沒有很多人來大批採購。」不過她仍然看好前景：「雖然三年疫情打擊國內很多人的經濟能力，但我認為有能力經常消費的族群，他們的消費慾望還在。」

上水居民早在通關後不久，已切身感受到社區變化。廖小姐告訴德國之聲：「不少做得不錯的小店都撐不住租金漲幅，疫情期間環境比較舒適，現在一切打回原形。」她指當政府宣佈開關後，大部分空置商鋪馬上變回藥妝店，作為居民「無法改變只好被迫接受」。

居民譚先生也有類似的體會，他接受德國之聲訪問時說：「本地的店倒閉了不少，平常去的宵食店、文具店沒了，可光顧的選擇愈來愈少。」他更擔心公共交通的負荷能力：「通關後坐火車去市區，車廂擁擠了很多，如果人潮回復到2018年會更加困擾。」

中國開關：疫苗旅遊興起 香港成熱門

上水五一冷清 丁財皆不旺？

大陸的勞動節期假是傳統外遊旺季，港府統計在今年五天「黃金週」期間，有62.5萬內地訪港人次，輕微超出當局預期，但僅恢復至2019年同期的六成二人流。天星小輪碼頭湧現長長人龍，售票大堂擠滿了爭相購票渡海的大陸旅客。在疫情期間開張的香港故宮文化博物館及M+博物館，皆錄得開館以來最高入場人次。

不過在上水——這個大陸旅遊熱點，商家卻經歷了「反常」的黃金週檔期。珠寶店店員王小姐指，該店在五一假期沒有大陸客光顧，生意額較預期差40%，附近的藥妝店也很冷清。她告訴德國之聲：「完全意料之外，我們本來寄望生意會很好，準備了很多特價產品。怎料即使價位定得很低，還是沒什麼客人。」相比疫情最差時，她指通關後生意額僅改善兩成多，悲觀地認為「不可能回復至2018年水平」。

王小姐從事珠寶零售多年，該店顧客群是廣東省旅客。珠寶店是許多大陸旅客來港的必到之處，但她觀察到疫後的轉變：「客人謹慎了很多，幾年前他們如果覺得漂亮，幾萬塊買隻戒指是很普通的事，現在會不捨得。」因此她的店不敢進太多貴價品，要鑽研特別款式迎合新口味。「消費模式變了，他們以往注重購物，現在更重視旅遊體驗，從前的經營模式已行不通了。」

血拼不再 陸客尋新意

改變的不止消費模式，還有旅遊習慣。在黃金週期間，傳統景點例如維多利亞港兩旁、廣東道名店街、中環著名奶茶攤等，仍有大陸遊客身影。與此同時，大陸社媒小紅書上可見不少香港「打卡」熱點推介，一些大陸旅客依書到港島麥當勞道路牌下吃麥當勞快餐，往廉政公署和港產片地標油麻地警署拍照。小紅書上甚至有帖文講述另類旅遊攻略、私房景點，以做體檢和開銀行戶口等作為「旅遊行程」。

來自中國大陸的自由行旅客李小姐上週訪港，她向德國之聲表示：「這趟主要去香港茶餐廳吃吃美食，跟朋友來四周逛逛，感覺澳門比香港的旅客還要多。」她說與以往不一樣，沒有特別安排奢侈品購物行程，只是隨心買了些零食和日用品。「因為我覺得香港跟大陸的價錢差不多，而且很多產品在大陸都有了，所以少了來香港買。」

香港今年第一季經濟增長2.7%，扭轉去年連續四季經濟收縮的劣勢；因疫情期間的低基數效應，第一季私人消費開支增長12%。港府和商界都寄望，開關後旅遊業會成為今年經濟增長主要動力之一。中大商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波分析，最新數據反映私人消費力未達疫情前的平均值，觀乎五一假期市況，他對於旅遊業帶動復甦的速度不感樂觀。他向德國之聲表示：「疫情就如洗牌一樣，內地旅客以其他渠道取代來港購物，這種習慣可以是永久的。」

李兆波認為，大陸旅客在港以消費為主的旅遊模式已過高峰。「情況不會再如疫情前般風光，最有能力那群會選擇去其他國家購物，畢竟香港不是產品原產地。更多人追求看地道的文化，而非單純湧去名店。」他指在社交媒體、疫後內地經濟狀況、購物模式轉變的影響下，當局和業界須思考新出路。他示警：「香港旅遊業還在做夢，想著倚賴過去那一套，現實是光做代理型（agent）的旅遊業並不可持續，你必要隨時就緒迎接轉變。」

