 互释利多 中美解除记者签证限制 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 17.11.2021

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

互释利多 中美解除记者签证限制

在中美两国对彼此的记者施行签证限制超过一年後，双方都在拜登与习近平峰会结束後数小时，对外宣布针对相关问题达成共识，将解除签证限制，并依法审批新常驻记者的签证。

Handelskrieg | Fahnen von USA und China | Symbolbild

中国与美国过去一年多来，陆续对彼此的常驻记者施行签证限制。

(德国之声中文网) 在中国家家主席习近平与美国总统拜登16日结束了数小时的线上峰会後，中国官媒和美国国务院当天证实，中美将放宽对来自对方国家记者的签证限制。

根据德国之声了解，目前已有小批替美国媒体工作的记者收到通知，即将在近期获得签证返回中国。自2020年初十多名美国媒体记者被中国驱逐出境後，陆续有其他记者因更换工作或获得新的在中国报导的职位，而尝试向中国政府申请签证入境，但截至16日的峰会前，大多数的记者都无法顺利取得进入中国报导的记者签证。

中国官媒的《中国日报》援引中国外交部消息人士说，在记者签证的问题上双方达成共识。报导称，在习近平和拜登举行线上峰会之前，双方已经就记者签证等问题达成了共识。

报导指出，中美两国相互保障现任常驻记者在遵守防疫规定前提下可以正常往返对方国家。此外，美国也承诺为中国记者颁发一年多次入境签证，并将立即启动国内程序解决中国记者签证停留期问题。

USA Präsident Biden trifft Chinas Präsident Xi Jinping

在拜登与习近平结束峰会后，双方纷纷宣布将取消相关签证限制。

报导说，中国则将本着对等原则，在美方政策措施到位后，给予美国驻华媒体记者同等的签证和停留期待遇。《中国日报》还说，双方将依法依规对等审批新任常驻记者签证。

放宽新闻记者签证限制

过去一年多来，中国和美国在从科技丶贸易到人权等问题上的紧张关也蔓延到新闻媒体的领域。 中国指责美国对中国记者进行「政治镇压」，因为美国削减了允许在美国工作的中国记者人数，并将他们在美国的授权停留的时间限制为90天，虽然他们可以选择延期。

而在这场针锋相对的争吵中，中国随后驱逐了美国几家报纸的美国记者，并对一些美国媒体实行新的签证限制。《中国日报》在16日的报导中称，这次两国就彼此媒体在对方国家的待遇问题进行了超过一年的磋商，过程中「有斗争也有合作」。

《中国日报》写道：「取得目前三点共识非常不容易，这对双方记者来说都是利好消息，也从一个侧面体现了当前中美对等丶平视的新常态。」

DW.COM

在5月11日的中国外交部记者会上，发言人华春莹称，2018年以来，美国方面已经无限期拖延甚至拒签20多名中国记者的签证，还在2020年3月“变相驱逐60名中国驻美记者”。

美媒报导，CNN、《华尔街日报》和盖蒂图片社驻华记者的签证未获延签。中国官员告诉这些记者，他们可以继续工作，但能做多久，取决于美国如何对待在美中国媒体记者。

  中国外交部发言人汪文斌在例行记者会上说，中国可能针对美国拒绝为中国记者延长驻美签证而采取报复行动。

在中国官媒分享细节的同时，美国国务院发言人也提供了类似的细节。国务院发言人普莱斯 (Ned Price) 称中国已承诺允许已在中国的美国记者自由往返，因为在此之前，这些记者是无法这样做的。他说美国也计划为中国记者提供类似的待遇。

他16日告诉记者：「我们欢迎这一进展，但认为这只是初步的措施。近年来，中国的媒体环境已严重恶化。」

中国外交部并未立即根据相关提问做出回应。

(路透社丶中国日报) 

© 2021年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。 

相关内容

RECHTS: In this June 17, 2020, photo, Democratic presidential candidate, former Vice President Joe Biden speaks in Darby, Pa. John Bolton's claims that President Donald Trump urged China’s Xi Jinping to help him win reelection is casting a renewed spotlight on a major front in the 2020 presidential campaign: the battle over who has been softer on Beijing. China already loomed large in the contest as Trump and Biden, have traded accusations over corruption, geopolitical pandering and the president’s wild shifts in tone toward the Asia superpower (AP Photo/Matt Slocum) LINKS: Chinese President Xi Jinping delivers his speech during the 20th anniversary of Macau's return to Chinna Ceremony in Macau on Dec. 20, 2019. Macau has celebrated the 20th anniversary of its return to the control of China ovethe past two decades, and demostrated a showcase under the one country, two systems policy. ( The Yomiuri Shimbun via AP Images )

中美首脑15日线上见 习近平拟邀拜登出席北京冬奥 12.11.2021

多家媒体11日报导，美国总统拜登预计15日与中国国家主席习近平举行虚拟峰会，但双方都未透露会谈细节。与此同时，媒体也报导，习近平可能邀请拜登出席2022北京冬奥。如果为真，拜登该答应吗?

M+, Hong Kong Photo: Virgile Simon Bertrand © Virgile Simon Bertrand Courtesy of Herzog & de Meuron

国安法下的香港：记者签证遭拒 艺术藏品被筛 13.11.2021

又有一名外籍驻港记者的工作签证续签被拒。就在香港新闻媒体自由受到国安法冲击的同时，艺术表达自由也未能幸免。

President Joe Biden meets virtually with Chinese President Xi Jinping from the Roosevelt Room of the White House in Washington, Monday, Nov. 15, 2021, as Treasury Secretary Janet Yellen, right, and Secretary of State Antony Blinken listen. (AP Photo/Susan Walsh)

「拜登不支持台独」上热搜 专家：美留模糊空间 16.11.2021

众所瞩目的拜习会于北京时间16日结束，台湾议题成为讨论焦点之一。在会议结束第一时间，中国社交媒体上「拜登不支持台独」成了热搜条目，但在白宫声明中，并无提到这一段话。

广告

媒体看中国

Taiwan Symbolbild Konflikt mit China

德语媒体：台湾需要更多支持

过去的一年当中，台湾打破国际孤立的努力有了一些收获，但总体而言，台湾的处境仍非常危险。  