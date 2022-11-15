互联网凛冬已至？Meta宣布裁员超过1.1万

（德国之声中文网）旗下拥有Facebook, Instagram和WhatsApp的Meta公司周三（9月11日）对外宣布将裁员超过1.1万人。公司CEO扎克伯格（Mark Zuckerberg）将这项决定称之为“Meta历史上最艰难的改变”。

这是Meta公司成立18年来最大规模的裁员。近期推特和微软公司也做出过类似的举措。

美国《华尔街日报》本周早些时间已经报道过，Meta准备大规模裁员。

科技公司曾在新冠疫情期间股价大涨，部分原因是很多人在封控期间更加依赖他们的电脑。

Meta本周三股价是每股100美元，一年前的股价超过300美元。周三裁员的消息公布之后，Meta股价有所上扬。

扎克伯格在给员工的一封信中表示：“不仅是在线商务回到了之前的趋势，宏观经济低迷、竞争加剧和广告失利均导致收入远低于预期。这是我犯下的错误，我本人愿意承担责任。”

扎克伯格说，公司需要变得更高效，将会把重点转向“高度优先的增长领域”，包括人工智能搜索引擎、广告和商业平台以及元宇宙项目。

Meta公司表示，离职的员工可以得到16周工资的遣散费，同时还可以休完全年剩余的休假以及其它福利。Meta公司还宣布，冻结招聘到明年第一季度。

为什么说Facebook的元宇宙弱爆了？

(法新社, 美联社, 路透社)

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