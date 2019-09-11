互相示好 中美贸易争端和解有望？

（德国之声中文网）据中国官媒新华社报道，在美方对拟于10月1日实施的中国输美商品加征关税措施做出调整的背景下，"中方支持相关企业从即日起按照市场化原则和WTO规则，自美采购一定数量大豆、猪肉等农产品，国务院关税税则委员会将对上述采购予以加征关税排除"。

据路透社援引进口商报道称，中国本周四（9月12日）采购了至少60万吨美国大豆。据称，需要用10艘船来运送，是今年6月以来最大规模的采购。

特朗普：不排除临时协议

鉴于当前的美中贸易争端， 美国总统特朗普表示，双方也可以达成一项临时协议。当地时间周四(9月13日)晚上，特朗普在白宫向记者表示："我更喜欢做完整的交易，" "但是我想，这是我们会考虑的事情。"特朗普表示，他会考虑分析家们讨论的签署临时协议的方案。此前，无论是美国和中国都做出了一定的和解姿态。

北京领导层对特朗普推迟提高关税表示欢迎，并发出了愿意缓和紧张气氛的信号。现在人们寄希望于双方计划10月初在华盛顿举行的下一次高级会晤。

如果美国在野党民主党在总统大选中获胜，这两个经济大国之间的根本冲突也有可能持续。在最有希望的民主党总统候选人举行的一次电视辩论清楚地表明，他们也会向中国提出条件。

马萨诸塞州参议员沃伦（Elizabeth Warren）强调，贸易谈判也要顾及环境保护和人权问题。 正在角逐总统候选人资格并领先在前的前副总统拜登（Joe Biden）表示："参议员沃伦说得对。"

与此同时，对特朗普贸易战略的批评声日益尖锐。来自明尼苏达州的参议员克洛巴赫（Amy Klobuchar）说："他将我们带入这场贸易战，对待我们的农民和我们的工人就像他破产赌场的筹码。"

自2018年以来，世界上两个最大的经济体互征关税，遏制了全球的经济发展。据国际货币基金组织称，受关税影响，明年经济增长估计会减少0.8% 。

李京慧/王凡/乐然（路透社等）