互释利多 中美解除记者签证限制

(德国之声中文网) 在中国家家主席习近平与美国总统拜登16日结束了数小时的线上峰会後，中国官媒和美国国务院当天证实，中美将放宽对来自对方国家记者的签证限制。

根据德国之声了解，目前已有小批替美国媒体工作的记者收到通知，即将在近期获得签证返回中国。自2020年初十多名美国媒体记者被中国驱逐出境後，陆续有其他记者因更换工作或获得新的在中国报导的职位，而尝试向中国政府申请签证入境，但截至16日的峰会前，大多数的记者都无法顺利取得进入中国报导的记者签证。

中国官媒的《中国日报》援引中国外交部消息人士说，在记者签证的问题上双方达成共识。报导称，在习近平和拜登举行线上峰会之前，双方已经就记者签证等问题达成了共识。

报导指出，中美两国相互保障现任常驻记者在遵守防疫规定前提下可以正常往返对方国家。此外，美国也承诺为中国记者颁发一年多次入境签证，并将立即启动国内程序解决中国记者签证停留期问题。

报导说，中国则将本着对等原则，在美方政策措施到位后，给予美国驻华媒体记者同等的签证和停留期待遇。《中国日报》还说，双方将依法依规对等审批新任常驻记者签证。

放宽新闻记者签证限制

过去一年多来，中国和美国在从科技丶贸易到人权等问题上的紧张关也蔓延到新闻媒体的领域。 中国指责美国对中国记者进行「政治镇压」，因为美国削减了允许在美国工作的中国记者人数，并将他们在美国的授权停留的时间限制为90天，虽然他们可以选择延期。

而在这场针锋相对的争吵中，中国随后驱逐了美国几家报纸的美国记者，并对一些美国媒体实行新的签证限制。《中国日报》在16日的报导中称，这次两国就彼此媒体在对方国家的待遇问题进行了超过一年的磋商，过程中「有斗争也有合作」。

《中国日报》写道：「取得目前三点共识非常不容易，这对双方记者来说都是利好消息，也从一个侧面体现了当前中美对等丶平视的新常态。」

在中国官媒分享细节的同时，美国国务院发言人也提供了类似的细节。国务院发言人普莱斯 (Ned Price) 称中国已承诺允许已在中国的美国记者自由往返，因为在此之前，这些记者是无法这样做的。他说美国也计划为中国记者提供类似的待遇。

他16日告诉记者：「我们欢迎这一进展，但认为这只是初步的措施。近年来，中国的媒体环境已严重恶化。」

中国外交部并未立即根据相关提问做出回应。

(路透社丶中国日报)

© 2021年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。