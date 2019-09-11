 互相示好 中美贸易争端和解有望？ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 13.09.2019

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时政风云

互相示好 中美贸易争端和解有望？

美国关税延期，中国投桃报李，两国的贸易争端释放出缓和信号。北京宣布，将对美国大豆、猪肉等农产品采购实施加征关税排除的政策。而特朗普则表示，不排除与中国签署一项临时贸易协议。

Brasilien | Sojabohnenernte (Getty Images/AFP/Y. Chiba)

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美国总统特朗普周三宣布，他同意延后两周对价值2500亿的中国商品征收关税，并且强调他做下这个决定，是听取了北京提出的请求。北京方面对于推迟的决定表示欢迎，还暗示可能会重新购买美国农产品。 (12.09.2019)

中国当局宣布，将对16种美国商品暂停加征关税，为期一年。中国媒体指出，此举是为了减轻贸易战对在华企业的不利影响。巴克莱银行等国际金融机构则认为，这是中方在10月份中美新一轮磋商前释放善意。 (11.09.2019)

许多人好奇，中美经过了这么多轮谈判卻仍未达成协议，双方在10月又要如何向前推进?白宫贸易顾问纳瓦罗表示，要从5月谈判时双方几乎达成的协议谈起。不过当时就否决的北京，现在又有什么理由接受呢? (09.09.2019)

美中贸易战缠鬥至今，特朗普不断下重手，从报复性关税到命令美企撤出中国等，态度强硬。专家表示，这与他的选举策略紧密相关。 (06.09.2019)

（德国之声中文网）据中国官媒新华社报道，在美方对拟于10月1日实施的中国输美商品加征关税措施做出调整的背景下，"中方支持相关企业从即日起按照市场化原则和WTO规则，自美采购一定数量大豆、猪肉等农产品，国务院关税税则委员会将对上述采购予以加征关税排除"。

据路透社援引进口商报道称，中国本周四（9月12日）采购了至少60万吨美国大豆。据称，需要用10艘船来运送，是今年6月以来最大规模的采购。

特朗普：不排除临时协议

鉴于当前的美中贸易争端， 美国总统特朗普表示，双方也可以达成一项临时协议。当地时间周四(9月13日)晚上，特朗普在白宫向记者表示："我更喜欢做完整的交易，" "但是我想，这是我们会考虑的事情。"特朗普表示，他会考虑分析家们讨论的签署临时协议的方案。此前，无论是美国和中国都做出了一定的和解姿态。

北京领导层对特朗普推迟提高关税表示欢迎，并发出了愿意缓和紧张气氛的信号。现在人们寄希望于双方计划10月初在华盛顿举行的下一次高级会晤。

USA China l Handelsstreit l Fahnen in Peking (Reuters/J. Lee)

如果美国在野党民主党在总统大选中获胜，这两个经济大国之间的根本冲突也有可能持续。在最有希望的民主党总统候选人举行的一次电视辩论清楚地表明，他们也会向中国提出条件。

马萨诸塞州参议员沃伦（Elizabeth Warren）强调，贸易谈判也要顾及环境保护和人权问题。 正在角逐总统候选人资格并领先在前的前副总统拜登（Joe Biden）表示："参议员沃伦说得对。"

与此同时，对特朗普贸易战略的批评声日益尖锐。来自明尼苏达州的参议员克洛巴赫（Amy Klobuchar）说："他将我们带入这场贸易战，对待我们的农民和我们的工人就像他破产赌场的筹码。"

自2018年以来，世界上两个最大的经济体互征关税，遏制了全球的经济发展。据国际货币基金组织称，受关税影响，明年经济增长估计会减少0.8% 。

 

李京慧/王凡/乐然（路透社等）

 

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