香港的变迁 1843年的香港黄泥涌谷地 这幅钢板画据信描绘的是1843年左右香港黄泥涌谷地。图中央的竹制导水管用以连接附近的引水道，将水引流作灌溉之用。自秦朝被归为中国版图后，香港一直以农业、捕鱼及盐业为主要产业，十九世纪前未在历史舞台上有重大影响。1841年香港开埠后，英国政府正式将此地命名为“香港”。

香港的变迁 1860年的香港 第一次鸦片战争（1839年至1841年）后，清政府被逼于1841年签订《穿鼻草约》、1842年签订《南京条约》，将香港岛割让予英国。1856年英国发动第二次鸦片战争，清廷再败于英法联军，被逼在1860年签下《北京条约》，把九龙半岛的南端地区再割让给英国。

香港的变迁 1880年左右的香港人 这是一张描绘1880年左右一群香港人下棋、抚琴、写字的图片。1898年，清政府在甲午战争中战败，英国强迫清政府缔结了《中英展拓香港界址专条》。中方同意把九龙界限街以北直至深圳河的新界地域，以及235个岛屿租借予英国，为期99年。

香港的变迁 1910年左右的香港 这张照片摄于1910年左右。当时，香港已从一个昔日的小渔村发展为中国移民的聚居地，转口港及通商中心。

香港的变迁 1910年左右的香港皇后大道 皇后大道是香港开埠之后的第一条修建的主要道路。香港1842年成为自由港后，工商业、金融业及公共事业均不断发展。1911年，九广铁路正式贯通，香港大学也于这一年正式成立。在司法方面，香港采用二元化法律体系，一方面引入英国法基础上的普通法体系，另一方面保留清代的部分法律和习惯。

香港的变迁 1940年的香港金融区 这是1940年2月27日拍摄的香港金融区的照片。二战期间，日军从1941年12月25日至1945年8月15日占领香港。日本投降后，英国收回香港。

香港的变迁 1984年中英签署香港问题联合声明 1984年12月19日，英国首相撒切尔夫人和时任中国国务院总理的赵紫阳签署关于香港问题联合声明。中共中央顾问委员会主任邓小平、中华人民共和国主席李先念出席了签字仪式。根据该声明，中华人民共和国政府决定于1997年7月1日对香港恢复行使主权。按照邓小平提出的方针，香港在主权交接后实行“一国两制、高度自治、港人治港、现有的资本主义生活方式五十年不变”。该方针被载于《中英联合声明》第三条及附件一。

香港的变迁 1997年香港政权交接仪式 1997年6月30日23时42分，中英两国政府香港政权交接仪式在香港举行。随着英国国旗的降下，英国在香港一个半世纪的殖民统治宣告结束。

香港的变迁 《基本法》生效 在香港主权交接仪式后，江泽民和英国王储查尔斯握手。两人身旁分别是时任中国总理李鹏和英国首相布莱尔。按照1997年7月1日生效的《香港特别行政区基本法》第五条，“香港特别行政区不实行社会主义制度和政策，保持原有的资本主义制度和生活方式，五十年不变”。

香港的变迁 2014年的雨伞运动 2014年9月26日至12月15日，香港发生一系列争取真普选的公民抗命运动，俗称雨伞运动。示威者的主要诉求为争取行政长官选举的公民提名权，以及废除立法会功能组别。运动的主要象征是黄色的雨伞。示威者的诉求全部被拒绝，运动以失败告终。

香港的变迁 2019年的反送中运动 2019年3月15日，香港民众掀起抗议运动，反对允许将香港的犯罪嫌疑人引渡至中国内地受审的《逃犯条例修订草案》。示威者重新提出“光复香港，时代革命”的口号。7月中旬，示威者与警方之间的冲突加剧，大批示威者被逮捕。2020年初，新冠疫情从中国大陆传入香港后，反修例运动受其影响而开始减弱。

香港的变迁 2020年通过港区国安法 2020年6月30日，中国人大常委会通过港区《国家安全法》，针对颠覆国家政权丶分裂国家丶恐怖活动，以及外部势力干预等四种行为。该法凌驾于《基本法》之上，冲击了香港的行政丶立法丶司法丶传媒丶教育等各领域，标志着香港的公民社会走向终结。



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